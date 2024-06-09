Балашиха, Московская область, 7 апреля, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В Подмосковной Балашихе ведут ремонт мемориального комплекса «Землякам, за Родину жизнь отдавшим». Завершение работ намечено на 25 апреля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт мемориального комплекса «Землякам, за Родину жизнь отдавшим»

К ремонту приступили 21 марта 2020 года и решили не прерывать из-за карантинных мероприятий в городе. Мемориал расположен на площади Славы — главной площади города на проспекте им. Ленина. Памятник был открыт в День Победы 9 мая 1973 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим 1941–1945. Скульптор Н. С. Любимов, архитекторы А. Г. Поляков и Ю. Г. Кривущенко, конструктор С. П. Хаджибаронов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятная стела. Гранит

Мемориальный комплекс посвящен воинам, защищавшим Родину и павшим во время Великой Отечественной войны. Авторами памятника являются жители Балашихи —скульптор Н. С. Любимов, архитекторы Ю. Г. Кривущенко, А. Г. Поляков и инженер-конструктор С. П. Хаджибаронов. На церемонии открытия памятника был зажжен Вечный огонь, привезенный в сопровождении почетного эскорта от Вечного огня у Кремлевской стены Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Мемориал состоит из двух стел — вертикальной и горизонтальной. На вертикальной стеле из гранита расположены барельефы Родины-матери и защитников Родины, на второй стороне высечены слова Роберта Рождественского: «Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже никогда не придет, — помните…». На горизонтальной стеле расположена отлитая из металла фигура солдата, идущего к Победе, и Вечный огонь. На гранитных плитах сбоку стелы надписи «1941−1945 г.г.» и «Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мемориальные доски городов-героев. 9 мая 1973

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мемориальные доски городов-героев. 9 мая 1973

В сквере на площади Славы, за памятником расположена Аллея героев «Землякам — героям Отечества», которая была открыта в 2002 году. В арках-нишах вписаны имена Героев Советского Союза и России — жителей Балашихи. Также в сквере установлена бронзовая скульптура богини победы Ники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея Героев «Землякам — героям Отечества». 2002