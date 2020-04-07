Тюмень, 7 апреля, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Тюменской области 7 апреля зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Итого по данным сайта Стопкоронавирус.ру в Тюменской области на 10:30 по московскому времени насчитывается 18 заболевших коронавирусной инфекцией, из них двое выздоровевших.

По данным оперативного штаба по Тюменской области на вечер 6 августа числилось 11 заболевших, четверо выздоровевших.

Всего по России 7 апреля 2020 года зарегистрировано 1154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В целом 7497 заболевших, из них выписаны из больниц— 494 человек.