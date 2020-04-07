Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Петербуржцы заметили заторы на дорогах утром вторника, 7 апреля, хотя сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует свободные улицы и загруженность в 1 балл.

Дарья Драй ИА REGNUM Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции

Центр Петербурга действительно окрашен зеленым — как и на прошлой неделе, небольшие пробки возникли только у мостов — на Университетской и Дворцовой набережных.

Стоят пара небольших участков Обводного канала — у Московского проспекта и у Днепропетровской улицы.

Более-менее серьезная пробка наблюдается на Кубинской улице от Краснопутиловской до Ленинского проспекта ближе к выезду из города. Еще один затор — на Витебском проспекте на подъезде к Благодатной улице, но он образовался из-за ДТП.

Огромные затруднения испытывают жители Всеволожска и все, кто пытается проехать через него по Дороге жизни — как из Петербурга, так и обратно. Скорость движения на некоторых участках не превышает 5 км/ч.

Индекс самоизоляции фиксирует показатель Петербурга на уровне 3,8 — большинство людей находятся дома.