Ярославль, 7 апреля, 2020, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославле начало пассажирской навигации планируют перенести на неделею. Об этом сообщили в правительства Ярославской области. Это сделано в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Илья Бесхлебный Речной трамвай в Ярославле

«Навигация на маршруте Ярославль — Новые Ченцы должна была начаться 25 апреля, но пока переносится на 1 мая. Если что-то изменится по другим маршрутам, мы обязательно сообщим», — рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области АнатолийБойко.

Могут быть сдвинуты сроки начала работы водного транспорта и по другим маршрутам. Пока что начать навигацию планируется в следующие сроки:

— на маршруте Ярославль — Константиново — с 9 мая (теплоходом «Москва»);

— на маршруте Ярославль — Брейтово — с 9 мая (теплоходом «Метеор»);

— на маршруте Рыбинск — Колхозник — с 9 мая (теплоходом «Московский-7»);

— на маршруте Переборы — Юршино — с 1 мая (теплоходом «МО-513»).

Речным транспортом в Ярославской области пользуются в основном дачники и туристы.