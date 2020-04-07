Ярославль, 7 апреля, 2020, 09:37 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области администрация города увеличила количество рейсов автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Rybinsk.ru Автобус

«Это связано с возобновлением работы ряда промышленных предприятий и организаций. Увеличено количество рейсов по маршруту 16э. Вместо четырех машин будут работать шесть. Ранее наработавший маршрут 36 т возобновляет работу двумя автобусами и будет совершать 15 рейсов. А также с четырёх до десяти увеличивается количество рейсов по маршруту 18т», — сообщили в администрации Рыбинска.

Перевозчики будут следить за пассажиропотоком, чтобы по необходимости увеличивать количество рейсов.