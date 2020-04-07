Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Во всех школах и колледжах Санкт-Петербурга родителям детей, имеющих льготы, начали выдавать продуктовые наборы. В них включены продукты длительного срока хранения. Эта мера должна помочь семьям в период самоизоляции по коронавирусу и дистанционного обучения учащихся.

Vk.com/a_beglov Продуктовый набор, выдаваемый родителям школьников-льготников в Петербурге (цитата со страницы vk.com/a_beglov)

Всего планируется выдать порядка 255 тысяч наборов.

«В каждом образовательном учреждении работают дежурные, на любые вопросы ответят по телефону. Торопиться не обязательно: родители могут получить продукты в течение месяца. Через неделю начнём выдачу продуктов и родителям дошколят», — сообщил на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В соцсетях уже позитивно отреагировали на начало выдачи продуктовых наборов в школах.

«Это наш набор, за одного ребенка! Хочу сказать огромное спасибо! Набор хороший и что немаловажно, сроки годности отличные! Март, апрель 2020 года производство!» — пишет пользователь Ксения К. и прикладывает фото продуктов, входящих в состав набора.