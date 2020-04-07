Барнаул, 7 апреля, 2020, 08:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где выявлено уже 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продолжают уверять, что цены на продукты питания поднялись совсем незначительно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Морковь на грядке

Так, согласно данным, озвученным сегодня, 7 апреля, региональным оперативным штабом со ссылкой на управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по итогам мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций, в регионе произошёл небольшой рост цен по отдельным товарным группам. В частности, подорожание муки, лука, сахара, свинины и молока сгущенного составило от 0,1 до 0,7%, а моркови — 1,4%. Также сообщается о повышении потребительского спроса.

Но в социальных сетях граждане пишут о том, что цены на продукты поднялись гораздо выше заявленных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс поправки в законодательство о самоизодяции региона, резрешив, в частности, некоторым предприятиям продолжить свою деятельность.

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