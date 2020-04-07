Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 7 апреля, 2020, 08:18 — ИА Регнум. В Новом Уренгоя (ЯНАО) появился очаг заболевания COVID-19. У восьми жителей этого города подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, сообщил в своём аккаунте в сети Instagram глава города Иван Костогриз.

Www.instagram.com/ivankostogriz/ Screenshot

«Проинформирую: первоначальные носители вируса — их двое — вернулись из-за границы, а также из российского региона с неблагополучной обстановкой. Остальные новоуренгойцы с подтвержденным диагнозом — из круга их общения. Пятеро граждан находятся в инфекционной больнице. Трое — на больничном амбулаторном лечении», — пишет глава Нового Уренгоя.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора ЯНАО ведёт эпидемиологическое расследование источников завоза инфекции в Новый Уренгой.

На Ямале на утро 7 апреля закрыты на карантин по коронавирусу два посёлка — Пангоды и Ханымей. Зарегистрировано 28 инфицированных новым коронавирусом. Все они находятся под наблюдением врачей. Из них 11 госпитализированы, а 17 проходят амбулаторное лечение.