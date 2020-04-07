Сургут, Югра, 7 апреля, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Работник ПАО «Сургутнефтегаз» (ХМАО) опубликовал петицию с требованием выплатить 100 тыс. рублей каждому сотруднику за рискованный путь до места работы и обратно в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Обращение к руководству нефтяной компании опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com Текст петиции

"Вместо самоизоляции ходим толпами на автовокзал, толпами едем в автобусах на производство. Это огромный риск для всего округа, так как в «Сургутнефтегазе» работают больше половины жителей Югры. Никакая дистанция 1,5 метра не будет соблюдаться никаким образом, и марлевой повязкой вряд ли кто-то спасется. Если на автовокзал попадет хотя бы один заражённый, будет ужасная цепочка заражённых», — пишет автор петиции.

На данный момент его поддержали 223 человека.

Отметим, что «Сургутнефтегаз» относится к числу предприятий непрерывного цикла, системообразующих для российской экономики. Все подразделения этой нефтяной компании продолжают работу в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Приобском месторождении «Роснефти» в Югре 31 марта был выявлен новый коронавирус у вахтовика, который вернулся из зарубежной поездки. С подозрением на коронавирусную инфекцию вместе с ним госпитализировано 40 его коллег.