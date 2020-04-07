Оренбург, 7 апреля, 2020, 07:17 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга произошло смертельное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авария в Оренбурге

На трассе Оренбург — Орск у поселка Овощевод лоб в лоб столкнулись автомобили «Мерседес» и БМВ. По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, БМВ выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии пострадали три человека: водитель БМВ скончался на месте происшествия, пассажир и водитель «Мерседеса» с травмами госпитализированы.