Чебоксары, 7 апреля, 2020, 06:08 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки, 6 апреля, подтверждено сразу четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, ещё более 540 человек остаются под медицинским наблюдением. Это говорит «о серьёзной напряжённости в Чувашии». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы республики Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Он напомнил, что 6 апреля принесло «ещё четыре положительных теста на коронавирусную инфекцию».

«Одного мы вылечили, в итоге — восемь заболевших, более 540 человек остаются под медицинским наблюдением. Вышеназванные цифры говорят о серьёзной напряжённости в Чувашии. Введён ряд ограничительных мероприятий», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии выявлено восемь случаев коронавируса, из них один человек выздоровел и выписан домой.

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Ещё три человека прошли тесты в Москве, но не стали дожидаться результатов и поехали в Чебоксары: двое — на автобусе, один — на машине. Также положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию — у супружеской пары, которая вернулась из Доминиканы. Кроме того, первичный тест на коронавирус дал положительный результат у медицинского работника из Чебоксар, которая не выезжала за пределы республики. Ещё один случай заражения подтверждён у пациентки терапевтического отделения ЦРБ в Урмарском районе.