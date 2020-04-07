Владивосток, 7 апреля, 2020, 04:17 — ИА Регнум. В Приморье начали раздавать школьные пайки, которые тут же вызвали массу вопросов у наблюдателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Паёк школьника в Приморье

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В частности, при определённой краевыми властями цене 336 рублей на местах пайки разительно отличаются друг от друга. Например, во Владивостоке в состав пайка входит банка сайры стоимостью 70 рублей, а в Анучинском районе такая же банка сайры стоит 106 рублей. Во Владивостоке килограмм риса, входящий в паёк, стоит 55 рублей, тогда как в Анучино 58 рублей стоит 500 граммов риса.

Кроме того, в пайке школьника Владивостока имеется шоколадка, а вот школьник в Анучинском районе остаётся без сладостей.

«Сложно сказать, кто позволил настолько завысить цену продуктов, приобретаемых за счёт бюджета, но факт остаётся налицо — кто-то явно решил нажиться на кризисной ситуации», — сказала мать одного из школьников Анучинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля школьники Приморья вышли с каникул. Учёба ведется в дистанционном режиме. В первый же день система «Сетевой город», через которую осуществляется дистанционный режим обучения, зависла.