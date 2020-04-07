Коронавирус ускорил переход к домашнему онлайн-образованию. Навсегда?
Москва, 7 апреля, 2020, 08:58 — ИА Регнум. 23 марта 2020 года у части российских школьников начались весенние каникулы, из которых они вышли в дистанционное обучение в связи со вспышкой заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно принятому президентом РФ Владимиром Путинымрешению, за школьную парту дети всей страны сядут не раньше начала мая.
Во всех регионах было введено обучение с помощью новейших IT-технологий, а уроки разделены на две части — дистанционную и электронную. Дистанционное обучение предполагает общение учителя-предметника с учениками в режиме видеоконференции, а электронное — самостоятельное изучение ребенком представленного на портале «Российская электронная школа» материала и выполнение заданий по нему.
Дистанционное обучение в сложившихся условиях кажется прекрасным выходом из положения, в котором оказалось среднее образование. Но есть сложности — портал resh.edu.ru не подгружает уроки, а электронный дневник на Госуслугах выбрасывает пользователя через две секунды после клика.
Например, для учеников одной из московских рейтинговых школ сегодняшний понедельник — первый день учёбы после растянутых на две недели каникул. К сегодняшнему дню и классные руководители, и дети, и родители готовились все предшествующие выходные особенно тщательно: проверяли настройки техники, работу требуемого для конференц-связи ПО и доступность информации на порталах mos.ru и resh.edu.ru. Однако в 8:30 утра 6 апреля дети так и не смогли получит учебный материал с «реша», так как сайт глухо висел. По предложенному расписанию дистанционные занятия составляют пятую часть, большую часть материала ученик осваивает без участия учителя. Выполненные учеником задания на проверку учителю ученики должны высылать с помощью электронного дневника, но и здесь возникли технические сложности.
Родительские WhatsApp чаты наполнены только одним вопросом: «что делать детям?» Детям остаётся только ждать, пока «всё заработает». Впереди еще почти четыре учебных недели дистанционного режима, и некоторые родители приняли решение взять на себя роль учителей и заниматься с детьми по учебникам самостоятельно. Остальные, продолжающие удалённую рабочую деятельность, всё же надеются, что образовательный процесс будет восстановлен.
Очень интересен выбор платформы для видеоконференций, которые были в обязательном порядке рекомендованы для использования школьникам и учителям. Он пал на программное обеспечение американской компании Zoom, хотя рынок услуг одновременного сеанса видеосвязи предлагает десятка три аналогичных платформ, в том числе и отечественных разработчиков. Качество видеосвязи оставляет желать лучшего, по словам школьников, трудности начинаются с попытки подключения и продолжаются в течение всего урока — пропадает то звук, то изображение.
Следует обратить внимание также на тот факт, что гарантированное бесплатное образование в апреле месяце становится условно платным, так как деньги получает не образовательное учреждение, а поставщики услуг сети интернет и энергетические компании.
Влияние самих источников получения учебной информации — компьютеров и смартфонов — на здоровье детей и подростков оценить невозможно, так как на текущий момент расширенные специализированные гигиенические нормы (СанПиНы) на массовое использование электронных устройств в рамках проведения дистанционного обучения в образовательной деятельности не разработаны.
Дистанционное обучения школьников организовано Министерством просвещения России, которое рекомендует школам пользоваться двумя государственными платформами — «Российской электронной школой» (РЭШ) и «Московской электронной школой» (МЭШ).
На создание РЭШ в 2016—2018 годах потрачено 1,7 млрд рублей, но качество уроков и процесса тестирования знаний получает у учителей и учеников отрицательные отзывы из-за большого количества ошибок, заложенных в тестах.
Бюджет МЭШ на 2020 год составил 16 млрд руб. Данная сумма покрывает не только сам портал, но и подключение школ к WiFi, установку интерактивных досок, закупку ноутбуков, обучение учителей. Тем не менее претензий к порталу со стороны пользователей не меньше, чем к РЭШ.
Безусловно, все недочёты должны быть учтены и исправлены еще до окончания нерабочего апреля, а дети должны вернуться за традиционные парты после вспышки заболевания. У родителей тем не менее возникает опасение того, что электронное образование станет нормой и полностью заменит детям стены и дух школы. Основанием для такого опасения является появление приказа Министерства просвещения от 2 декабря 2019 года №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» как одного из шагов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», вышедшего на старт в октябре 2018 года с общим бюджетом более 79,8 млрд рублей и с плановым завершением в 2024 году. Согласно паспорту проекта, одной из основных его целей является почти полный (на 90%) перевод школьников на цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Соответственно и школы (на 95%) обяжут осуществлять образовательную деятельность с той же платформы. Обеспокоенность родителей вполне резонна, так как никаких правовых и научных оснований кроме этих двух документов ещё не существует, а прецедент с внедрением повсеместного дистанционного электронного образования уже появился под предлогом борьбы с пандемией.