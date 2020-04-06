Великий Новгород, 6 апреля, 2020, 22:31 — ИА Регнум. В Новгородской области 6 апреля скончался пожилой мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Он стал первой в регионе жертвой COVID-19. Этот человек за границу не ездил, а заразился, по имеющимся данным, от родственника, который приезжал его навестить из другого субъекта РФ.

В больнице

О первом смертельном случае в Новгородской области рассказал губернатор Андрей Никитин, выразивший свои соболезнования родственникам скончавшегося.

«Сегодня, недавно, скончался один из пациентов нашей инфекционной больницы. Этот пациент перенес инсульт, болел серьезными сердечными заболеваниями, и коронавирус наложился на все эти проблемы. Он был старше 70 лет, и источником заражения стал один из родственников, который приехал его навестить из соседнего региона», — сказал губернатор.

Он призвал жителей Новгородской области строго соблюдать режим самоизоляции, особенно беречь представителей старшего поколения, избегать излишних контактов.

По данным оперативного штаба, на 6 апреля в Новгородской области пять подтвержденных случаев коронавируса, еще девять проб ждут подтверждения, 77 человек находятся под наблюдением медиков. Один пациент переболел коронавирусом и выздоровел.