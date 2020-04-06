Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Запрет на посещение скверов, парков и других общественных пространств Санкт-Петербурга контролируют около 1300 сотрудников полиции, сообщили 6 апреля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция Петербурга

«За посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей», — напомнили в администрации города.

Закрытые для посещения зеленые зоны и общественные пространства патрулируют полицейские.

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Ранее в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов поручил максимально усилить контроль за соблюдением горожанами режима самоизоляции и за выполнением других ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Смольный также напомнил петербуржцам о наказаниях, которые последуют за несоблюдение запретов и ограничений в период режима повышенной готовности для борьбы с коронавирусом, а также особого противопожарного режима, введенного в городе.