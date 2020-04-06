Грозный, 6 апреля, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Административные границы Чечни не закрывались для проезда транзитного транспорта и для доставки грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности республики. Однако граждан, не прописанных в субъекте, в Чечню действительно не пускают, но сделано это только лишь для обеспечения безопасности жителей региона.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Так прокомментировал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров критическое замечание премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанное главам ряда субъектов, которые в качестве одной из мер предотвращения попадания коронавируса на свои территории закрыли границы.

Если глава правительства России, говоря об этих регионах, имел в виду именно Чечню, то его вводят в заблуждение, заявил Кадыров.

«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике. <…> Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — написал чеченский лидер.

Он также подчеркнул, что вовремя принятые меры позволили взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Кроме того, как отметил Кадыров, «ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции», однако при этом не надо «вводить в заблуждение руководителей высокого ранга».

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Напомним, ранее Оперативный штаб Чечни принял решение с 5 апреля никого не впускать в республику и не выпускать из неё. Исключения возможны лишь для людей, которым требуется лечение в других субъектах. Комментируя решение о закрытии границ, Кадыров сказал, что никто лучше главы региона не знает, что в нём происходит.

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«Сегодня принял решение с 5 апреля ввести режим полной изоляции Чеченской Республики от коронавируса. До этой даты все жители ЧР, находящиеся за пределами республики, должны вернуться домой, а также выехать — планирующие это сделать. Пятого апреля мы прекращаем принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрываем въезд для автотранспорта. Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств», — написал чеченский лидер 1 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы