На Ямале килограмм имбиря продают за 5 млн рублей
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 апреля, 2020, 19:33 — ИА Регнум. На Ямале миф о чудодейственных свойства имбиря против новой коронавирусной инфекции взвинтил стоимость данного корня до 5 млн рублей. Именно столько запрашивает за килограмм имбиря продавец Николай на популярном сайте объявлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Когда корреспондент ИА REGNUM позвонил продавцу воистину золотого корня, то рассчитывал на рассказ о шутке. Но нет, Николай уверен, что чем дольше будет длиться истерия вокруг коронавируса, тем больше вероятность найти покупателя.
Как сообщил Николай, чеснок и имбирь исчезли с прилавков Ноябрьска уже более недели тому назад.
Николай также отметил повышение стоимости элементарного картофеля, стоимость которого взлетела в ямальском городе до 190 рублей за килограмм.