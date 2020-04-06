Кострома, 6 апреля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Автомобили и недвижимость костромской автошколы ДОСААФ арестовали за многомиллионные долги. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Костромской области.

Dosaaf44.ru Здание автошколы ДОСААФ в Костроме

Профессиональное образовательное учреждение «Костромская объединенная техническая школа ДОСААФ России» задолжала государству, физическим и юридическим лицам более 27 миллионов рублей.

Бухгалтерскую отчетность и финансовые документы организации сейчас отправили на экспертизу. Имущество автошколы могут продать на комиссионных началах или торгах после предварительной оценки.

Кроме этого, в отношении директора организации завели уголовное дело по ч.2 ст. ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Расследование продолжается.

ПОУ «Костромская объединенная техническая школа ДОСААФ России» — старейшая автошкола Костромы. В организации занимаются подготовкой водителей транспортных средств всех категорий.