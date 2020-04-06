Салехард, 6 апреля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. На Ямале к вечеру 6 апреля выявлено 28 заражённых новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Оперативный штаб ЯНАО по профилактике распространения коронавирусной инфекции

Новосибирским федеральным центром «Вектор» подтверждены на наличие инфекции анализы 16 пациентов с Ямала: 8 новых случаев у жителей посёлка Пангоды, ещё 8 — у жителей Нового Уренгоя.

«В Новом Уренгое территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО ведётся эпидемиологическое расследование источников завоза в город инфекции», — сообщают в штабе.

Все 28 инфицированных новым коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Из них 11 госпитализированы, а 17 проходят амбулаторное лечение.