Скопинский район, Рязанская область, 6 апреля, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у сотрудника исправительной колонии № 5, распложенной в селе Клекотки Рязанской области. Назначена служебная проверка, в учреждении эпидемиологическая обстановка стабильная, других заболевших нет, подчеркнули 6 апреля в пресс-службе регионального УФСИН.

62.fsin.su Сотрудники ФСИН

Болезнь сотрудника колонии протекает в лёгкой форме. Он и члены его семьи находятся на самоизоляции и в госпитализации не нуждаются. У лиц, которые контактировали с заболевшим, взяты необходимые анализы. Тесты на COVID-19 взяты у всех осуждённых с признаками ОРВИ — все результаты отрицательные.

«В колонии проводят необходимые санитарно-эпидемические мероприятия, на КПП и входных пунктах организована дезинфекция рук сотрудников. Прекращён приём осуждённых и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также приём посылок и передач. По факту несоблюдения неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции назначена служебная проверка», — уточнили в пресс-службе.

В этой исправительной колонии, в частности, сейчас отбывает наказание за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых.