Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга проинформировало жителей и гостей Северной столицы о всевозможных наказаниях — административных и уголовных — которые последуют за несоблюдение запретов и ограничений в период режима повышенной готовности для борьбы с коронавирусом, а также особого противопожарного режима, введенного в городе.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В частности, за нарушение режима самоизоляции лицами, вернувшимися из-за рубежа, а также гражданами, контактировавшими с зараженными коронавирусом, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Если в результате нарушения причинен вред здоровью человека — штраф возрастет до 300 тысяч рублей.

Нарушение режима самоизоляции лицом, у которого официально подтверждена инфекция COVID-19, может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности, если нарушение режима самоизоляции повлечет по неосторожности массовое заболевание людей либо создаст угрозу наступления таких последствий. За это можно получить семь лет лишения свободы.

Если граждане отправятся в закрытые на карантин парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, их привлекут к ответственности в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей. На столько же оштрафуют за курение с использование кальянов в общественных местах.

Особая повышенная ответственность предусмотрена для предпринимателей и должностных лиц за деятельность и действия, которые запрещены постановлением Смольного в период эпидемии.

За проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

за открытие доступа посетителей в бассейны, фитнес-центры, музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки, объекты, предназначенные для развлечений и досуга, детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы;

за открытие для посещения ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, объектов розничной торговли;

за предоставление гражданам отдельных видов услуг, которые оказываются в их присутствии (например, услуги салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов);

Последует штраф до 300 тысяч рублей для юридических лиц (для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей).

«Повторное совершение этих правонарушений, а также причинение вреда здоровью человека или имуществу при их совершении влечет повышение размера штрафа. Для граждан до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей юридических лиц — до 1 миллиона рублей», предупредили власти Санкт-Петербурга.

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Кроме ситуации с коронавирусом, в Петербурге может обостриться пожарная обстановка. В городские леса, как и в лесные угодья Ленобласти, доступ временно запрещен, установлен особый противопожарный режим.

В связи с этим за разведение огня, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного пользования, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях;

за проведение огневых и других пожароопасных работ без согласования с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу;

за посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов;

за въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса

предусмотрен штраф для юридических лиц до 400 тысяч рублей (для граждан — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 40 тысяч рублей).

За разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на территориях зеленых насаждений предусмотрен штраф: для граждан — до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

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Напомним, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге усугубляется.