Симферополь, 6 апреля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Среди севастопольцев, попросивших предоставить им бесплатные продуктовые наборы для нуждающихся одиноких пенсионеров, оказались владельцы трёхэтажных особняков. Об этом на заседании правительства города 6 апреля заявил начальник управления молодёжной политики и спорта Сергей Резниченко.

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«Порядка 65% — это заявки на получение продуктовых наборов. Заявок от не нуждающихся жителей уже меньше. Но и из трёхэтажных особняков с заявками на продуктовые наборы поступают. Такие истории тоже фиксируем», — цитирует Резниченко « Новый Севастополь ».

В целом, по его словам, за 12 дней работы волонтёрского центра «Мы вместе» поступило более 27,5 тысячи входящих звонков от граждан. Выполнено 13,5 тысячи заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили, что в Севастополе готовят к выписке из больницы четырёх пациентов, которые поступили с коронавирусной инфекцией.