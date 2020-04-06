Москва, 6 апреля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Мировая экономика выйдет из потрясений, вызванных распространением коронавируса, существенно менее интегрированной, чем была прежде, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Думаю, что в первую очередь мировая экономика выйдет из этих потрясений существенно менее интегрированной, чем сейчас. Поскольку мировой опыт показал, что нужно некоторые жизненно важные вещи делать у себя, не полагаясь ни на какого чужого дядю, — сказал Вассерман. — По крайней мере, итальянцы могут очень много и очень красочно рассказывать о том, как у них перехватывали партии масок, пошитых в Китае, и я думаю, что теперь, когда у них большую часть домов моды перевели на массовый пошив этих самых масок, они впредь оставят на этом шитье ещё весьма значительные производственные мощности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции влияет на всю мировую экономику, а не только на нефтяную отрасль.