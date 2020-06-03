Природные пожары в России: горят леса и трава — трансляция
Регионы России один за одним объявляют пожароопасный сезон. 6 апреля на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади 9 057 га. Здесь проводились работы по активному тушению, сообщает «Авиалесохрана».
Горит лес, часто возникают травяные пожары.
Пожароопасный сезон открыт в 51 субъекте Российской Федерации, а особый противопожарный режим — в 18 субъектах. Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Федерации.
Насколько регионы готовы к пожароопасному сезону, какие предпринимаются меры — в трансляции ИА REGNUM.
Малоснежная зима привела к раннему началу пожаров в лесах Забайкалья. По данным Авиалесоохраны на 5 апреля 2020 года, из 34 действовавших в России лесных пожаров площадью 9 206 га, 24 (площадью 7715 га) пришлись на Забайкальский край. Обеспокоенные этой ситуацией власти регионарешили платить гражданам за сообщения о поджигателях, передаёт корреспондентИА REGNUM.
В Хасанском районе Приморья пожарные ведут борьбу с крупным природным пожаром, действующим на площади более 10 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
На территории Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 13 лесных пожаров на общей площади около 183 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
Причиной большей части из них стало неосторожное обращение с огнём, а также выжигание травы. В первые сутки удалось потушить более 83% пожаров.
В аэропорт столицы Бурятии Улан-Удэ прибыл вертолёт МЧС России Ми-8, который будет защищать поселения от лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
По словам руководителя регионального агентства лесного хозяйства Александра Мартынова, его задействуют при угрозе перехода пожара на населённые пункты, а также объекты экономики.
Пожароопасный сезон объявлен в Ивановской области с 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Постановлением регионального правительства утвержден перечень из 49 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году.
Пожароопасный сезон в Ивановской области в этом году начался раньше обычного — причиной стала сухая погода и раннее завершение паводка.
С 4 апреля введён особый противопожарный режим на территории Эрзинского района Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, постановление об этом приняли в администрации района.
«В период особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах, выжигание сухой травянистой растительности», — говорится в сообщении.
В видеоконференции о предстоящем пожароопасном сезоне, которую провёл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, принял участие глава Марий Эл Александр Евстифеев. По словам министра, прогноз горимости на предстоящий сезон неблагоприятный. Лесные пожары остаются основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологический ресурс. При этом пожароопасный сезон уже начался.
Ландшафтный пожар, вспыхнувший 5 апреля на островном хуторе Задонье в Ростовской области, ликвидирован за семь часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров.
Подробнее: Пожар на островном хуторе под Ростовом-на-Дону потушили за семь часов
В Оренбургской области отмечен значительный рост ландшафтных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, с 22 по 31 марта на территории Оренбуржья произошел 31 природный пожар на площади 11 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается восьмикратное увеличение количества пожаров. С 3 по 31 марта площадь, уничтоженная огнем, увеличилась вдвое — с 5,5 до 13 гектаров.
Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области ликвидирован. На борьбу с огнём в Азовском районе ушло более семи часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров, уточнили в ведомстве.
В Ростовской области в период со 2 апреля по 15 октября установлен особый противопожарный режим. В это время требуется придерживаться дополнительных мер пожарной безопасности.
Подробности: Ростовская область перешла на особый противопожарный режим
Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области бригада спасателей тушила с помощью ранцевых огнетушителей.
Читайте подробнее здесь: В Ростовской области на островном хуторе вспыхнул пожар
В Ростовской области с начала 2020 года произошёл резкий рост пожаров. В период с января по март 2020 года произошло более 2 тыс. возгораний, что на 66,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Подробнее: В Ростовской области резко возросло число пожаров
28 марта 2020 года во время тушения крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону погиб 30-летний сотрудник МЧС, младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов.
Подробности: Ростовский губернатор выразил соболезнования родным погибшего спасателя
Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что основной причиной ландшафтных пожаров на Дону является человеческий фактор.
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Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, организован Главным управлением МЧС России по Брянской области. Угроза населению отсутствует, сообщили 6 апреля в пресс-службе МЧС.
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Горящий камыш на площади 20 га локализовали пожарные в Волгограде. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на пять жилых строений, сообщили 6 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании сухой растительности в Тракторозаводском районе Волгограда поступило спасателям около 15:00 (местн.). По данным МЧС, площадь пожара составила 20 гектаров. В 17:14 (местн.) открытое горение локализовано, огонь перекинулся на пять жилых домов общей площадью 290 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Ужесточить наказание для виновных в поджогах сухой растительности призвал глава МЧС России Евгений Зиничев. Как пояснил министр, в 99% случаев причиной ландшафтного пожара становился человеческий фактор. Такая картина наблюдается из года в год, постоянно вводятся дополнительные меры, но улучшений мало.
В Уральском федеральном округе большинство регионов оказались не готовы к сезону лесных пожаров и пропуску паводковых вод. Об этом говорилось в ходе совещания под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, сообщает «Правда УрФО».
По итогам проверок департамента лесного хозяйства только Ямало-Ненецкий автономный округ был признан полностью готовым к пожароопасному сезону и паводку. Остальные 5 субъектов Федерации признаны ограниченно готовыми.
Общая площадь пожара составила 3,5 га.
Читайте подробнее: Возгорание лесной подстилки ликвидировано в Краснодарском крае
В Ханкайском и Пограничном районах Приморья за минувшие сутки потушили 20 гектаров леса.
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Пожар уничтожил порядка 120 гектаров леса в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.
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В Ульяновской области из-за тёплой погоды установился пожароопасный период. Это на полторы недели раньше по сравнению с 2019 годом.
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В Ульяновской области с 1 по 5 апреля спасатели выезжали на тушение четырёх пожаров общей площадью 6,72 га. По данным властей, основные причины возгораний в лесах — нарушение правил пожарной безопасности, в том числе несанкционированные палы сухой травы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распорядился об установлении особого противопожарного режима, который запрещает посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах. Особый противопожарный режим введен в Петербурге на период с 30 марта по 1 мая 2020 года. Губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл запрет на посещение лесов региона с 31 марта 2020 года.
Обстановка с пожарами в Хакасии остаётся напряжённой, сообщили 7 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По данным ведомства, с начала года в республике потушено 684 бытовых пожара. Погибли 12 человек, пострадали — 11.
Зарегистрировано 93 пала растительности и 77 степных пожаров. Перехода огня на населённые пункты не допущено.
В Ширинском районе Хакасии 6 апреля потушен первый лесной пожар общей площадью 23 га.
Читайте подробнее: В Хакасии с начала года потушили десятки степных пожаров
В Алтайском крае, несмотря не снежную зиму, рано потеплело. Поэтому предстоящей весной регион активно готовится и к паводку, и к пожароопасному сезону. Как следует из информации регионального ГУ МЧС РФ, в этом ему активно помогают группы Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион из Новосибирской области.
В частности, в Бийском районе спасатели ССЦ МЧС России провели профилактические отжиги сухой растительности на территории прилегающей к населенным пунктам Боровое, Малоугренево. Для недопущения подтоплений проведена очистка водоотводного канала в районе села Светлоозерское (очищено порядка 500 квадратных метров).
Работа спасателей в Алтайском крае. Фото ГУ МЧС по региону.
Читайте подробнее: Алтайские спасатели готовятся и к паводку, и к пожарам
В Еврейской АО лесной пожар на площади 6 гектаров бушует в заповеднике «Бастак».
Подробности в материале: В Еврейской АО лесной пожар бушует в заповеднике «Бастак»
На большей части территории Бурятии постановлением правительства введён особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, он не действует лишь на территориях четырёх северных районов.
Читайте также: В Бурятии ввели особый противопожарный режим
В пригороде Улан-Удэ едва не сгорели жилые дома из-за пожара, начавшегося после пала травы. Сильный ветер раздул пламя, которое перекинулось на надворные постройки. Однако прибывшим на место пожарным удалось отстоять дома.
Читайте подробнее: В Улан-Удэ пал травы едва не обернулся трагедией
В Ростовской области в целях борьбы с распространением коронавируса и в связи с высокой пожароопасностью введены ограничения на охоту и посещений лесов.
Об этом: В Ростовской области из-за COVID-19 запретили охоту и посещение лесов
В Оренбургской области отмечен всплеск числа травяных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
Читайте также: В Оренбуржье в пять раз выросло число травяных пожаров
В Красноярском крае с 7 апреля особый противопожарный режим вводят в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Шушенском районах и в городе Минусинске. Об этом сообщили в краевом правительстве.
С 14 апреля такой же режим начнет действовать в еще 41 муниципальном образовании, а с 28 апреля особый противопожарный режим введут на территории Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского районов, в Енисейске и Лесосибирске.
Особый противопожарный режим будет введен на территории Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Читайте также: В Самарской области вводят особый противопожарный режим
С приходом теплой засушливой погоды вновь наступает горячая пора для подразделений пожарной охраны. В связи с этим в Татарии с 10 апреля объявлен противопожарный режим. С начала года на территории республики по состоянию на 5 апреля зарегистрировано 1 118 пожаров.
Читайте также: В Татарии с начала года произошло более 1,1 тыс. пожаров
МЧС Бурятии тушит возгорание которое образовалось после поджога травы. Фото: 03.mchs.gov.ru
Петербургские спасатели помогают областным коллегам бороться с природными пожарами в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Об этом: В Ленобласти из-за пала травы возникли несколько очагов пожаров
Пожарные Татарии борятся с возгоранием травы. Фото: mchs.tatarstan.ru
2 тыс. 570 пожаров зарегистрировано в Воронежской области с 1 марта, в том числе 1 тыс. 434 случая — это возгорания травы. По сравнению с 2019 годом количество ландшафтных пожаров в регионе выросло более чем в четыре раза. Каждый день спасатели регистрируют от 150 до 200 случаев возгорания травы.
Об этом: В Воронежской области число ландшафтных пожаров выросло в четыре раза
Режим ЧС введён на территории Туапсинского района Краснодарского края с 7 апреля. Причиной стала сложная пожарная обстановки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Вблизи населённого пункта Псебе горит лесная подстилка, угрозы жилью нет.
Читайте подробнее: В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС
МЧС Ленинградской области. Фото: 47.mchs.gov.ru
По данным правительства Хакасии, в регионе к 6 апреля (включительно) зарегистрирован 81 степной пожар и 96 палов травы. Наибольшее число природных пожаров ликвидировано в Абакане, Черногорске, Усть-Абаканском, Алтайском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. До 24 апреля 2020 года в Хакасии действует особый противопожарный режим.
9−11 апреля местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области прогнозируют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 апреля в России ликвидировано 79 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7 755 га.
Лесные пожары ликвидированы в Брянской, Московской, Новгородской, Псковской, Калужской, Курской, Смоленской, Амурской, Оренбургской, Свердловской, Саратовской областях, Республиках Крым, Бурятия, Алтай, Хабаровском, Забайкальском, Приморском, Краснодарском и Красноярском краях, Еврейской автономной области. Данные сайта aviales.ru.
На территории Республики Алтай с 10 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим. Режим вводится из-за повышения пожарной опасности в связи с установлением тёплой и сухой погоды.
Подробности в материале: В Горном Алтае вводят особый противопожарный режим
На 00:00 мск
— 31 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 603 га (Забайкальский край);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 366 га (Хабаровский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 510 га (Еврейская автономная область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 198 га (Республика Бурятия);
— 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 207 га (Краснодарский край);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 15 га (Брянская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 га (Псковская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Республика Крым);
— 1 пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем, 7 га (Амурская область);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 2 га (Краснодарский край — ФГБУ «Сочинский национальный парк»);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1 га (Республика Крым — Ялтинский горно-лесной ПЗ).
На тушении лесных пожаров задействованы 2 375 человек и 500 единицы наземной техники. На авиационном мониторинге — 8 воздушных судов, на тушении — 2 воздушных судна. Данные сайта aviales.ru.
За прошедшие сутки в Красноярском крае обнаружили и ликвидировали четыре лесных пожара, сообщили 8 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.
Уточняется, что пожары произошли в Березовском, Краснотуранском, Новоселовском и Рыбинском районах на незначительных площадях. В тушении были задействованы 28 человек и пять единиц техники.
Читайте также: В Красноярском крае за сутки потушили четыре лесных пожара
Восемь лесных пожаров зарегистрировано на территории Краснодарского края на землях лесного фонда за последние сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 8 апреля. Всего с начала года в регионе уже произошёл 61 лесной пожар.
Об этом: На Кубани за сутки зарегистрировано восемь лесных пожаров
В Удмуртии начало пожароопасного сезона объявлено с 20 апреля. Минприроды республики просит жителей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
Об этом: В Удмуртии с 20 апреля объявлено начало пожароопасного сезона
В Хакасии 9 апреля прогнозируются повышение дневной температуры до +16 градусов и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.
Жителей региона просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
По данным управления, жаркая сухая погода и сильный порывистый ветер могут существенно осложнить пожарную обстановку в регионе.
Подробности в материале: Жара и сильный ветер ожидаются в Хакасии
В Ростове-на-Дону на территории дачного товарищества «Исток» вспыхнул пожар. В экстренные службы сообщение о возгорании поступило в 12:37 мск. Известно, что произошло возгорание сухой растительной и хозпостройки.
Подробнее: В Ростове-на-Дону на территории дачного товарищества вспыхнул пожар
Травяной пожар, вспыхнувший на территории дачного товарищества «Исток» в Ростове-на-Дону, затронул три строения.
Читайте также: Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону перекинулся на три строения
Появились фотографии с места ландшафтного пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» в Ростове-на-Дону.
Читайте подробнее: МЧС опубликовало фото с места пожара в дачном посёлке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону установили причину пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» 8 апреля.
Читайте также: Установлена причина пожара в ростовском дачном посёлке
Семь хозяйственных построек сгорело в результате травяного пожара в Новоусманском районе Воронежской области 8 апреля. Только благодаря усилиям пожарных от огня удалось спасти три садоводческих товарищества в Новоусманском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Читайте подробнее: Под Воронежем пожарные спасли от огня три садоводческих товарищества
В Краснодарском крае ликвидируют четыре лесных пожара. В Туапсинском районе произошло сразу три крупных возгорания. Тушению, по сообщению «Кубанских новостей», мешает сильный ветер.
Нарушение жителями режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса в МЧС России назвали одним из факторов роста количества природных пожаров.
Об этом: В МЧС России нарушение режима самоизоляции назвали причиной лесных пожаров
9−11 апреля в Иркутской области установятся высокие классы пожарной опасности. Как отмечает ИА Иркутск Сегодня, местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.
Как сообщили 9 апреля в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали семь лесных пожаров. Очаги возгораний на незначительных площадях были зафиксированы в Емельяновском, Березовском, Новоселовском, Партизанском, Рыбинском, Краснотуранском и Шушенском районах. Общая площадь пожаров составила 34,5 га. Всего в тушении были задействованы 56 человек и девять единиц техники.
В Алтайском крае за минувшие сутки, 8 апреля, зарегистрировано 36 травяных пожаров. Практически всегда причина подобных загораний — неосторожное обращение с огнем.
Наиболее крупные возгорания произошли в Рубцовском и Краснощековском районах, площадь которых составила от 9 до 10 тысяч квадратных метров. Благодаря усилиям федеральных, краевых, добровольных пожарных подразделений случаев перехода огня на жилые дома не допущено, пострадавших нет — МЧС.
На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 10 природных пожаров на общей площади 1275 гектаров.
Подробности в материале: В Приамурье бушуют лесные пожары
Лесной пожар в Таштыпском районе Хакасии ещё не локализован, сообщили 9 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.
В Абазинском лесничестве продолжается борьба с огнём в труднодоступной таёжной местности. Сильный порывистый ветер и отсутствие сотовой связи усложняют ситуацию.
Читайте подробнее: В Хакасии тушат лесной пожар в труднодоступной тайге
Режим чрезвычайной ситуации введен в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает МЧС края. Здесь начались природные пожары площадью 2,6 тыс. квадратных метров.
В Красногорском районе Брянской области произошел крупный лесной пожар. Выгорело 46,5 га, сообщает телеканал «Городской». Пожар возник из-за пала сухой травы. МЧС боролось с пожаром 4 дня. В связи с этим в адрес главы Красногорского района направлено письмо о непринятии должных мер. Проводится проверка.
Ландшафтный пожар ликвидировали спасатели в хуторе Новые Лозы Яковлевского горокруга Белгородской области. К возгоранию оказались причастны двое мужчин, решивших пожарить шашлыки на костре.
Читайте подробнее: Любители шашлыка чуть не спалили хутор под Белгородом
Вопрос противопожарной безопасности в российских регионах будет находиться на особом контроле федеральных властей. Об этом заявил 9 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«На федеральном уровне мы будем держать этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул председатель правительства.
Читайте подробнее: Мишустин пообещал контролировать вопрос противопожарной безопасности
Борьба с огнем в Белгородской области. Фото: 31.mchs.gov.ru
По состоянию на 9 апреля в Пензенской области ликвидировано семь лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 33,231 га.
Читайте подробнее: В Пензенской области произошло семь лесных пожаров
За прошедшие сутки в России ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 9 294 га. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Пожароопасный сезон открыт уже в 57 субъектах Российской Федерации (днём ранее — в 52). Особый противопожарный режим введён в 31 регионе (днём ранее — в 30). Режим ЧС — в отдельных районах Краснодарского и Забайкальского краёв.
Читайте подробнее: 9 апреля в России ликвидировали 82 лесных пожара
За минувшие сутки в Приамурье было потушено 10 лесных пожаров, с шестью пожарами борьба продолжается. Всего огнём было охвачено 1060 гектаров.
Читайте подробнее: В Приамурье за сутки потушено десять лесных пожаров
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на 9 апреля 2020 года на 08:00 мск, на землях лесного фонда действует 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 19 531 га, из них локализовано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 650 га, в том числе:
В ходе заседания Федерального штаба было по-прежнему отмечено, что весенний период пожароопасного сезона характеризуется не только возникновением лесных пожаров, но и самовольных палов сухой травы на землях сельхозназначения, населенных пунктов и иных категорий. Огонь самовольных палов становится не только причиной природных пожаров на данных землях, но значительно осложняет и лесопожарную обстановку — aviales.ru.
Пожарные — десантники. Фото aviales.ru.
В Якутии началась подготовка к пожароопасному периоду — 317 населённых пунктов проверят на готовность к природным пожарам.
Подробности в материале: В Якутии более 300 поселений находятся на «линии огня»
В восьми районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим.
Подробности в материале: В районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим
В Приамурье крупный лесной пожар удалось остановить буквально перед населённым пунктом.
Подробности в материале: В Приамурье лесной пожар удалось остановить перед населённым пунктом
В Прибайкальском районе Бурятии 8 апреля горел лес в трёх километрах от села Турка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение о возгорании поступило от лесничего. Пожар удалось локализовать на площади 0,7 гектара. На месте происшествия правоохранители нашли костровище, а также топор, котелок, сковороду и пакет с картофелем.
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Постановлением губернатора Забайкальского края на территориях некоторых районов Забайкальского края ограничено пребывание в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщатся на официальном портале региона.
«Ограничение введено в период с 10 по 30 апреля 2020 года в Агинском, Акшинском, Александровско-Заводском, Аргунском, Бадинскогом, Балейском, Беклемишевском, Верхне-Читинском, Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Ингодинском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Нерчинском, Оленгуйском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском лесничествах. С 20 апреля по 10 мая 2020 года включительно ограничение пребывания граждан введено в лесах, расположенных на территории Забайкальского края, в границах Чарского и в границах Тунгиро-Олёкминского участкового лесничеств», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
Цитата с сайта газеты «Вечорка».
В Новосибирской области зафиксированы первые палы травы. За последние сутки с помощью космического мониторинга выявлены 32 термоточки, из которых 24 — на территории Татарского района, семь — в Чановском. Такие цифры ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС РФ.
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В Забайкальский край направлены силы федерального резерва ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» для оказания помощи в тушении лесных пожаров
Решением Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в целях стабилизации лесопожарной обстановки к тушению лесных пожаров в Забайкальском крае привлечены 25 авиапожарных федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» и три транспортных средства. 10 апреля авиапожарные с 08:00 по местному времени работают на ликвидации лесных пожаров в Хилокском районе.
Работы по тушению пожаров осложнены отсутствием осадков и ветровой нагрузкой. Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
На территории Александрово-Заводского и Хилокского муниципальных районов Забайкальского края действует режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 29 муниципальных районах региона.
Забайкальский край. По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 апреля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 8073 га.
По ситуации на 00:00 мск 10 апреля проводятся работы по тушению 34 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 12 792 га. Пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.
Пал травы. 24.mchs.gov.ru.
С начала года и по состоянию на начало суток 10 апреля в Забайкальском крае возникло 322 лесных пожара, из них 288 пожаров на 00:00
По предварительным прогнозным данным на территории Забайкальского края в период с 10 по 12 апреля ожидаются средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
Также в выходные дни прогнозируется повышение среднесуточных температур до 20°C, в некоторых районах — до 25°C. Отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».
Пожар на территории дачного товарищества «Исток» в Ростове-на-Дону. ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Тело мужчины обнаружили во время тушения сухой травы в Башкирии. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, 10 апреля на пульт спасателям проступило сообщение о том, что в с. Нижегородка Уфимского района горит трава.
Прибыв на место происшествия, они установили, что горит трава на площади свыше 100 кв. метров. Сообщается, что во время тушения сухой травы спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения.
Подробности в материале: В Башкирии во время тушения сухой травы обнаружили тело мужчины
Мусорные свалки начали гореть в Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на несанкционированной свалке в трех километрах южнее с. Аннино м.р. Приволжский поступило на пульт спасателям рано утром 10 апреля.
По тревоге были подняты 11 пожарных на 8 единицах техники. Прибыв на место происшествия, огреборцы установили, что там горит бытовой мусор и промышленные отходы. В результате спасатели локализовали огонь на площади одной тысячи метров.
Кроме этого, утром этого же дня спасатели получили сообщение о пожаре на еще одной мусорной свалке. Теперь уже на санкционированной.
Особый противопожарный режим вводится на территории Ивановской области с 15 апреля. Он будет действовать до 5 мая, на этот период в регионе вводится ограничение выезда и пребывание граждан в лесах, запрет на разведение открытого огня.
Читайте также: В Ивановской области вводится особый противопожарный режим
Крупное возгорание лесной подстилки тушат в Северском районе Краснодарского края. По информации ГУ МЧС по региону, утром 10 апреля площадь возгорания составляла 20 га, по данным МЧС России на вторую половину дня, площадь пожара достигла 60 га.
По состоянию на 10 апреля на территории Пензенской области в 19 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим, а именно в Малосердобинском, Бессоновском, Лопатинском, Пензенском, Каменском, Кузнецком, Пачелмском, Никольском, Иссинском, Бековском, Спасском, Тамалинском, Шемышейском, Нижнеломовском, Мокшанском, Лунинском, Сердобском районах, а также в городах Заречный и Каменка. Особый противопожарный режим введен на этих территориях из-за неблагоприятных климатических условий.
Подробности в материале: В 19 районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим
За прошедшие сутки в России ликвидировали 102 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 15,8 тысяч га. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте также: 10 апреля в России ликвидировали 102 лесных пожара
Рост количества палов сухой травы зафиксирован в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.
По сообщению пресс-служба ведомства, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 92 природных пожара, которые произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы. Общая площадь возгорания составила свыше 2,5 га.
Отмечается, что всего в текущем году зарегистрировано свыше 600 природных пожаров на общей площади более 26 га.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки зафиксировали 92 природных пожара — МЧС
Смогом сегодня, 11 апреля, затянуло город Омск. Жители в соцсетях жалуются на запах гари и дымку, виня в ситуации промышленность. Однако производства здесь ни при чем: источником задымления стала горящая трава в садоводческом товариществе «Маяк», сообщает «СуперОмск» со ссылкой на региональное минприроды. Горит около двух гектаров сухой травы, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.
Фото: группа «ЧП Омск» в VK
До 200 раз в сутки приходится выезжать пожарным для тушения сухой травы в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, в минувшие сутки огонь уничтожил сухую траву на площади 13,404 Га. За сутки было зарегистрировано 90 случаев возгорания.
Об этом: В Самарской области зафиксировали 90 случаев горения сухой травы — МЧС
За минувшие выходные (11−12 апреля) в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров. Об этом сообщили 13 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.
По данным минлесхоза, очаги возгораний на незначительных площадях были зафиксированы в пяти районах. Общая площадь пожаров составила 17,5 га. С огнём боролись 76 человек, использовалось 13 единиц техники.
Подробности в материале: В Красноярском крае за выходные потушили семь лесных пожаров
С начала лесопожарного сезона в Хакасии произошло уже пять лесных пожаров, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Арехов.
Читайте также: В Хакасии произошло пять лесных пожаров
В Приморье за прошедшее воскресенье, 12 апреля, было потушено порядка 100 гектаров тайги.
Читайте подробнее: В Приморье потушили пожары на 100 гектарах леса
Сильное задымление в Чите вечером 12 апреля произошло из-задействующего лесного пожара около станции Кука, сообщил 13 апреля вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв, сообщает ИА «Чита.Ру». По словам чиновника, угрозы населенным пунктам нет.
Пожароопасная обстановка в Забайкальском крае продолжает оставаться весьма напряженной. В регионе действуют действуют десятки пожаров, некоторые из них почти вплотную приблизились к населённым пунктам. Об одном таком случае со ссылкой на очевидцев сообщаетИА «Заб.Ру».
По словам жителей села Кука Читинского района, огонь возник днём 12 апреля и опасно приблизился к жилым домам. На месте работают 30 человек и девять единиц техники. Как сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурлев, этот пожар локализуют к вечеру, 13 апреля. В настоящее время туда направлены ещё 15 человек.
В результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения (Украина) сгорели 12 бывших сёл, несколько старых кладбищ, а огонь вплотную подошёл к объекту укрытия. Об этом рассказал 12 апреля телеканал «1+1».
Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как по пожарищу бегут лошади Пржевальского, обитающие в Чернобыльской зоне, а вертолёт сбрасывает на горящий лес тонны воды.
Власти Хабаровска ввели особый противопожарный режим в связи с большим количеством возгораний в городе.
Об этом: В Хабаровске из-за пала травы ввели особый противопожарный режим
В Красноярском крае лесным пожарным увеличат зарплаты на 40%, сообщили краевом Лесопожарном центре. Здесь разработали новую систему оплаты труда, которая сможет «замотивировать пожарных на высокие результаты тушения лесных пожаров». Размер зарплаты пожарного может достигать 100 тысяч рублей.
За минувшие выходные на территории Бурятии зарегистрировано 89 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, 74 раза пожарные выезжали на загорание травы и мусора, возникающие из-за палов растительности.
«По итогам проведенных рейдов в отношении 44 правонарушителей возбуждены административные дела за сжигание сухой растительности и несвоевременный покос травы. По результатам рассмотрения 37 протоколов виновные лица привлечены к административной ответственности», — отметили в ведомстве.
В Красноярском крае установят видеокамеры обнаружения лесных пожаров. В регионе уже работает 30 камер, еще 30 планируется установить в ближайшее время. Пожароопасный сезон в 2020 году в крае начался в конце марта.
Ликвидация возгорания сухой травы в Хабаровском крае. Фото: 27.mchs.gov.ru
Ликвидация возгорания сухой травы в Бурятии. Фото: 03.mchs.gov.ru
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана», для тушения пожаров на землях лесного фонда в Забайкальском крае оперативным штабом Рослесхоза принято решение об усилении федеральной группировки сил еще на 35 человек и 3 единицы специализированной техники. Для стабилизации обстановки региону рекомендовано рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории края.
Пожароопасный сезон открыт в 25 лесничествах Забайкальского края, в 29 муниципальных районах Забайкальского края действует особый противопожарный режим. На территории Александрово-Заводского и Хилокского муниципальных районов Забайкальского края действует режим ЧС.
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 апреля в Забайкальском крае ликвидировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3727 га. Общая численность группировки сил и средств на тушении лесных пожаров составляла 1055 человек, 196 единиц наземной техники. На авиационном мониторинге — 8 воздушных судов, на тушении — 2 воздушных судна.
В Приамурье выявлено 44 человека, виновных в поджигании сухой травы. На них наложены штрафы на общую сумму порядка 200 тыс. рублей.
Подробности в материале: В Приамурье задержали 44 человека, виновных в пожарах
Пожароопасная обстановка в лесах Забайкальского края продолжает оставаться напряжённой из-за малоснежной зимы, резкого потепления и палов. По данным на 13 апреля в регионе действовало 35 пожаров на площади в 9123 га. Такие данные приводит ФБУ «Авиалесоохрана».
"По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3727 га. Общая численность группировки сил и средств на тушении лесных пожаров за прошедшие сутки составляла 1055 человек, 196 единиц наземной техники. Оперативный штаб Рослесхоза настоятельно рекомендовал, для стабилизации обстановки, региону рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории края», — сказано в официальном сообщении.
Подробности в материале: Забайкалью рекомендовано ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
То, что в России стали массово гореть леса, растущие на сельхозземлях, в Гринпис связывают с проблемами в законодательстве, регулирующем обращение с такой землёй.
«Сезон поджогов травы и лесных пожаров в России открыт. Вовсю горит европейская часть страны — Смоленская, Брянская, Псковская область. Горит Сибирь и Дальний Восток. Первыми от огня страдают бесправные леса, растущие на сельхозземлях.
По бумагам их не существует, поэтому за их охрану никто не отвечает, пожары в них не учитываются. В результате весной ежегодно выгорают огромные площади, загораются торфяники, гибнут животные, а оставшимся в живых становится сложнее выводить потомство», — отмечает канал Greenpeaceru.
Власти Забайкалья заявляют о десятках случаях выявления поджигателей по всему краю. Несмотря на многотысячные штрафы, перспективы уголовного преследования и даже вознаграждения за поимку злоумышленников — меньше их не становится. Что заставляет забайкальцев уничтожать природу, рисковать своим здоровьем и имуществом?
Во-первых, к «контролируемым» палам на селе привыкли настолько, что это стало уже традицией. Ну, как сжечь чучело и закусить блинами на масленицу. Выжигание прошлогодней травы, что редко встретишь в центральной России и выглядит дикостью у гринписов, в Забайкалье — в порядке вещей. Это годами откровенно поддерживалось и даже культивировалось властью. Ну или поддерживалась до недавних пор, пока Осипов не внес прямой запрет на отжиг.
Во-вторых, безалаберность. Брошенный из машины окурок при ветре в степи часто становится причиной пожаров на сотни гектаров. Прошлогодние легенды, что «огонь пришел с Монголии», «огонь пришел с Китая» всего лишь попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Цитата из канала «Забайкальский краевой».
В Иркутской области потушили природный пожар, площадь которого составила 12 га. Как сообщает сегодня, 14 апреля, пресс-служба иркутского губернатора, возгорание было обнаружено накануне в Нижнеудинском районе.
Всего за минувшие сутки, 13 апреля, на территории Приангарья зарегистрировано три пожара в лесном фонде региона, в том числе два — в Зиминском районе — ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19 га, покрытых лесом, и 21 га нелесной территории.
Жители станции Лесная, которая находится в Читинском районе Забайкалья, борются с бушующим рядом с домами лесным пожаром чем придется. Об этом на своей странице в Facebook 14 апреля рассказала читинская журналистка Ирина Трофимова.
«А на станции Лесная защищают село от огня прямо сейчас. Используют ведра, лопаты и старый грузовичок», — написала Трофимова. Отметим, что на утро 13 апреля в крае действовало 35 пожаров, из них 7 локализованы на площади 9 тысяч гектаров.
Цитата из канала газеты «Вечорка».
С 14 апреля в большинстве муниципалитетов и городов Красноярского края, включая Красноярск, вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Особый режим, объявленный постановлением краевого правительства от 6 апреля, вступает в силу в 28 муниципальных образованиях и 13 городах юга и центра Красноярского края. С учётом того, что в девяти южных муниципалитетов особый противопожарный режим был введён с начала апреля, он начал действовать на всей территории края за исключением его северной части.
Читайте также: Особый противопожарный режим ввели на большей части Красноярского края
Лесники тушат лесной пожар в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом сообщили 14 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.
Очаг возгорания обнаружен на землях лесного фонда. Площадь — 2 га. В тушении принимают участие 16 человек и пять единиц техники. Очаг возгорания находится в 2,5 км от аала Колтаров. Однако, как утверждают власти Хакасии, населённому пункту ничего не угрожает.
Читайте также: В Хакасии тушат лесной пожар
В Приамурье силами Амурской авиабазы и лесной охраны потушено 7 природных пожаров на общей площади более 800 гектаров.
Читайте подробнее: В лесах Приамурья полыхают 14 пожаров
В Республике Алтай завершился процесс над 33-летним жителем соседней Хакасии, обвиняемого в возникновении лесного пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл в октябре 2019 года.
Читайте также: Житель Хакасии случайно сжёг участок леса на Алтае
Не успели власти Бурятии объявить о начале пожароопасного сезона, как возгорания начали происходить одно за другим. Только на выходных здесь произошло 89 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, службы начали выявлять виновников.
Одним из первых обвиняемых в лесном пожаре стал 26-летний житель Хоринского района, работающий пастухом. По данным правоохранителей, он развёл костёр, чтобы согреться и приготовить еду, однако пренебрёг мерами безопасности.
«Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился по сухой подстилке, а затем и по кромке леса. Мужчина попытался потушить возникшее возгорание самостоятельно, но после неудачных попыток испугался и убежал», — рассказал зампред правительства республики Пётр Мордовской.
По словам министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, всего в этом году в регионе ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 476 га. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Шушенском, Курагинском и Минусинском районах. Все пожары обнаружены на площади до 5 га и потушены в первые сутки, уточнили в краевом правительстве.
В Ростовской области с начала года огнеборцы ликвидировали 920 травяных пожаров.
Об этом: В Ростовской области ликвидировано 920 травяных пожаров
В Челябинской области к 14 апреля произошло 14 лесных пожаров. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.
Об этом: В Челябинской области с начала сезона произошло 14 лесных пожаров
В Челябинской области леса патрулируют 40−50 мобильных групп. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Подробности в материале: Челябинские леса патрулируют десятки мобильных групп
В Забайкальском крае особый противопожарный режим введен в 29 муниципальных районах края, в Александрово-Заводском, Читинском и Хилокском муниципальных районах действует режим ЧС, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в Забайкальском крае, только за прошедшие сутки было ликвидировано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 3,6 тыс. га.
На начало суток 14 апреля 2020 года велись работы по тушению 33 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 15 тыс. га.
Из-за пожаров на горных отвалах в Новокузнецком районе и Киселёвском городском округе Кузбасса введён режим «Чрезвычайная ситуация».
«Мы должны полностью исключить риск распространения пожаров на населённые пункты и леса», — сказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности губернатор Сергей Цивилёв.
Об этом: На территории двух муниципалитетов Кузбасса из-за пожаров ввели режим ЧС
В Кузбассе сегодняшнего дня, 15 апреля, введён особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня. На это время в регионе устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в два раза увеличивается размер штрафов за нарушения.
Читайте также: В Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим
На утро 15 апреля в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров на площади 112 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.
Читайте также: В Красноярском крае действует пять лесных пожаров
В Приморье за минувшие сутки пожарные справились с 12 лесными пожарами на общей площади в 230 гектаров.
Подробности в материале: В Приморье ликвидировали 12 природных пожаров
Рабочие группы новосибирского управления МЧС России направлены в наиболее горимые районы региона для контроля за пожароопасной обстановкой.
На сегодняшнее утро, 15 апреля, на территории области обнаружено 466 термических точек, из них в пятикилометровой зоне от населённых пунктов — 376. С начала пожароопасного сезона ликвидированы более 1000 палов травы и горения мусора.
Подробности в материале: В Новосибирской области ежедневно растёт количество возгораний травы
В Новосибирской области за поджог сухой травы и разведение костров в отношении граждан и должностных лиц составлены 42 протокола. За сутки, согласно данным космического мониторинга, зафиксированы 466 термических точек.
Читайте также: В Новосибирской области зафиксированы масштабные палы сухой травы
Четыре дачных дома сгорели в дачном посёлке Берестянки Сасовского района Рязанской области. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём местного пенсионера.
Читайте также: Рязанский пенсионер нечаянно спалил четыре дачных дома
В Бурятии беспилотники артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа мониторят природные пожары. Мониторинг проводится не менее 10 часов в день в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары в период введенного противопожарного режима, сообщает Байкал. Daily.
В Крыму введен особый противопожарный режим, сообщает региональное управление МЧС. Число пожаров и возгораний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось в 5 раз.
Особый противопожарный режим установлен с 16 апреля на территории Омской области. Он будет действовать до 15 июня.
Читайте подробнее: В Омской области установлен особый противопожарный режим
За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров, сообщили 16 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки потушили 15 лесных пожаров
В Чувашии введена система видеомониторинга лесных пожаров.
В Хабаровском крае продолжают полыхать природные пожары. Ежедневно регистрируется до 12 новых очагов.
Подробности в материале: Жители Хабаровского края в условиях самоизоляции поджигают леса
В Кузбассе, по данным регионального Гидрометцентра, завтра, 17 апреля, прогнозируется пожароопасность 1, 2, 3 класса горимости, в отдельных районах — высокая пожароопасность 4 класса горимости.
Об этом: Гидрометцентр Кузбасса дал прогноз пожароопасности на ближайшие дни
В Кузбассе ликвидирован первый лесной пожар. Возгорание произошло на площади 4,5 га в лесах Мариинского лесничества, сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
Читайте также: В кузбасском лесничестве произошёл пожар
В Еврейской автономной области пожарные ликвидируют палы сухой травы, угрожающие населенным пунктам. 79.mchs.gov.ru
Глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что сейчас основная задача — не допустить ситуации прошлого года, когда лесными пожарами было уничтожено более 1,5 млн га леса. На территории лесного фонда, переданного в аренду, в 2019 году произошло 337 пожаров на площади почти 600 тысяч га. Это 31% от общего количества возгораний и 36% от общей площади, пройденной огнем.
C арендаторами лесных участков, допустившими возникновение и распространение пожаров, нужно расторгать договоры, заявил на видеоконференции с лесопользователями исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает 16 апреля 2020 года пресс-служба регионального правительства. Также вопрос о расторжении договоров аренды будет подниматься, если арендатор не предоставляет силы и средства для тушения возгораний.
Пожар из-за пала травы.
Фото Андрея Дьячкова
В Иркутской области по состоянию на 16 апреля произошло 22 лесных пожара, 21 пожар ликвидирован силами регионального лесхоза. Все пожары потушены в течение 24 часов с момента их возникновения.
«Вместе с тем мы готовимся к еще более сложной пожароопасной обстановке. Перед арендаторами лесных участков была поставлена задача, чтобы они оказывали максимальную помощь при ликвидации лесных пожаров. Для этого министерство лесного комплекса продолжает заключать соглашения с арендаторами о взаимодействии. Этими документами предусматриваются дополнительные силы и средства, в первую очередь, техника сверх сводного плана тушения лесных пожаров, — отметил и.о. министра министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.
По мнению главы Иркутской области Игоря Кобзева, одна из основных причин масштабных пожаров — это недостаточная координация оперативных действий.
«По данным Иркутсгидромета, ожидается снижение количества средних многолетних осадков и значительное превышение средних температур на 6−10 градусов. Погода аномально теплая, весна наступила на две недели раньше обычного. С точки зрения пожароопасного сезона условия неблагоприятные. Необходимо быстро реагировать на возгорания, — потребовал врио губернатора.
С начала года в Забайкалье было зарегистрировано около 400 лесных пожаров.
Читайте также: В Забайкалье загорелся лес, площадь пожаров составляет более 90 тысяч га
В Приморье задержаны шесть поджигателей лесов, они переданы правоохранительным органам.
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В Приморье за минувшие сутки было потушено 10 природных пожаров на площади 216 гектаров.
Читайте подробнее: В Приморье потушили 216 гектаров горящего леса
Федеральный штаб отмечает непростую лесопожарную обстановку на территории Российской Федерации — с начала года лесные пожары регистрируются в 47 субъектах, а за прошедшую неделю значительно увеличилось и количество лесных пожаров, из которых около 98% приходится на регионы Дальневосточного федерального округа.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на 16 апреля 2020 года на 08:00 мск, на землях лесного фонда действовало 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 20 682,5 га (из них локализовано 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7 389 га), в том числе:
В Краснодарском крае произошло загорание лесной подстилки в Северском районе. 23.mchs.gov.ru.
Наиболее сложная лесопожарная обстановка наблюдается в Забайкальском крае, на территории которого с начала года зарегистрировано порядка 400 лесных пожаров на площади, пройденной огнём более 93 тысяч га.
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства за прошедшие сутки ликвидировано 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем боле 14 тысяч га, по состоянию на начало суток 16 апреля ведутся работы по тушению 21 лесного пожара на площади, пройденной огнем, более 15 тысяч га.
На всей территории Забайкалья действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов.
Введение данного режима установило запрет на сжигание горючих отходов на приусадебных участках, палы прошлогодней растительности и разведение костров. Установление данной ограничительной меры дает право сотрудникам надзорных органов применять штрафные санкции к гражданам, продолжающим работы с применением открытого огня.
В Забайкалье установилась сухая засушливая погода. В условиях сильного ветра использование открытого огня, сжигание мусора на приусадебных участках, и разведение костров в лесной и степной зоне может привести к трагическим последствиям — МЧС.
Федеральный штаб поручил министерству природных ресурсов Забайкальского края в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров усилить группировку сил и средств за счет привлечения сил второго и третьего эшелонов, а также за счет привлечения сил в рамках межрегионального маневрирования, и обеспечить их оперативную доставку на действующие лесные пожары.
Режим ЧС введен в 3 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края, в Магдагачинском муниципальном районе Амурской области.
Для стабилизации лесопожарной обстановки на тушении пожаров в рамках межрегионального маневрирования задействовано 160 авиапожарных федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана»:
— 110 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» в Забайкальском крае;
— 50 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» в Амурской области.
Причиной лесных пожаров по-прежнему является человеческий фактор: нарушение запрета на выжигания сухой растительности, как следствие поджоги сухой травы.
Федеральным штабом отмечено, что данная проблема касается всех регионов России. Причины возникновения природных пожаров связаны с нарушениями населением правилам пожарной безопасности на прилегающих к лесу территориях, от которых огонь распространяется в леса.
Так в Приморском крае по вине местного населения возникло более 50% лесных пожаров, в Омской области по причине перехода в лес огня с земель иных категорий возникло около 70% лесных пожаров.
Федеральный штаб настоятельно рекомендовал субъектам принять все необходимые профилактические меры по недопущению переходов огня с земель иных категорий и возникновения лесных пожаров.
Региональному лесному ведомству Омской области настоятельно рекомендовано рассмотреть вопрос введения режимов, обеспечивающих дополнительную пожарную безопасность в лесах с учетом прогноза погоды.
Поджигатель леса в Забайкалье. Цитата 5.mchs.gov.ru.
По предварительным прогнозным данным в период с 16 по 19 апреля 2020 дефицит осадков будет наблюдаться: по югу Приморского, востоку Амурской области.
Усиление ветровой нагрузки (с порывами до 20−22 м/с) ожидаются: по югу Амурской области.
Снежный покров отсутствует: по югу Забайкальского края, Амурской области, Омской области, по западу Приморского края.
Риски возникновения лесных пожаров максимальны: по югу Приморского края и в Амурской области. В таких условиях любые источники огня на природных территориях могут повышать риск возникновения лесных пожаров.
Из-за поджога травы ребенком сгорели надворные постройки. Цитата 5.mchs.gov.ru.
Федеральный штаб обратил внимание регионов на необходимость обеспечения усиления контроля за лесопожарной обстановкой в преддверии выходных дней и наступающих праздников.
В связи с этим штаб поручил региональным лесным ведомствам Забайкальского, Приморского краев, Амурской и Омской областей совместно с силами МЧС, региональных органов самоуправления и другими органами, ответственными за пожарную безопасность на всех категориях земель усилить лесопожарный мониторинг на землях лесного фонда и на прилегающих к лесу территориях, в том числе посредством увеличения авиационного и наземного патрулирований, а также усилить работу со СМИ по информированию населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях.
Забайкальский край. Пожары продолжают бушевать у Беклемишево. Один не могут потушить уже пять дней. Цитата gazetavechorka.ru.
Значительное превышение температуры над климатической нормой ожидается в ближайшие дни в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае. Об этом сообщил 17 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Об этом: Гидрометцентр РФ: в некоторые регионы придёт аномальное тепло
За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 лесных пожаров.
Об этом: В Красноярском крае за сутки потушили 14 лесных пожаров
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16 апреля, в России ликвидировано 147 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 22 343 га.
Лесные пожары ликвидированы в Смоленской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Иркутской, Омской, Амурской областях, Республиках Хакасия и Бурятия, Красноярском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области.
На 00:00 мск
— 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 33 235 га (Забайкальский край);
— 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 483 га (Хабаровский край);
— 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 370 га (Амурская область);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 156 га (Красноярский край);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 га (Бурятия);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Хакасия);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Курганская область);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 14 га (Еврейская автономная область).
На тушении задействованы 2 533 человека и 541 единица техники. На авиационном мониторинге — 21 воздушное судно, на тушении — 10 воздушных судов. В Забайкальском крае задействовано 148 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», в Амурской области задействовано 50 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».
Пожароопасный сезон открыт в 62 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в 3 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края, в Магдагачинском муниципальном районе Амурской области.
В Амурской области потушено 7 природных пожаров. minlhpb.amurobl.ru.
В Новосибирске, по прогнозам синоптиков, с 18 по 21 апреля днём в городе ожидается температура до +20°С и выше. Это, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, может привести к возникновению лесных пожаров.
За минувшие сутки на территории Бурятии велись работы по тушению девяти лесных пожаров. Возгорания произошли в Джидинском, Кяхтинском, Иволгинском и Еравнинском районах. К настоящему моменту ликвидированы четыре пожара, ещё две локализованы. Пройденная огнём площадь составила 115 гектаров.
«На утро 17 апреля продолжается работа по тушению 3 лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах на площади 23 га. Также продолжается работа по дотушиванию локализованных очагов», — отметили в ведомстве.
Читайте подробнее: В Бурятии действует три лесных пожара
Круглосуточный мониторинг ситуации с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проводят специалисты МЧС Брянской области. Задымление не распространяется на территорию России, сообщили 17 апреля в МЧС России.
Подробности в материале: МЧС: дым от лесных пожаров в Чернобыле не угрожает Брянской области
Более 50 жителей Бурятии привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Фото: 03.mchs.gov.ru
Забайкальскому краю пока не удается справиться с охватившими регион лесными пожарами. Из-за малоснежной зимы, потепления и поджогов на сегодняшний день, 19 апреля, на территории государственного лесного фонда действует 14 лесных пожаров на площади 20 325 га.
«Из них шесть пожаров локализовано на площади 6240 га. В тушении пожаров принимают участие 553 человека и 82 единицы техники», — сказано в официальном сообщении забайкальских властей.
Читайте подробнее: В Забайкалье горит уже более 20 тысяч гектаров леса
Лесопожарную обстановку в Иркутской области спокойной не назовёшь. Как сообщает сегодня, 19 апреля, официальный сайт региона, за прошедшие сутки в лесном фонде потушили два возгорания, оба они зарегистрированы в Братском районе.
Общая площадь, пройденная огнем — восемь гектаров, из которых семь гектаров покрыты лесом.
«Один пожар, в километре от деревни Куватка, возник в лесу на незакрепленной за арендаторами территории в связи с переходом огня с земель иных категорий. Другой — в шести километрах от поселка Подъвыездный случился по вине местного населения», — сказано в официальном сообщении иркутских чиновников.
Об этом: В Приангарье ликвидировали два крупных лесных возгорания
Обстановка с лесными пожарами в Приангарье может не улучшиться. Судя по предупреждению региональных спасателей, сегодня, 19 апреля, в южных, верхнеленских, северо-западных и западных районах Иркутской области ожидается высокая, 4-го класса, и чрезвычайная, 5-го класса, пожароопасность лесов.
«Высокие классы пожарной опасности прогнозируются на территории Качугского, Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Боханского районов. Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, силой ветра и некоторыми другими условиями, которые способствуют возникновению и быстрому распространению огня», — предупредили сотрудники Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте подробнее: МЧС предупредило о высокой пожароопасности в иркутских лесах
Всего с начала пожароопасного периода в Приангарье проведено 439 рейдов. По их итогам устранено 77 нарушений требований пожарной безопасности, но остаются 255 населенных пунктов, имеющих нарушения.
Об этом: Иркутские спасатели упрекнули муниципалитеты в недобросовестности
Иркутская область. 20 апреля местами в южных, северо-западных, северо-восточных и верхнеленских районах ожидается высокая, 4-го класса, и чрезвычайная, 5-го класса, пожароопасность лесов.
В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
За минувшие выходные (18−19 апреля) в Красноярском крае ликвидировали 22 лесных пожара.
Об этом: В Красноярском крае за выходные потушили 22 лесных пожара
В Алтайском крае, где уже выявлено 72 случая заболевания COVID-19, наступила по-летнему тёплая погода, что способствовало массовому началу дачных и огородных работ. Как сообщает сегодня, 20 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, только за прошедшие выходные в крае зарегистрировано более 300 пожаров. Большинство возгораний — палы сухой травы.
«До 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока. Причинами происшествий являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание всевозможного мусора на приусадебных участках, неосторожное обращение с огнем в природной зоне», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.
Травяной пожар, фото МЧС.
Подробности в материале: Огненные выходные: на Алтае за выходные потушили более 300 пожаров
Пожароопасный сезон на землях лесного фонда объявлен в Томской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Жвачкин.
Читайте также: В лесах Томской области начался пожароопасный сезон
За неделю с 13 по 19 апреля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 906 лесных пожаров в 33 регионах России. Работы по тушению проводятся в 10 регионах на площади 6 956 га, пройденной огнем. Об этом сообщили 20 апреля в ФБУ «Авиалесоохрана».
По ситуации на 00:00 мск 20 апреля, работы по тушению лесных пожаров проводились в десяти регионах Российской Федерации, в том числе в Республиках Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия, Томской, Иркутской областях, Красноярском, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях. За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае.
Екатеринбургские полицейские и сотрудники областного главка МЧС провели совместные рейды по поиску нарушителей режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
За минувшие выходные было составлено 104 протокола о нарушении правил самоизоляции.
«В свою очередь, сотрудниками МЧС составлен один протокол в отношении гражданина, который готовил шашлыки в лесопарковой зоне микрорайона Академический», — уточняют в управлении МВД.
Протоколы направлены в региональное министерство общественной безопасности.
Подробности в материале: Полиция провела рейды по соблюдению противопожарного режима в Екатеринбурге
В 53% случаев причиной возникновения пожаров в лесу является человеческий фактор, более чем в 36% случаев — переход огня в лес с земель иных категорий, в 9% — выжигание сухой растительности.
Дважды за выходные (18−19 апреля) в Хакасии горел лес, сообщили 20 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.
18 апреля лесной пожар обнаружили недалеко от посёлка Туим в Ширинском районе. Его потушили. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га.
19 апреля лесной пожар произошёл в Таштыпском районе, в двух км от посёлка Малые Арбаты. Очаг возгорания локализовали на площади 10 га. Как заверили в министерстве, угрозы населённым пунктам нет.
Читайте подробнее: В Хакасии в выходные горел лес
Лесные пожары, которые нанесли значительный ущерб в Сибири в 2019 году, могут стать фактором, способствующим распространению коронавируса в некоторых регионах.
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В Северном и Кыштовском районах Новосибирской области с сегодняшнего дня, 20 апреля, объявлен пожароопасный период. Данные меры рассмотрены на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Травникова. Пожароопасный сезон в северных районах планировалось ввести с 22 апреля, но, по словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Даниленко, обстановка с пожарами потребовала более ранних сроков.
Читайте также: В новосибирских районах усложнилась ситуация с лесными и травяными пожарами
Режим ЧС из-за природных пожаров введен в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края. Особый противопожарный режим введен в 45 субъектах Российской Федерации, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
В Бурятии возбудили уголовное дело против победителя аукциона на услуги по мониторингу пожарной опасности и тушение лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, к правоохранителям обратились организаторы конкурса из учреждения «Авиалесоохрана».
Об этом: Конкурс на тушение лесных пожаров в Бурятии завершился уголовным делом
В Новосибирской области возбуждено 70 административных дел и составлено 263 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Читайте также: В Новосибирской области возбуждены десятки дел за сжигание травы и костры
С начала пожароопасного периода в Бурятии выявлено 359 нарушений, из которых 271 — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Отмечается, что всего к настоящему моменту рассмотрено 68 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 612 тыс. рублей.
Об этом: Нарушителей противопожарного режима в Бурятии оштрафовали на 612 тысяч
Халатность, которую проявили должностные лица, отвечающие за сохранность лесных угодий в Забайкальском крае, привела к тому, что пожар площадью 10 га, возникшей 11 апреля в квартале № 367 Усуглинского участкового лесничества, охватил территорию в 3,8 тыс. га. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил помощник прокурора Тунгокоченского района Юлия Чернобук.
Выездная проверка показала, что почти неделю возгоранием кто не занимался. Затем к тушению огня приступили пятеро человек, но, при этом, в сведениях о лесных пожарах, составляемых диспетчерской службой, были заявлены недостоверные данные о силах и средствах, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.
Об этом: Вовремя непотушенный в Забайкалье пожар разросся в 380 раз
Лесопожарная обстановка в России ухудшается, пожароопасный сезон начался в 63 регионах. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на тематическом совещании, сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства.
Наиболее сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в субъектах Южного федерального округа.
Подробности в материале: Глава МЧС России заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами
Лесные пожары, нанесшие серьезный ущерб в Сибири в 2019 году, могут стать фактором, способствующим распространению коронавируса в регионах. Такое мнение высказал первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко, сообщает ТАСС.
Уровень радиации на территории России, примыкающей к зоне лесных пожаров у Чернобыльской АЭС, не превышен, сообщает 20 апреля официальный сайт Роспотребнадзора.
«В связи с пожарами в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором продолжается мониторинг радиационной обстановки в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной», — указано в сообщении ведомства.
В Пензенской области с началом пожароопасного периода удалось пресечь 11 случаев несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
Читайте также: Выявлены нарушители правил пожарной безопасности в лесах Пензенской области
В Приморье за минувшие сутки огнеборцы потушили 24 гектара лес.
Читайте подробнее: Два крупных лесных пожара ликвидированы в Приморье
На Сахалине вводят особый противопожарный режим. Власти, в том числе, опасаются, что смог от лесных пожаров резко ухудшит ситуацию с коронавирусом.
Резкое потепление ожидается в Хакасии, возможен ветер. В связи с этим растёт риск пожаров. Как сообщили в республиканском правительстве, особый противопожарный режим, введенный в Хакасии до 24 апреля, будет продлён до 15 мая.
Читайте подробнее: В Хакасии продлевают особый противопожарный режим
Правоохранители в Туве устанавливают виновников поджога травы, которые спровоцировали возникновение пожаров в степи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, только на прошедших выходных здесь произошло девять степных пожаров.
Читайте также: На выходных в Туве произошло девять степных пожаров
В Новосибирской области ищут поджигателей сухой травы, из-за которых пострадал пасечник, сгорел автомобиль и сено, сообщает региональное управление МЧС РФ.
За прошедшие сутки в регионе обнаружены 572 термические точки, из них в пяти километрах от населённых пунктов — 443, зарегистрировано 12 лесных пожаров.
Подробности в материале: В Новосибирской области из-за пала травы пострадал пенсионер
Жара, накрывшая Алтайский край, вынуждает власти ввести особый противопожарный режим в шести районах. Как сообщает сегодня, 21 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, речь идёт об Усть-Пристанском, Шипуновском, Краснощёковском, Калманском, Первомайском и Шелаболихинском районах, где соответствующими постановлениями вводятся ряд запретов: на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.
По данным Алтайского ЦГМС на территории Алтайского края сохраняется 3, 4 классы пожарной опасности в лесах.
Читайте также: Алтайский край вводит противопожарный режим в шести районах
Ситуация с природными пожарами в России за последнюю неделю стабилизировалась. Об этом заявил 21 апреля на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Читайте также: В МЧС назвали самую распространённую причину пожаров в РФ
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал РИА «Новости» о наиболее частых причинах возникновения пожаров. По его словам, одними из главных причин являются сигареты и неправильная эксплуатация печного отопления.
45 процентов пожаров в жилых домах случаются в результате неисправности или неправильного использования электрооборудования.
Аномальная жара ожидается в Хакасии, сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По прогнозам синоптиков, 21−26 апреля в Абакане ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 7−12 градусов.
В Аскизском районе 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Жителям района следует подготовиться к осложнению пожарной обстановки и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Подробности в материале: На Хакасию надвигается аномальная жара
Тушение травы. Фото: 17.mchs.gov.ru
В Томской области увеличилось число лесных пожаров, произошедших по причине палов сухой травы на землях сельхозназначения, сообщили в региональной администрации. С 20 апреля в регионе начался пожароопасный сезон.
За минувшие сутки в Красноярском крае сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 36 лесных пожаров, сообщили 22 апреля в региональном минлесхозе. Очаги возгораний были зафиксированы в Богучанском, Ачинском, Боготольском, Нижнеингашском, Абанском, Тасеевском, Дзержинском, Иланском, Шарыповском, Сухобузимском, Балахтинском, Новоселовском, Березовском, Емельяновском, Манском, Ирбейском, Саянском, Рыбинском, Краснотуранском, Курагинском, Каратузском и Шушенском районах. Общая площадь пожаров составила 1000 га.
По оперативной информации Лесопожарного центра на утро 22 апреля, в Красноярском крае действуют 13 лесных пожаров на площади 1155 га в Мотыгинском, Нижнеингашском, Канском, Иланском, Абанском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском, Шарыповском и Ермаковском районах. В авиационной труднодоступной зоне зафиксированы четыре очага возгорания, остальные — в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в краевом минлесхозе. Один пожар локализован.
Главам городских округов и муниципальных районов Алтайского края поручено принять особые меры по обеспечению защиты населённых пунктов от огня. Дело в том, что в регионе установилась очень тёплая погода. К примеру, в Барнауле сегодня, 22 апреля, температура воздуха прогрелось до +24 °C, а спустя день в столице региона и вовсе обещают +30 °C.
Читайте подробнее: На Алтай пришла жара +30 °C, не исключены пожары
В Красноярском крае инспекторы Лесной охраны задержали местного жителя, по вине которого в районе села Еловое Емельяновского района возник лесной пожар. Как пояснил мужчина, он с друзьями решил поджечь граничащие с лесом земельные участки, чтобы таким способом убрать сухую траву. Общая площадь возгорания составила 15 га. Причиненный государственному лесному фонду ущерб превысил 400 тыс. рублей. За это предусмотрена уголовная ответственность, все материалы переданы в полицию, сообщили 22 апреля в краевом минлесхозе.
Лесники уже вторые сутки тушат крупный лесной пожар в Хакасии, сообщили 22 апреля в республиканском министерство природных ресурсов и экологии.
Информация о двух термоточках в Усть-Абаканском районе в 18 км от посёлка Вершина-Биджа поступила на пульт единой диспетчерской службы 20 апреля. Возгорание перекинулось на лесную территорию с сопредельных земель, в том числе и сельхозназначения. Жара, ветер и густая сухая трава способствовали быстрому распространению низового пожара, уточнили в министерстве. С огнём борются более 30 человек, в том числе и сотрудники МЧС.
Читайте подробнее: В Хакасии вторые сутки тушат крупный лесной пожар
Лесопожарные формирования Томской области за прошедшие сутки потушили три лесных пожара на общей площади 26,1 га на территории Парабельского, Тегульдетского и Тимирязевского лесничеств, сообщили 22 апреля в администрации региона.
Сгорели два дачных дома и 14 хозпостроек, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Об этом: Под Омском сгорели 16 строений в результате пала сухого камыша
194 лесных пожара общей площадью в 19 486 гектаров ликвидировано за последние сутки на территории России, 23 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте подробнее: В России потушили свыше 190 лесных пожаров за сутки
В связи с жаркой погодой в Алтайском крае (сегодня, 23 апреля, в регионе ожидается до +25 °C) то и дело возникают ландшафтные пожары. По признанию сотрудников регионального ГУ МЧС РФ, их география не оставляет пустых мест на карте — счет ежедневных очагов перевалил за две сотни.
«Пожарные машины, порой не заезжая в часть, мчатся с одного пожара на другой. И загорания эти в большинстве свое рукотворные: по недосмотру, а то и по злому умыслу. И для преломления этой непростой ситуации задействуется большое количество специалистов из различных ведомств», — поясняют спасатели
Читайте подробнее: Летняя жара значительно обострила пожароопасную обстановку на Алтае
Региональное управление МЧС предупреждает жителей Красноярского края о сохранении до 26 апреля аномально жаркой погоды, выше суточной нормы на 7−14 °C, при дневной температуре до +26… +28 °С. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Жители региона также были проинформированы об этом при помощи СМС.
194 лесных пожара общей площадью в 19 486 гектаров ликвидировано за последние сутки на территории России, 23 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Также ведется активное тушение еще 59 пожаров на площади 12 298 гектаров.
Жительницы Искитима решили сжечь сухую траву на своём дачном участке, но из-за ветра огонь перекинулся на деревянный дом — жилище сгорело, одна из женщин была госпитализирована в больницу.
Читайте подробнее: В Искитиме из-за пала сухой травы сгорел дом и пострадала женщина
С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зарегистрировано 175 лесных пожаров, сообщил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.
Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Емельяновском, Рыбинском, Сухобузимском и Шушенском районах. Как сообщили в региональном правительстве, основной причиной пожаров специалисты называют неосторожное обращение местных жителей с огнём.
Читайте подробнее: В Красноярском крае с начала сезона произошло 175 лесных пожаров
Под Курганом огнеборцы потушили крупный лесной пожар, который произошёл в Кетовском районе между посёлками Зелёный и Илецкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар тушили во второй половине дня 22 апреля. Ликвидацию огня затрудняли сильный шквалистый ветер и высокая температура воздуха. Выгорело более 30 га леса. В тушении были задействованы 78 человек, 26 единиц техники.
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В двух районах Кузбасса сегодня, 23 апреля, произошли пожары. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал «Цивилёв. Live». По данным портала Vse42.ru, в селе Постниково горят семь домов, в Краснинском — три жилых дома.
Читайте подробнее: В двух кузбасских сёлах горят жилые дома
Пострадавшим во время пожаров в двух сёлах Кемеровской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, который выехал на место происшествия.
Подробности в материале: Губернатор Кузбасса: пострадавшим во время пожаров будет оказана помощь
Штормовой ветер, о котором сегодня, 23 апреля, предупредили спасатели, может стать настоящим бедствием для Забайкалья, где на утро 23 апреля, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», не потушенными на землях лесного фонда остаются 11 пожаров общей площадью 6 459 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Тем временем, спасатели со ссылкой на синоптиков объявили экстренное предупреждение:
Подробности в материале: Забайкалье накрыло пожарами и ветром с порывами до 25−28 м/с
Жилой дом и семь дачных построек загорелись в деревне Люткино Бежецкого района Тверской области днём 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: В Тверской области сгорел жилой дом и семь дачных построек
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на месте происшествия, где сгорело несколько домов. Фото: ako.ru
Спасатели МЧС эвакуировали 36 человек из зоны пожара, бушующего на горе возле населенного пункта Шашикман в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщает 23 апреля пресс-служба МЧС.
Ранее считалось, что в зоне возгорания находятся 12 человек, которые занимались сбором ореха.
Читайте также: Из зоны пожара в горах на Алтае спасатели вывезли 36 человек
Борьба с пожаром в Республике Алтай. Фото: 04.mchs.gov.ru
Площадь возгорания на момент локализации составила 22 гектара, пострадавших в результате пожара нет.
Подробности в материале: В подмосковной Балашихе удалось локализовать крупный лесной пожар
Основной причиной природных пожаров стали неконтролируемые палы сухой травы, распространению огня при этом поспособствовал сильный ветер и аномально тёплая погода.
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Пожар в деревне Люткино Бежецкого района Тверской области. Фото: 69.mchs.gov.ru
За прошедшие сутки в России службы лесного хозяйства ликвидировали 205 лесных пожаров общей площадью 16 тысяч гектаров, 24 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте подробнее: В РФ за сутки потушили более 200 лесных пожаров
Забайкальский край. На территории Беклемишевского лесничества действует три лесных пожара. В тушении принимают участие 209 человек и 36 единиц техники. Ведётся постоянный мониторинг ситуации. Один из пожаров произошел из-за обрыва линии электропередачи. Об этом рассказали заместитель начальника участкового лесничества, директор ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края».
Также возгорание было зафиксировано с борта самолета, который проводил мониторинг ситуации в районе Беклемишево. В предыдущие сутки и на сегодняшний день тушение лесных пожаров осложняется погодными условиями.
В Амурской области сильные снегопады быстро сменились природными пожарами.
Подробности в материале: В Приамурье ликвидировали четыре крупных лесных пожара
Забайкальский край. Пожар в районе Танхи тушат 65 человек, угрозы жителям села нет — власти.
Лесной пожар зафиксирован вечером 23 апреля. В настоящее время в тушении принимают участие специалисты КГСАУ «Забайкаллесхоз» и специалисты парашютно-десантной пожарной службы. По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова на место пожара выехал заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев.
Ночью была угроза населенному пункту, но благодаря оперативным и слаженным действиям лесопожарных формирований Забайкальского края, она была снята.
«Селу Танха угрозы нет. Мы еще с вечера сосредоточили здесь все силы, сейчас на месте работает 65 человек. Сделали бульдозером опашку, сдерживаем огонь. Прогнозируем, что к вечеру ветер большой стихнет, и уже завтра сможем пожар локализовать. Большого ущерба огонь не принес, но распространился на 600 гектаров», — сказал Андрей Гурулев.
Пожарно-спасательные подразделения и лесопожарные формирования защитили от огня шесть населённых пунктов в Томской области.
Об этом: В Томской области пожарные защитили от огня шесть населённых пунктов
Пожар со стороны Республики Бурятия перекинулся на территорию Хилокского района и движется в направлении посёлка Могзон. Ведётся мониторинг ситуации. Об этом сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.
Накануне пожар, перешедший также с соседней Бурятии, действовал на территории населённых пунктов Читинского района: Иван-озеро, Преображенка, Беклемишево. Там до сих пор работают расчёты пожарных и МЧС.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2020 года в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 16 000 га.
Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Псковской, Брянской, Московской, Владимирской, Курганской, Амурской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Калужской областях; республиках Тува, Бурятия, Хакасия; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Забайкальском краях.
По состоянию на 00:00 мск 24 апреля 2020 года на территории Российской Федерации действовало 87 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 507 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:
На тушении задействовано 4410 человек и 1087 единиц техники. На авиационном мониторинге — 37 воздушных судов, на тушении — 16 воздушных судов. В Забайкальском крае задействовано 153 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».
Цифра дня: 101 пожар произошёл за один день в населённых пунктах Иркутской области. Последний раз такое количество пожаров за сутки было 10 лет назад.
Цитата verbludvogne.
Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов ознакомился с работой систем видеомониторинга лесных пожаров, лесопатологического обследования и оперативного информирования жителей в Московской области. В поездке его сопровождал заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин.
На территории Московской области комитетом организована и используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах: наземное патрулирование по более чем по 1,3 тыс. маршрутов, система видеомониторинга лесных пожаров, которой обеспечен 100%-ный охват территории земель лесного фонда, с использованием 89 видеокамер, авиационное патрулирование с зоной мониторинга 879,05 тыс. га, космический мониторинг лесных пожаров, с помощью которого контролируется появление термоточек для выявления очагов лесных пожаров. Цитата с сайта ФБУ «Авиалесоохрана».
Пожарным удалось стабилизировать ситуацию с природными и техногенными пожарами в Новосибирской области. Однако, столица региона до сих пор затянута смогом. Усложняет ситуацию и пыль, которая при порывах ветра поднимается в воздух. Кроме того, новосибирцы жалуются на запах гари, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Смог, пыль и запах гари накрыли Новосибирск
В Сибири начались крупные лесные пожары. Но этот раз — раньше обычного. Огонь охватил Красноярский край, Хакасию, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области и Алтайский край. Каждый год тут горят степи, но сейчас пламя перекинулось в лесную зону. Общая площадь сгоревшего — уже несколько млн гектаров. Причина — резкое повышение температуры. В апреле 2020-го она выше нормы на 5−7 градусов. Правда, эксперты говорят об ещё одной возможной причине — пожары могли начаться из-за людей, массово самоизолировавшихся на дачах. Цитата из канала breakingmash.
Группировка авиационных пожарных экстренно увеличена в Забайкальском крае для снятия угрозы перехода огня на четыре населённых пункта. Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба Авиалесоохраны.
Читайте подробнее: В Забайкалье лесной пожар подошёл к четырём населенным пунктам
С 24 апреля в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах, сообщили в региональном правительстве.
В крае установилась жаркая и ветреная погода. Лесных пожаров на сегодняшний день зарегистрировано в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. По информации краевых властей, в большинстве случаев возгорания возникли по вине людей и в результате перехода на лес огня с сельхозполей.
Подробности в материале: В Красноярском крае ввели режим ЧС в лесах
Службы лесного хозяйства России за последние сутки ликвидировали 174 пожара в лесах общей площадью 6 936 гектаров, 25 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Власти Забайкальского края, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за накрывших регион лесных пожаров, поспешили успокоить жителей Читы. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, облако дыма, захватившее небо над Читой является следствием действующих лесных пожаров на границе с Бурятией.
«В предыдущие сутки тушение лесных пожаров осложнялось погодными условиями. При подобных условиях лесопожарные формирования должны быть выведены с тушения пожаров, чтобы предотвратить человеческие жертвы. Однако чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, лесопожарные формирования продолжали бороться с пожарами. Так удалось отбить огонь возле деревни Танха», — пояснили чиновники.
Читайте также: Полыхающее Забайкалье накрыло дымом лесных пожаров в Бурятии
Сильный ветер, непотушенные палы и поджоги принесли немало проблем Забайкалью. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, в тушении очагов, которые находятся в районах Иван-Озера, Танхи и станции Лесная, принимают участие 300 человек.
«Лес в районе озера Иван тушат 191 человек и 30 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация под контролем», — пояснил министра природных ресурсов Сергей Немков. По его словам, в районе Танхи ситуацию с тоже можно считать контролируемой.
Об этом: Пожары в Забайкалье подступают к населённым пунктам
В Иркутской области, где на сегодняшний день сложились чрезвычайно неблагоприятные условия, способствующие возникновению и распространению пожаров, за последние сутки, 24 апреля, ликвидировали 25 лесных очагов. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, локализовать накануне удалось два вновь обнаруженных лесных пожара: по одному в Усть-Удинском и Тайшетском районах.
Также в локализованном состоянии на утро 25 апреля перешло еще очага, зарегистрированных ранее, оба в Качугском районе. Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 159 га, покрытых лесом. По вине местного населения возгорания произошли в 26 случаях в 14 районах.
Подробности в материале: Приангарье за сутки ликвидировало 25 лесных пожаров
В Алтайском крае, где по погодным условиям действует особый протоповожарный режим, только за последние сутки, 24 апреля, произошло 275 пожаров, большая часть которых (198) относится к категории ландшафтных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
«Количество возгораний в природной среде увеличилось из-за поджогов сухой растительности и нарушения требований пожарной безопасности в условиях противопожарного периода», — пояснили спасатели.
Читайте подробнее: В Алтайском крае за сутки произошло 275 пожаров
Под Барнаулом горят луга. 24 апреля 2020 года. Фото Владимира Ульянова.
Алтайский край. 1653 заявки на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости принял волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе от пожилых (60+) и маломобильных жителей Алтайского края.
В волонтерский штаб можно обратиться по телефону федеральной горячей линии 8(800)200−34−11 и региональной по телефону 8(800)700−51−22. Заявки принимаются и в мобильном приложении «ОНФ.Помощь».
159 лесных пожаров на площади 10 490 гектаров за прошедшие сутки потушили в России сотрудники региональных служб лесного хозяйства, 26 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте также: В РФ потушили еще почти 160 лесных пожаров
В пригороде Кургана лесной массив завален мусором, создающим пожарную опасность. Такие выводы сделал «санитарный патруль» во время недавнего рейда, сообщает пресс-служба главы региона.
К примеру, в противопожарных рвах в лесу, у микрорайона Глинки, найдена масса свалок, хотя местные жители неоднократно выходили на субботники. В массиве посёлка Утяк — аналогичная картина. При этом на территории Зауралья действует особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.
Начальник отдела лесного и пожарного надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Евгений Малышев напомнил землякам, что за несанкционированные свалки в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 тыс. рублей. За рекламу, прибитую к деревьям, штраф выше — 3−4 тыс. рублей.
В Иркутской области за прошедшие сутки, 25 апреля, ликвидировано 24 ландшафтных пожара. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, общая площадь ликвидированных очагов составила 868,3 га, в том числе 596,3 га, покрытых лесом.
«Действовавшими оставались четыре возгорания. Вновь обнаруженный — один, он находится в Тайшетском районе. Также действует три ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Общая площадь этих очагов — 1970 га, из которых 170 га, покрытых лесом», — отмечают чиновники.
Читайте подробнее: Виновниками десятков пожаров в Приангарье стали местные жители
В Забайкальском крае, где введён режим ЧС в связи с лесными пожарами, на утро 26 апреля действующими оставались 22 очага общей площадью 11 960 га. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», это чуть менее половины от всей площади лесных возгораний, действующих на территории России.
На втором месте этого огненного рейтинга находится Иркутская область, где полыхает 12 очагов на площади 4 748 га. Далее следуют: Бурятия (12 пожаров площадью 4 214 га), Красноярский край (40 пожаров площадью 1 533 га), Тува (восемь пожаров площадью 707 га) и ряд других регионов Сибири и Дальнего Востока.
Подробности в материале: Забайкалье лидирует по лесным пожарам в России
В Забайкальском крае удалось локализовать пожар, возникший из-за обрыва линии электропередач дачном кооперативе у станции Лесная. Как сообщает сегодня, 26 апреля, сайт регионального правительства, пострадало восемь дачных строений.
«Самая главная задача сейчас — не оставить в беде забайкальцев. Мной дана команда всем задействованным службам не допустить распространения огня на жилые населенные пункты», — заявил побывавший на месте ЧП губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Подробности в материале: В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар
Пожар в районе посёлка Смолино (Курган) вспыхнул днём 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Сообщение о пожаре поступило в 15:08 (время местное). Звонивший сообщил о возгорании сухой травы, камыша и построек на заброшенных дачных участках по адресу город Курган, район посёлка Смолино.
Пожару был присвоен повышенный ранг «ВЫЗОВ №2». В тушении участвовал 61 человек, задействовано 14 единиц техники.
Подробности в материале: В Кургане возгорание построек и сухой травы тушили несколько бригад
В Кузбассе пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы из-за высокого риска возникновения пожаров в природной среде и в быту.
Читайте также: Кемеровских пожарных перевели на усиленный вариант несения службы
За прошедшие сутки территория лесных пожаров в стране увеличилась на 18 тыс. га и составила 43,1 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте подробнее: Лесные пожары в РФ за прошедшие сутки увеличили площадь на 18 тысяч гектар
Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Читайте также: Гидрометцентр: 2020 год может оказаться одним из самых жарких за пять лет
213 лесных пожаров общей площадью 7747 гектаров потушены службами лесного хозяйства в России за последние сутки, 27 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Читайте подробнее: 213 лесных пожаров были ликвидированы в РФ за сутки
В Приморье составлено 118 административных протоколов на нарушителей противопожарного режима, выявлено 17 поджигателей леса.
Читайте также: В Приморье поймали 17 поджигателей леса
В Приморье за минувшие выходные было потушено два крупных лесных пожара на общей площади 50 гектаров.
В Приамурье зарегистрировано 11 крупных лесных пожаров. В течение суток один пожар был ликвидирован, три локализованы.
Читайте также: В Приамурье полыхает более десяти лесных пожаров
Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Пять пятилетних периодов подряд фиксируется повышение средней температуры. Это связано с глобальным потеплением, отметил метеоролог.
Читайте также: В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары
В Красноярском крае за минувшие выходные (25−26 апреля) сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 93 лесных пожара. Очаги возгораний были зафиксированы в 31 районе. Общая площадь пожаров составила 6,5 тыс. га. Всего в тушении были задействованы более 1700 человек и около 300 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли более 20 воздушных судов, сообщили 27 апреля в краевом минлесхозе. По предварительным данным, пожары возникли по вине людей и в результате переходя огня с сельхозполей.
По оперативной информации Лесопожарного центра, в Красноярском крае на утро 27 апреля действуют 22 лесных пожара на площади 2,2 тыс. га — в Кежемском, Богучанском, Нижнеингашском, Иланском, Абанском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском, Емельяновском, Ужурском, Березовском, Идринском, Каратузском, Ермаковском районах. Как сообщили в краевом минлесхозе, локализовано шесть пожаров на площади 798 га. Угрозы населенным пунктам нет.
По данным Гидрометцентра Хакасии, 28−30 апреля на территориях Ширинского, Боградского, Бейского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов республики сохранится высокая пожарная опасность. Распространению пожаров, причиной которых, как правило, становится человек, будет способствовать жаркая погода и порывы ветра, сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ограничения на посещение лесов и въезды в лесные массивы транспортных средств в Тверской области продлено на период до 14 мая — в связи с действием особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе правительства области. Особый противопожарный режим установлен в Тверской области с 1 апреля по 1 июня 2020 года.
Читайте также: В Тверской области власти продлили ограничения на посещения лесов
С начала пожароопасного сезона в Томской области к административной ответственности привлечены 88 нарушителей пожарной безопасности, в 29 случаях возбуждены административные расследования, сообщили 27 апреля в региональной администрации.
Санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами должны быть ужесточены. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Подробности в материале: Путин поддержал усиление ответственности за сокрытие вырубок пожарами
На территории Тувы по ситуации на 27 апреля действует четыре лесных пожара на общей площади 3,3 тыс. га. Самое крупное возгорание в Тандынском лесничестве уже уничтожило почти 1,5 тыс. га леса.
Читайте также: В Туве горят тысячи гектаров леса
Противопожарный режим действует в настоящее время на территории 36 субъектов РФ, на территории 25 субъектов противопожарный режим введён частично.
Читайте также: В МЧС РФ отметили сокращение на 29% числа детей, погибших при пожарах
Борьба с пожарами в Амурской области. Фото: 28.mchs.gov.ru
В Приамурье с начала года произошло в полтора раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте подробнее: В Приамурье леса горят в полтора раза чаще, чем в прошлом году
За последние сутки в России были потушены 170 лесных пожаров общей площадью 10 021 гектар. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным диспетчерских служб лесного хозяйства, проводится активное тушение еще 75 пожаров на площади 60 414 гектаров, что почти в полтора раза превышает площадь лесных пожаров в РФ за прошлые сутки — 43,1 тысяч гектаров.
Читайте также: В России в полтора раза выросла площадь лесных пожаров
На территории Горного Алтая с начала года зафиксировано 12 лесных пожаров, из которых 9 к настоящему моменту ликвидировано. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наиболее крупные из них произошли в пяти районах. По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерины Поваровой, к настоящему моменту действует три пожара на площади 413 га.
В Тюменской области нарушителей противопожарного режима выявляют с помощью беспилотников.
Об этом: В Тюменской области беспилотники наблюдают за лесами и дачными участками
Пожар в лесничестве ликвидировали в г. Тольятти. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, днем 27 апреля на пульт спасателям поступило сообщение о том, что в 20 квартале Тольяттинского городского лесничества горят деревья и валежник.
По тревоге были подняты 130 огнеборцев на 31 единице техники. К вечеру того же дня пожарные ликвидировали горение на площади 5,2 га.
Подробности в материале: В Тольятти ликвидировали природный пожар
Пожароопасная ситуация в лесах под Челябинском стабилизировалась. Об этом на совещании в мэрии объявил вице-мэр Александр Астахов.
Читайте также: Пожароопасная обстановка в лесах под Челябинском стабилизирована
Глава Якутии Айсен Николаев в своём докладе президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к пожароопасному периоду в республике акцентировал, что необходимо увеличить финансирование из федерального бюджета, численность «Авиалесоохраны», а также решить вопрос с питанием тех, кто занят на тушении лесных пожаров.
Читайте также: Глава Якутии рассказал Путину о проблемах в тушении лесных пожаров
Военные Центрального военного округа остановили полосу огня возле посёлка Бояровка в Каа-Хемском районе Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, военнослужащие продолжили вокруг населённого пункта минерализованные полосы. К этому момент огненный фронт достигал 9 км в длину.
Читайте также: Военные спасли посёлок в Туве от огня
В Хабаровском крае сборщики дикоросов поджигают лес.
«Есть две причины возникновения лесных пожаров — грозы и человеческий фактор. Поскольку гроз ещё не было, они начинаются в мае, то сомнений нет в том, что лес подожгли люди. Судя по характеру возгораний, в пожарах могут быть виновны сборщики дикоросов, которые выжигают участки леса для сбора черемши», — уточнили в ведомстве.
Читайте также: Сборщики дикоросов в Хабаровском крае поджигают лес
Бурятии выделят из федерального бюджета дополнительные средства на тушение лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, решение принял президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах.
Читайте подробнее: Бурятия получит дополнительные средства на борьбу с пожарами
За минувшие сутки в восьми районах Бурятии велись работы по тушению 14 лесных пожаров на общей площади 10,8 тыс. га. Из них удалось ликвидировать десять возгораний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Читайте также: В Бурятии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров
Напряжённая обстановка с пожарами сохраняется в Хакасии, сообщили 28 апреля в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Подробности в материале: В Хакасии сообщили о сложной обстановке с пожарами
В Ростовской области найден виновник крупного пожара в Кумженской роще, который вспыхнул 24 апреля. Поджигатель камыша задержан полицейскими.
Читайте также: В Ростовской области нашли поджигателя в Кумженской роще
Лесной пожар, начавшийся с Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края движется в сторону Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, до границы Мухоршибирского лесничества остаётся 200 метров.
Читайте также: В Бурятию движется лесной пожар из Забайкалья
В Ульяновской области спасатели стали чаще выезжать на тушение возгораний мусора, также зарегистрирован новый лесной пожар.
Подробности в материале: В Ульяновской области произошёл ещё один лесной пожар
В 18 районах Новосибирской области, согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, установилась высокая пожароопасность 4 класса горимости. Риск возникновения пожаров сохраняется и на остальной территории, уточняет региональное управление МЧС РФ.
Читайте также: МЧС РФ сообщило о возможном росте числа пожаров в Новосибирской области
27 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с пожарами и паводками в стране.
Внимание к потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей не должно быть ослаблено на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил президент.
Все важное по этой теме в трансляции ИА REGNUM. Текст доступен по ссылке.
В Чувашии на рассмотрение Госсовета республики внесён законопроект, предусматривающий штрафные санкции за пал травы, сжигание мусора и разведение костров «на озеленённых территориях, территориях общественного пользования». С законодательной инициативой вышел исполняющий обязанности прокурора республики Александр Евграфов.
Читайте подробнее: Прокуратура Чувашии предлагает штрафовать за пал травы и разведение костров
Вертолеты Московского авиационного центра начали мониторинг пожароопасной обстановки в столице и соседних областях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, эта мера помогает своевременно выявить очаги пожаров и потушить их.
В Усть-Куте (Иркутская область) местные жители поймали за поджогами леса поджигателей. Ими оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов. Об этом сообщает портал «УК24».
Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода. На место поджогов выедет оперативная группа сотрудников полиции и Следственного комитета.
В Еравнинском районе Бурятии, на приграничной с Забайкальским краем территории, ликвидирован крупный лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила около 6,5 тыс. га.
Об этом: В Бурятии, на границе с Забайкальем, ликвидировали крупный лесной пожар
В Чувашии организована 61 лесопожарная команда численностью 315 человек. По 154 маршрутам протяженностью 5100 км проводится наземное патрулирование лесов. Наблюдение ведётся с 20 вышек.
Около пятидесяти лесных пожаров на площади более 25 тысяч гектаров действовало в регионах Сибири на утро 29 апреля, сообщил журналистам заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько на окружном совещании по предупреждению ЧС в Новосибирске.
Подробности в материале: В регионах Сибири горит свыше 25 тысяч гектаров леса
За минувшие сутки в Бурятии велись работы по тушению 17 лесных пожаров на территории восьми районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, общая площадь, пройденная огнём почти достигла 12 тыс. га.
Существует повышенная вероятность высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах летом 2020 года, заявил 29 апреля журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра спрогнозировал пятый уровень пожароопасности в лесах
В Алтайском крае после короткого похолодания температура воздуха вновь поднялась до +30 °C. Вместе с жарой регион накрыло сильным ветром, объявлено штормовое предупреждение.
«Днём 29 и ночью 30 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы до 27 м/с, дожди, грозы», — предупреждают спасатели со ссылкой на синоптиков.
Подробности в материале: Жара и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено на Алтае
В Иркутской области сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры направили в Усть-Кутский район, где накануне местные жители задержали сотрудников районной администрации, которые, по их мнению, пытались поджечь лес.
Читайте также: Жители Приангарья заподозрили районных чиновников в поджоге леса
На территории Тувы по состоянию на утро 29 апреля действует четыре лесных пожара на общей площади почти 10 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, все возгорания произошли в горной труднодоступной местности.
Подробности в материале: В Туве горит почти 10 тысяч гектаров леса
По состоянию на утро 29 апреля в Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 2,7 тыс. га.
Подробности в материале: В Красноярском крае горит 2,7 тыс. га леса
В Новосибирске вводится особый противопожарный режим — до принятия решения о его прекращении. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.
Также подписано постановление «Об охране лесов от пожаров на территории города Новосибирска в 2020 году». Согласно этому документу, будет создана городская межведомственная комиссия и утвержден план мероприятий.
По ситуации на 29 апреля на территории Тувы зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 9,5 тыс. га. При этом в прошлом году, по словам главы республики Шолбана Кара-оола, здесь произошло 42 пожара, которые охватили около 8,3 тыс. га леса.
Читайте подробнее: За месяц в Туве сгорело больше леса, чем за весь 2019 год
66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 29 апреля. Всего в регионе зафиксировано 845 случаев. 801 человек находится на лечении.
Читайте подробнее: В Калужской области подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
В ближайшие дни в Хакасии ожидается сильный западный ветер с порывами до 30 м/с, в горах — до 35 м/с. Высокая пожарная опасность четвёртого класса сохранится в Боградском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах Хакасии.
Подробности в материале: В Хакасии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Госдуме назвали беспрецедентной историю с поджогом лесов чиновниками в Иркутской области.
Читайте также: Хинштейн: история с поджогом леса иркутскими чиновниками беспрецедентная
Сегодня в России зарегистрировано почти 35 тыс. общественных объединений добровольной пожарной охраны (ДПО) общей численностью более 510 тыс. человек.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Пензенскую область поступила новая лесопожарная техника.
Об этом: В Пензенскую область поступила новая лесопожарная техника
В 2019 году подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО) самостоятельно ликвидировали почти 5,7 тыс. пожаров и приняли участие в тушении более 22,6 тыс. Кроме того, в прошлом году добровольными пожарными спасено 380 человек. Потушено с их помощью 244 лесных пожара. Более 2 тыс. раз они привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и свыше 5,2 тыс. раз — к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров, сообщает МЧС России.
Меры противопожарной безопасности усиливают в Тверской области в преддверии майских праздников.
Читайте также: В Тверской области усиливают меры противопожарной безопасности
Основная задача органов власти всех уровней в пожароопасный период — не допустить гибели людей и обеспечить надёжную защиту населённых пунктов от природных пожаров, заявил во время заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Подробности в материале: Меняйло указал на неэффективность подготовки к пожароопасному периоду
Один из примеров успешно действующей добровольной пожарной дружины — подразделение Раифского монастыря в Татарии. На страже исторического наследия, храня безграничную красоту и великолепие Раифского монастыря и уникальность векового заповедного леса Волжско-Камского заповедника, — 9 человек, сообщает МЧС России.
История ДПО Раифского мужского Богородицкого монастыря берет свое начало на рубеже XX и XXI веков. Поводом для ее создания стали пожары, случившиеся один за другим на территории монастыря в 1999 году. Тогда летом сгорела одна из хозяйственных построек. До ближайшего пожарного подразделения — 20 км, поэтому когда приехали огнеборцы, здание уже догорало. В декабре того же года загорелась крыша другого помещения. С пожаром тогда справились, но осталась проблема — как защитить уникальные постройки Раифской обители.
После случившихся событий наместник монастыря архимандрит Всеволод решил создать свою пожарную команду. Благое намерение поддержал министр внутренних дел РТ Асгат Сафаров, который во время очередного приезда в обитель пообещал посодействовать в организации пожарной охраны. Кабинет министров республики издал постановление о создании ДПО на каждом предприятии, это ускорило оформление всех необходимых документов. МЧС России оказывало всестороннюю помощь наместнику монастыря. В 2000 году раифским добровольцам подарили первый пожарный автомобиль АЦ-40 с полным пожарно-техническим оснащением. 8 отряд федеральной противопожарной службы организовал обучение добровольцев, обеспечил формой и необходимым снаряжением.
ДПО Раифы стала первой в России пожарной охраной при монастыре, где службу несли сами послушники. На момент создания такая монастырская пожарная команда была уникальной — единственной в России. В боевом расчете ДПО имелись две пожарные автоцистерны (на базе ЗИЛ-