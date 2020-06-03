По данным на 21 мая, на территории Российской Федерации действовало 36 лесных пожаров.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС введён на всей территории Забайкальского края. Особый противопожарный режим введён в 55 субъектах Российской Федерации.

Обстановка с лесными и другими природными пожарами на территории России с каждым днем осложняется.

Пожароопасный сезон открыт в 51 субъекте Российской Федерации, а особый противопожарный режим — в 18 субъектах. Ответственность за предупреждение и тушение лесных пожаров возложена на субъекты Федерации.

Регионы России один за одним объявляют пожароопасный сезон. 6 апреля на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади 9 057 га. Здесь проводились работы по активному тушению, сообщает «Авиалесохрана».

Малоснежная зима привела к раннему началу пожаров в лесах Забайкалья. По данным Авиалесоохраны на 5 апреля 2020 года, из 34 действовавших в России лесных пожаров площадью 9 206 га, 24 (площадью 7715 га) пришлись на Забайкальский край. Обеспокоенные этой ситуацией власти региона решили платить гражданам за сообщения о поджигателях, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

В Хасанском районе Приморья пожарные ведут борьбу с крупным природным пожаром, действующим на площади более 10 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Причиной большей части из них стало неосторожное обращение с огнём, а также выжигание травы. В первые сутки удалось потушить более 83% пожаров.

На территории Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 13 лесных пожаров на общей площади около 183 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам руководителя регионального агентства лесного хозяйства Александра Мартынова , его задействуют при угрозе перехода пожара на населённые пункты, а также объекты экономики.

В аэропорт столицы Бурятии Улан-Удэ прибыл вертолёт МЧС России Ми-8, который будет защищать поселения от лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пожароопасный сезон в Ивановской области в этом году начался раньше обычного — причиной стала сухая погода и раннее завершение паводка.

Постановлением регионального правительства утвержден перечень из 49 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году.

Пожароопасный сезон объявлен в Ивановской области с 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В период особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах, выжигание сухой травянистой растительности», — говорится в сообщении.

С 4 апреля введён особый противопожарный режим на территории Эрзинского района Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, постановление об этом приняли в администрации района.

В видеоконференции о предстоящем пожароопасном сезоне, которую провёл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, принял участие глава Марий Эл Александр Евстифеев. По словам министра, прогноз горимости на предстоящий сезон неблагоприятный. Лесные пожары остаются основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологический ресурс. При этом пожароопасный сезон уже начался.

Ландшафтный пожар, вспыхнувший 5 апреля на островном хуторе Задонье в Ростовской области, ликвидирован за семь часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров.

По данным ведомства, с 22 по 31 марта на территории Оренбуржья произошел 31 природный пожар на площади 11 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается восьмикратное увеличение количества пожаров. С 3 по 31 марта площадь, уничтоженная огнем, увеличилась вдвое — с 5,5 до 13 гектаров.

В Оренбургской области отмечен значительный рост ландшафтных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области ликвидирован. На борьбу с огнём в Азовском районе ушло более семи часов. Площадь пожара составила 600 кв. метров, уточнили в ведомстве.

В Ростовской области в период со 2 апреля по 15 октября установлен особый противопожарный режим. В это время требуется придерживаться дополнительных мер пожарной безопасности.

Читайте подробнее здесь: В Ростовской области на островном хуторе вспыхнул пожар

Ландшафтный пожар на островном хуторе Задонье в Ростовской области бригада спасателей тушила с помощью ранцевых огнетушителей.

В Ростовской области с начала 2020 года произошёл резкий рост пожаров. В период с января по март 2020 года произошло более 2 тыс. возгораний, что на 66,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

28 марта 2020 года во время тушения крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону погиб 30-летний сотрудник МЧС, младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов .

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Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, организован Главным управлением МЧС России по Брянской области. Угроза населению отсутствует, сообщили 6 апреля в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании сухой растительности в Тракторозаводском районе Волгограда поступило спасателям около 15:00 (местн.). По данным МЧС, площадь пожара составила 20 гектаров. В 17:14 (местн.) открытое горение локализовано, огонь перекинулся на пять жилых домов общей площадью 290 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Горящий камыш на площади 20 га локализовали пожарные в Волгограде. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на пять жилых строений, сообщили 6 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ужесточить наказание для виновных в поджогах сухой растительности призвал глава МЧС России Евгений Зиничев. Как пояснил министр, в 99% случаев причиной ландшафтного пожара становился человеческий фактор. Такая картина наблюдается из года в год, постоянно вводятся дополнительные меры, но улучшений мало.

По итогам проверок департамента лесного хозяйства только Ямало-Ненецкий автономный округ был признан полностью готовым к пожароопасному сезону и паводку. Остальные 5 субъектов Федерации признаны ограниченно готовыми.

В Уральском федеральном округе большинство регионов оказались не готовы к сезону лесных пожаров и пропуску паводковых вод. Об этом говорилось в ходе совещания под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, сообщает «Правда УрФО».

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В Ханкайском и Пограничном районах Приморья за минувшие сутки потушили 20 гектаров леса.

В Ульяновской области из-за тёплой погоды установился пожароопасный период. Это на полторы недели раньше по сравнению с 2019 годом.

В Ульяновской области с 1 по 5 апреля спасатели выезжали на тушение четырёх пожаров общей площадью 6,72 га. По данным властей, основные причины возгораний в лесах — нарушение правил пожарной безопасности, в том числе несанкционированные палы сухой травы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распорядился об установлении особого противопожарного режима, который запрещает посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах. Особый противопожарный режим введен в Петербурге на период с 30 марта по 1 мая 2020 года. Губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл запрет на посещение лесов региона с 31 марта 2020 года.

Читайте подробнее: В Хакасии с начала года потушили десятки степных пожаров

Зарегистрировано 93 пала растительности и 77 степных пожаров. Перехода огня на населённые пункты не допущено.

По данным ведомства, с начала года в республике потушено 684 бытовых пожара. Погибли 12 человек, пострадали — 11.

Обстановка с пожарами в Хакасии остаётся напряжённой, сообщили 7 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В частности, в Бийском районе спасатели ССЦ МЧС России провели профилактические отжиги сухой растительности на территории прилегающей к населенным пунктам Боровое , Малоугренево . Для недопущения подтоплений проведена очистка водоотводного канала в районе села Светлоозерское (очищено порядка 500 квадратных метров).

В Алтайском крае, несмотря не снежную зиму, рано потеплело. Поэтому предстоящей весной регион активно готовится и к паводку, и к пожароопасному сезону. Как следует из информации регионального ГУ МЧС РФ , в этом ему активно помогают группы Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион из Новосибирской области.

Подробности в материале: В Еврейской АО лесной пожар бушует в заповеднике «Бастак»

В Еврейской АО лесной пожар на площади 6 гектаров бушует в заповеднике «Бастак».

На большей части территории Бурятии постановлением правительства введён особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, он не действует лишь на территориях четырёх северных районов.

В пригороде Улан-Удэ едва не сгорели жилые дома из-за пожара, начавшегося после пала травы. Сильный ветер раздул пламя, которое перекинулось на надворные постройки. Однако прибывшим на место пожарным удалось отстоять дома.

В Ростовской области в целях борьбы с распространением коронавируса и в связи с высокой пожароопасностью введены ограничения на охоту и посещений лесов.

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В Оренбургской области отмечен всплеск числа травяных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

С 14 апреля такой же режим начнет действовать в еще 41 муниципальном образовании, а с 28 апреля особый противопожарный режим введут на территории Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского районов, в Енисейске и Лесосибирске.

В Красноярском крае с 7 апреля особый противопожарный режим вводят в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Шушенском районах и в городе Минусинске. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Особый противопожарный режим будет введен на территории Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

С приходом теплой засушливой погоды вновь наступает горячая пора для подразделений пожарной охраны. В связи с этим в Татарии с 10 апреля объявлен противопожарный режим. С начала года на территории республики по состоянию на 5 апреля зарегистрировано 1 118 пожаров.

Петербургские спасатели помогают областным коллегам бороться с природными пожарами в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Об этом: В Воронежской области число ландшафтных пожаров выросло в четыре раза

2 тыс. 570 пожаров зарегистрировано в Воронежской области с 1 марта, в том числе 1 тыс. 434 случая — это возгорания травы. По сравнению с 2019 годом количество ландшафтных пожаров в регионе выросло более чем в четыре раза. Каждый день спасатели регистрируют от 150 до 200 случаев возгорания травы.

Режим ЧС введён на территории Туапсинского района Краснодарского края с 7 апреля. Причиной стала сложная пожарная обстановки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Вблизи населённого пункта Псебе горит лесная подстилка, угрозы жилью нет.

По данным правительства Хакасии, в регионе к 6 апреля (включительно) зарегистрирован 81 степной пожар и 96 палов травы. Наибольшее число природных пожаров ликвидировано в Абакане, Черногорске, Усть-Абаканском, Алтайском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. До 24 апреля 2020 года в Хакасии действует особый противопожарный режим.

9−11 апреля местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области прогнозируют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 апреля в России ликвидировано 79 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7 755 га.

На территории Республики Алтай с 10 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим. Режим вводится из-за повышения пожарной опасности в связи с установлением тёплой и сухой погоды.

На тушении лесных пожаров задействованы 2 375 человек и 500 единицы наземной техники. На авиационном мониторинге — 8 воздушных судов, на тушении — 2 воздушных судна. Данные сайта aviales.ru.

На 00:00 мск 08.04.2020 на территории Российской Федерации действовало 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 12 912 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

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Уточняется, что пожары произошли в Березовском, Краснотуранском, Новоселовском и Рыбинском районах на незначительных площадях. В тушении были задействованы 28 человек и пять единиц техники.

За прошедшие сутки в Красноярском крае обнаружили и ликвидировали четыре лесных пожара, сообщили 8 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.

Об этом: На Кубани за сутки зарегистрировано восемь лесных пожаров

Восемь лесных пожаров зарегистрировано на территории Краснодарского края на землях лесного фонда за последние сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 8 апреля. Всего с начала года в регионе уже произошёл 61 лесной пожар.

Власти Хакасии будут привлекать к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. r-19.ru

Об этом: В Удмуртии с 20 апреля объявлено начало пожароопасного сезона

Подробности в материале: Жара и сильный ветер ожидаются в Хакасии

По данным управления, жаркая сухая погода и сильный порывистый ветер могут существенно осложнить пожарную обстановку в регионе.

В Хакасии 9 апреля прогнозируются повышение дневной температуры до +16 градусов и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону на территории дачного товарищества «Исток» вспыхнул пожар. В экстренные службы сообщение о возгорании поступило в 12:37 мск. Известно, что произошло возгорание сухой растительной и хозпостройки.

Травяной пожар, вспыхнувший на территории дачного товарищества «Исток» в Ростове-на-Дону, затронул три строения.

Появились фотографии с места ландшафтного пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» в Ростове-на-Дону.

Читайте подробнее: Под Воронежем пожарные спасли от огня три садоводческих товарищества

Семь хозяйственных построек сгорело в результате травяного пожара в Новоусманском районе Воронежской области 8 апреля. Только благодаря усилиям пожарных от огня удалось спасти три садоводческих товарищества в Новоусманском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В Краснодарском крае ликвидируют четыре лесных пожара. В Туапсинском районе произошло сразу три крупных возгорания. Тушению, по сообщению «Кубанских новостей», мешает сильный ветер.

Об этом: В МЧС России нарушение режима самоизоляции назвали причиной лесных пожаров

Нарушение жителями режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса в МЧС России назвали одним из факторов роста количества природных пожаров.

9−11 апреля в Иркутской области установятся высокие классы пожарной опасности. Как отмечает ИА Иркутск Сегодня , местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.

Как сообщили 9 апреля в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали семь лесных пожаров. Очаги возгораний на незначительных площадях были зафиксированы в Емельяновском, Березовском, Новоселовском, Партизанском, Рыбинском, Краснотуранском и Шушенском районах. Общая площадь пожаров составила 34,5 га. Всего в тушении были задействованы 56 человек и девять единиц техники.

Наиболее крупные возгорания произошли в Рубцовском и Краснощековском районах , площадь которых составила от 9 до 10 тысяч квадратных метров. Благодаря усилиям федеральных, краевых, добровольных пожарных подразделений случаев перехода огня на жилые дома не допущено, пострадавших нет — МЧС.

В Алтайском крае за минувшие сутки, 8 апреля, зарегистрировано 36 травяных пожаров. Практически всегда причина подобных загораний — неосторожное обращение с огнем.

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 10 природных пожаров на общей площади 1275 гектаров.

В Абазинском лесничестве продолжается борьба с огнём в труднодоступной таёжной местности. Сильный порывистый ветер и отсутствие сотовой связи усложняют ситуацию.

Лесной пожар в Таштыпском районе Хакасии ещё не локализован, сообщили 9 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

В Красногорском районе Брянской области произошел крупный лесной пожар . Выгорело 46,5 га, сообщает телеканал «Городской». Пожар возник из-за пала сухой травы. МЧС боролось с пожаром 4 дня. В связи с этим в адрес главы Красногорского района направлено письмо о непринятии должных мер. Проводится проверка.

Читайте подробнее: Любители шашлыка чуть не спалили хутор под Белгородом

Ландшафтный пожар ликвидировали спасатели в хуторе Новые Лозы Яковлевского горокруга Белгородской области. К возгоранию оказались причастны двое мужчин, решивших пожарить шашлыки на костре.

«На федеральном уровне мы будем держать этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул председатель правительства.

Вопрос противопожарной безопасности в российских регионах будет находиться на особом контроле федеральных властей. Об этом заявил 9 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По состоянию на 9 апреля в Пензенской области ликвидировано семь лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 33,231 га.

Пожароопасный сезон открыт уже в 57 субъектах Российской Федерации (днём ранее — в 52). Особый противопожарный режим введён в 31 регионе (днём ранее — в 30). Режим ЧС — в отдельных районах Краснодарского и Забайкальского краёв.

За прошедшие сутки в России ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 9 294 га. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Читайте подробнее: В Приамурье за сутки потушено десять лесных пожаров

За минувшие сутки в Приамурье было потушено 10 лесных пожаров, с шестью пожарами борьба продолжается. Всего огнём было охвачено 1060 гектаров.

07:32 10.04.2020

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на 9 апреля 2020 года на 08:00 мск, на землях лесного фонда действует 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 19 531 га, из них локализовано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 650 га, в том числе:

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В ходе заседания Федерального штаба было по-прежнему отмечено, что весенний период пожароопасного сезона характеризуется не только возникновением лесных пожаров, но и самовольных палов сухой травы на землях сельхозназначения, населенных пунктов и иных категорий. Огонь самовольных палов становится не только причиной природных пожаров на данных землях, но значительно осложняет и лесопожарную обстановку — aviales.ru.

07:35 10.04.2020 Пожарные — десантники. Фото aviales.ru.

08:48 10.04.2020 В Якутии началась подготовка к пожароопасному периоду — 317 населённых пунктов проверят на готовность к природным пожарам. Подробности в материале: В Якутии более 300 поселений находятся на «линии огня»

09:05 10.04.2020 В восьми районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим. Подробности в материале: В районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим

10:59 10.04.2020 В Приамурье крупный лесной пожар удалось остановить буквально перед населённым пунктом. Подробности в материале: В Приамурье лесной пожар удалось остановить перед населённым пунктом

11:03 10.04.2020 В Прибайкальском районе Бурятии 8 апреля горел лес в трёх километрах от села Турка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение о возгорании поступило от лесничего. Пожар удалось локализовать на площади 0,7 гектара. На месте происшествия правоохранители нашли костровище, а также топор, котелок, сковороду и пакет с картофелем. Читайте также: Подростки в Бурятии сходили на пикник и устроили лесной пожар

11:07 10.04.2020 Постановлением губернатора Забайкальского края на территориях некоторых районов Забайкальского края ограничено пребывание в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщатся на официальном портале региона. «Ограничение введено в период с 10 по 30 апреля 2020 года в Агинском, Акшинском, Александровско-Заводском, Аргунском, Бадинскогом, Балейском, Беклемишевском, Верхне-Читинском, Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Ингодинском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Нерчинском, Оленгуйском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском лесничествах. С 20 апреля по 10 мая 2020 года включительно ограничение пребывания граждан введено в лесах, расположенных на территории Забайкальского края, в границах Чарского и в границах Тунгиро-Олёкминского участкового лесничеств», — говорится в сообщении. Там отмечается, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей. Цитата с сайта газеты «Вечорка».

11:42 10.04.2020 В Новосибирской области зафиксированы первые палы травы. За последние сутки с помощью космического мониторинга выявлены 32 термоточки, из которых 24 — на территории Татарского района, семь — в Чановском. Такие цифры ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС РФ. Читайте также: За сутки новосибирские пожарные обнаружили десятки травяных пожаров

12:51 10.04.2020 В Забайкальский край направлены силы федерального резерва ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» для оказания помощи в тушении лесных пожаров Решением Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в целях стабилизации лесопожарной обстановки к тушению лесных пожаров в Забайкальском крае привлечены 25 авиапожарных федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» и три транспортных средства. 10 апреля авиапожарные с 08:00 по местному времени работают на ликвидации лесных пожаров в Хилокском районе. Работы по тушению пожаров осложнены отсутствием осадков и ветровой нагрузкой. Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

12:51 10.04.2020 На территории Александрово-Заводского и Хилокского муниципальных районов Забайкальского края действует режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 29 муниципальных районах региона.

12:52 10.04.2020 Забайкальский край. По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 апреля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 8073 га. По ситуации на 00:00 мск 10 апреля проводятся работы по тушению 34 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 12 792 га. Пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

12:52 10.04.2020 Пал травы. 24.mchs.gov.ru.

12:53 10.04.2020 С начала года и по состоянию на начало суток 10 апреля в Забайкальском крае возникло 322 лесных пожара, из них 288 пожаров на 00:00 10.04.20 ликвидированы на площади, пройденной огнем, 39 685 га. При этом 74% от общего количества лесных пожаров в крае произошли в период с 1 по 9 апреля — 238 лесных пожаров, из которых ликвидировано 204 пожара на площади, пройденной огнем, 35 010 га.

12:54 10.04.2020 По предварительным прогнозным данным на территории Забайкальского края в период с 10 по 12 апреля ожидаются средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Также в выходные дни прогнозируется повышение среднесуточных температур до 20°C, в некоторых районах — до 25°C. Отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

12:54 10.04.2020 Пожар на территории дачного товарищества «Исток» в Ростове-на-Дону. ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

15:01 10.04.2020 Тело мужчины обнаружили во время тушения сухой травы в Башкирии. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ. По сообщению пресс-службы ведомства, 10 апреля на пульт спасателям проступило сообщение о том, что в с. Нижегородка Уфимского района горит трава. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит трава на площади свыше 100 кв. метров. Сообщается, что во время тушения сухой травы спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения. Подробности в материале: В Башкирии во время тушения сухой травы обнаружили тело мужчины

15:38 10.04.2020 Мусорные свалки начали гореть в Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ. По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на несанкционированной свалке в трех километрах южнее с. Аннино м.р. Приволжский поступило на пульт спасателям рано утром 10 апреля. По тревоге были подняты 11 пожарных на 8 единицах техники. Прибыв на место происшествия, огреборцы установили, что там горит бытовой мусор и промышленные отходы. В результате спасатели локализовали огонь на площади одной тысячи метров. Кроме этого, утром этого же дня спасатели получили сообщение о пожаре на еще одной мусорной свалке. Теперь уже на санкционированной. Об этом: В Самарской области начали гореть мусорные свалки

18:03 10.04.2020 Особый противопожарный режим вводится на территории Ивановской области с 15 апреля. Он будет действовать до 5 мая, на этот период в регионе вводится ограничение выезда и пребывание граждан в лесах, запрет на разведение открытого огня. Читайте также: В Ивановской области вводится особый противопожарный режим

18:33 10.04.2020 Крупное возгорание лесной подстилки тушат в Северском районе Краснодарского края. По информации ГУ МЧС по региону, утром 10 апреля площадь возгорания составляла 20 га, по данным МЧС России на вторую половину дня, площадь пожара достигла 60 га. Об этом: В Краснодарском крае горит 60 га лесной подстилки

19:57 10.04.2020 По состоянию на 10 апреля на территории Пензенской области в 19 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим, а именно в Малосердобинском, Бессоновском, Лопатинском, Пензенском, Каменском, Кузнецком, Пачелмском, Никольском, Иссинском, Бековском, Спасском, Тамалинском, Шемышейском, Нижнеломовском, Мокшанском, Лунинском, Сердобском районах, а также в городах Заречный и Каменка. Особый противопожарный режим введен на этих территориях из-за неблагоприятных климатических условий. Подробности в материале: В 19 районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим

04:02 11.04.2020 За прошедшие сутки в России ликвидировали 102 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 15,8 тысяч га. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: 10 апреля в России ликвидировали 102 лесных пожара

09:56 11.04.2020 Рост количества палов сухой травы зафиксирован в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ. По сообщению пресс-служба ведомства, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 92 природных пожара, которые произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы. Общая площадь возгорания составила свыше 2,5 га. Отмечается, что всего в текущем году зарегистрировано свыше 600 природных пожаров на общей площади более 26 га. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки зафиксировали 92 природных пожара — МЧС

11:23 11.04.2020 Смогом сегодня, 11 апреля, затянуло город Омск. Жители в соцсетях жалуются на запах гари и дымку, виня в ситуации промышленность. Однако производства здесь ни при чем: источником задымления стала горящая трава в садоводческом товариществе «Маяк», сообщает «СуперОмск» со ссылкой на региональное минприроды. Горит около двух гектаров сухой травы, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Фото: группа «ЧП Омск» в VK

16:05 12.04.2020 До 200 раз в сутки приходится выезжать пожарным для тушения сухой травы в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ. По сообщению пресс-службы ведомства, в минувшие сутки огонь уничтожил сухую траву на площади 13,404 Га. За сутки было зарегистрировано 90 случаев возгорания. Об этом: В Самарской области зафиксировали 90 случаев горения сухой травы — МЧС

06:16 13.04.2020 За минувшие выходные (11−12 апреля) в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров. Об этом сообщили 13 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства. По данным минлесхоза, очаги возгораний на незначительных площадях были зафиксированы в пяти районах. Общая площадь пожаров составила 17,5 га. С огнём боролись 76 человек, использовалось 13 единиц техники. Подробности в материале: В Красноярском крае за выходные потушили семь лесных пожаров

07:11 13.04.2020 С начала лесопожарного сезона в Хакасии произошло уже пять лесных пожаров, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Арехов. Читайте также: В Хакасии произошло пять лесных пожаров

07:41 13.04.2020 В Приморье за прошедшее воскресенье, 12 апреля, было потушено порядка 100 гектаров тайги. Читайте подробнее: В Приморье потушили пожары на 100 гектарах леса

08:06 13.04.2020 Сильное задымление в Чите вечером 12 апреля произошло из-задействующего лесного пожара около станции Кука, сообщил 13 апреля вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв, сообщает ИА «Чита.Ру». По словам чиновника, угрозы населенным пунктам нет.

08:30 13.04.2020 Пожароопасная обстановка в Забайкальском крае продолжает оставаться весьма напряженной. В регионе действуют действуют десятки пожаров, некоторые из них почти вплотную приблизились к населённым пунктам. Об одном таком случае со ссылкой на очевидцев сообщаетИА «Заб.Ру». По словам жителей села Кука Читинского района, огонь возник днём 12 апреля и опасно приблизился к жилым домам. На месте работают 30 человек и девять единиц техники. Как сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурлев, этот пожар локализуют к вечеру, 13 апреля. В настоящее время туда направлены ещё 15 человек. Об этом: Забайкалье вышло в лидеры РФ по лесным пожарам

09:08 13.04.2020 В результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения (Украина) сгорели 12 бывших сёл, несколько старых кладбищ, а огонь вплотную подошёл к объекту укрытия. Об этом рассказал 12 апреля телеканал «1+1». Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как по пожарищу бегут лошади Пржевальского, обитающие в Чернобыльской зоне, а вертолёт сбрасывает на горящий лес тонны воды.

09:11 13.04.2020 Власти Хабаровска ввели особый противопожарный режим в связи с большим количеством возгораний в городе. Об этом: В Хабаровске из-за пала травы ввели особый противопожарный режим

10:48 13.04.2020 В Красноярском крае лесным пожарным увеличат зарплаты на 40%, сообщили краевом Лесопожарном центре. Здесь разработали новую систему оплаты труда, которая сможет «замотивировать пожарных на высокие результаты тушения лесных пожаров». Размер зарплаты пожарного может достигать 100 тысяч рублей.

10:56 13.04.2020 За минувшие выходные на территории Бурятии зарегистрировано 89 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, 74 раза пожарные выезжали на загорание травы и мусора, возникающие из-за палов растительности. «По итогам проведенных рейдов в отношении 44 правонарушителей возбуждены административные дела за сжигание сухой растительности и несвоевременный покос травы. По результатам рассмотрения 37 протоколов виновные лица привлечены к административной ответственности», — отметили в ведомстве. Об этом: За выходные в Бурятии произошло 89 пожаров

12:40 13.04.2020 Борьба с возгоранием сухой травы в Амурской области. mchs.gov.ru

14:55 13.04.2020 В Красноярском крае установят видеокамеры обнаружения лесных пожаров. В регионе уже работает 30 камер, еще 30 планируется установить в ближайшее время. Пожароопасный сезон в 2020 году в крае начался в конце марта.

17:57 13.04.2020 Ликвидация возгорания сухой травы в Хабаровском крае. Фото: 27.mchs.gov.ru

19:20 13.04.2020 Ликвидация возгорания сухой травы в Бурятии. Фото: 03.mchs.gov.ru

20:27 13.04.2020 По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана», для тушения пожаров на землях лесного фонда в Забайкальском крае оперативным штабом Рослесхоза принято решение об усилении федеральной группировки сил еще на 35 человек и 3 единицы специализированной техники. Для стабилизации обстановки региону рекомендовано рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории края. Пожароопасный сезон открыт в 25 лесничествах Забайкальского края, в 29 муниципальных районах Забайкальского края действует особый противопожарный режим. На территории Александрово-Заводского и Хилокского муниципальных районов Забайкальского края действует режим ЧС. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 апреля в Забайкальском крае ликвидировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3727 га. Общая численность группировки сил и средств на тушении лесных пожаров составляла 1055 человек, 196 единиц наземной техники. На авиационном мониторинге — 8 воздушных судов, на тушении — 2 воздушных судна.

05:12 14.04.2020 В Приамурье выявлено 44 человека, виновных в поджигании сухой травы. На них наложены штрафы на общую сумму порядка 200 тыс. рублей. Подробности в материале: В Приамурье задержали 44 человека, виновных в пожарах

05:58 14.04.2020 Пожароопасная обстановка в лесах Забайкальского края продолжает оставаться напряжённой из-за малоснежной зимы, резкого потепления и палов. По данным на 13 апреля в регионе действовало 35 пожаров на площади в 9123 га. Такие данные приводит ФБУ «Авиалесоохрана». "По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки в Забайкальском крае ликвидировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3727 га. Общая численность группировки сил и средств на тушении лесных пожаров за прошедшие сутки составляла 1055 человек, 196 единиц наземной техники. Оперативный штаб Рослесхоза настоятельно рекомендовал, для стабилизации обстановки, региону рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории края», — сказано в официальном сообщении. Подробности в материале: Забайкалью рекомендовано ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

06:15 14.04.2020 То, что в России стали массово гореть леса, растущие на сельхозземлях, в Гринпис связывают с проблемами в законодательстве, регулирующем обращение с такой землёй. «Сезон поджогов травы и лесных пожаров в России открыт. Вовсю горит европейская часть страны — Смоленская, Брянская, Псковская область. Горит Сибирь и Дальний Восток. Первыми от огня страдают бесправные леса, растущие на сельхозземлях. По бумагам их не существует, поэтому за их охрану никто не отвечает, пожары в них не учитываются. В результате весной ежегодно выгорают огромные площади, загораются торфяники, гибнут животные, а оставшимся в живых становится сложнее выводить потомство», — отмечает канал Greenpeaceru. Об этом: Гринпис назвал причину лесных поджогов в России

06:29 14.04.2020 Власти Забайкалья заявляют о десятках случаях выявления поджигателей по всему краю. Несмотря на многотысячные штрафы, перспективы уголовного преследования и даже вознаграждения за поимку злоумышленников — меньше их не становится. Что заставляет забайкальцев уничтожать природу, рисковать своим здоровьем и имуществом? Во-первых, к «контролируемым» палам на селе привыкли настолько, что это стало уже традицией. Ну, как сжечь чучело и закусить блинами на масленицу. Выжигание прошлогодней травы, что редко встретишь в центральной России и выглядит дикостью у гринписов, в Забайкалье — в порядке вещей. Это годами откровенно поддерживалось и даже культивировалось властью. Ну или поддерживалась до недавних пор, пока Осипов не внес прямой запрет на отжиг. Во-вторых, безалаберность. Брошенный из машины окурок при ветре в степи часто становится причиной пожаров на сотни гектаров. Прошлогодние легенды, что «огонь пришел с Монголии», «огонь пришел с Китая» всего лишь попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Цитата из канала «Забайкальский краевой».

06:54 14.04.2020 В Иркутской области потушили природный пожар, площадь которого составила 12 га. Как сообщает сегодня, 14 апреля, пресс-служба иркутского губернатора, возгорание было обнаружено накануне в Нижнеудинском районе. Всего за минувшие сутки, 13 апреля, на территории Приангарья зарегистрировано три пожара в лесном фонде региона, в том числе два — в Зиминском районе — ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19 га, покрытых лесом, и 21 га нелесной территории. Об этом: В Приангарье потушили масштабный природный пожар

07:00 14.04.2020 Жители станции Лесная, которая находится в Читинском районе Забайкалья, борются с бушующим рядом с домами лесным пожаром чем придется. Об этом на своей странице в Facebook 14 апреля рассказала читинская журналистка Ирина Трофимова. «А на станции Лесная защищают село от огня прямо сейчас. Используют ведра, лопаты и старый грузовичок», — написала Трофимова. Отметим, что на утро 13 апреля в крае действовало 35 пожаров, из них 7 локализованы на площади 9 тысяч гектаров. Цитата из канала газеты «Вечорка».

07:24 14.04.2020 С 14 апреля в большинстве муниципалитетов и городов Красноярского края, включая Красноярск, вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Особый режим, объявленный постановлением краевого правительства от 6 апреля, вступает в силу в 28 муниципальных образованиях и 13 городах юга и центра Красноярского края. С учётом того, что в девяти южных муниципалитетов особый противопожарный режим был введён с начала апреля, он начал действовать на всей территории края за исключением его северной части. Читайте также: Особый противопожарный режим ввели на большей части Красноярского края

08:21 14.04.2020 Лесники тушат лесной пожар в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом сообщили 14 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии. Очаг возгорания обнаружен на землях лесного фонда. Площадь — 2 га. В тушении принимают участие 16 человек и пять единиц техники. Очаг возгорания находится в 2,5 км от аала Колтаров. Однако, как утверждают власти Хакасии, населённому пункту ничего не угрожает. Читайте также: В Хакасии тушат лесной пожар

09:02 14.04.2020 В Приамурье силами Амурской авиабазы и лесной охраны потушено 7 природных пожаров на общей площади более 800 гектаров. Читайте подробнее: В лесах Приамурья полыхают 14 пожаров

10:39 14.04.2020 Пал травы в Хакасии. 19.mchs.gov.ru

11:27 14.04.2020 В Республике Алтай завершился процесс над 33-летним жителем соседней Хакасии, обвиняемого в возникновении лесного пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл в октябре 2019 года. Читайте также: Житель Хакасии случайно сжёг участок леса на Алтае

11:44 14.04.2020 Не успели власти Бурятии объявить о начале пожароопасного сезона, как возгорания начали происходить одно за другим. Только на выходных здесь произошло 89 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, службы начали выявлять виновников. Одним из первых обвиняемых в лесном пожаре стал 26-летний житель Хоринского района, работающий пастухом. По данным правоохранителей, он развёл костёр, чтобы согреться и приготовить еду, однако пренебрёг мерами безопасности. «Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился по сухой подстилке, а затем и по кромке леса. Мужчина попытался потушить возникшее возгорание самостоятельно, но после неудачных попыток испугался и убежал», — рассказал зампред правительства республики Пётр Мордовской. Об этом: В Бурятии пастух спровоцировал лесной пожар

13:31 14.04.2020 По словам министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, всего в этом году в регионе ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 476 га. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Шушенском, Курагинском и Минусинском районах. Все пожары обнаружены на площади до 5 га и потушены в первые сутки, уточнили в краевом правительстве.

14:18 14.04.2020 Пожарные в лесу. 24.mchs.gov.ruо

15:15 14.04.2020 В Ростовской области с начала года огнеборцы ликвидировали 920 травяных пожаров. Об этом: В Ростовской области ликвидировано 920 травяных пожаров

15:25 14.04.2020 Тушение горящей травы в Волгограде. 34.mchs.gov.ru

16:24 14.04.2020 В Челябинской области к 14 апреля произошло 14 лесных пожаров. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба. Об этом: В Челябинской области с начала сезона произошло 14 лесных пожаров

16:30 14.04.2020 В Челябинской области леса патрулируют 40−50 мобильных групп. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Подробности в материале: Челябинские леса патрулируют десятки мобильных групп

18:01 14.04.2020 Борьба с лесным пожаром в Краснодарском крае. 23.mchs.gov.ru

18:41 14.04.2020 В Забайкальском крае особый противопожарный режим введен в 29 муниципальных районах края, в Александрово-Заводском, Читинском и Хилокском муниципальных районах действует режим ЧС, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в Забайкальском крае, только за прошедшие сутки было ликвидировано 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 3,6 тыс. га. На начало суток 14 апреля 2020 года велись работы по тушению 33 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 15 тыс. га.

22:09 14.04.2020 Новосибирские спасатели тушат пожар, возникший в результате пала травы. 54.mchs.gov.ru

22:57 14.04.2020 С 11 апреля введен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в Зее, Зейском и Сковородинском районе, а с 13 апреля — в Тынде и Тындинском районе. instagram.com minlesamur

06:25 15.04.2020 Из-за пожаров на горных отвалах в Новокузнецком районе и Киселёвском городском округе Кузбасса введён режим «Чрезвычайная ситуация». «Мы должны полностью исключить риск распространения пожаров на населённые пункты и леса», — сказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности губернатор Сергей Цивилёв. Об этом: На территории двух муниципалитетов Кузбасса из-за пожаров ввели режим ЧС

07:15 15.04.2020 В Кузбассе сегодняшнего дня, 15 апреля, введён особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня. На это время в регионе устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в два раза увеличивается размер штрафов за нарушения. Читайте также: В Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим

07:44 15.04.2020 На утро 15 апреля в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров на площади 112 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства. Читайте также: В Красноярском крае действует пять лесных пожаров

10:01 15.04.2020 В Приморье за минувшие сутки пожарные справились с 12 лесными пожарами на общей площади в 230 гектаров. Подробности в материале: В Приморье ликвидировали 12 природных пожаров

10:56 15.04.2020 Рабочие группы новосибирского управления МЧС России направлены в наиболее горимые районы региона для контроля за пожароопасной обстановкой. На сегодняшнее утро, 15 апреля, на территории области обнаружено 466 термических точек, из них в пятикилометровой зоне от населённых пунктов — 376. С начала пожароопасного сезона ликвидированы более 1000 палов травы и горения мусора. Подробности в материале: В Новосибирской области ежедневно растёт количество возгораний травы

13:16 15.04.2020 В Новосибирской области за поджог сухой травы и разведение костров в отношении граждан и должностных лиц составлены 42 протокола. За сутки, согласно данным космического мониторинга, зафиксированы 466 термических точек. Читайте также: В Новосибирской области зафиксированы масштабные палы сухой травы

14:40 15.04.2020 Новосибирские пожарные ликвидируют возгорание травы. 54.mchs.gov.ru

16:30 15.04.2020 Четыре дачных дома сгорели в дачном посёлке Берестянки Сасовского района Рязанской области. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём местного пенсионера. Читайте также: Рязанский пенсионер нечаянно спалил четыре дачных дома

17:06 15.04.2020 В Бурятии беспилотники артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа мониторят природные пожары. Мониторинг проводится не менее 10 часов в день в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары в период введенного противопожарного режима, сообщает Байкал. Daily.

19:46 15.04.2020 В Крыму введен особый противопожарный режим, сообщает региональное управление МЧС. Число пожаров и возгораний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось в 5 раз.

22:47 15.04.2020 Берегите лес от пожара! 82.mchs.gov.ru

06:32 16.04.2020 Особый противопожарный режим установлен с 16 апреля на территории Омской области. Он будет действовать до 15 июня. Читайте подробнее: В Омской области установлен особый противопожарный режим

07:22 16.04.2020 За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров, сообщили 16 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки потушили 15 лесных пожаров

11:03 16.04.2020 В Чувашии введена система видеомониторинга лесных пожаров.

11:16 16.04.2020 В Хабаровском крае продолжают полыхать природные пожары. Ежедневно регистрируется до 12 новых очагов. Подробности в материале: Жители Хабаровского края в условиях самоизоляции поджигают леса

11:32 16.04.2020 В Кузбассе, по данным регионального Гидрометцентра, завтра, 17 апреля, прогнозируется пожароопасность 1, 2, 3 класса горимости, в отдельных районах — высокая пожароопасность 4 класса горимости. Об этом: Гидрометцентр Кузбасса дал прогноз пожароопасности на ближайшие дни

12:48 16.04.2020 В Кузбассе ликвидирован первый лесной пожар. Возгорание произошло на площади 4,5 га в лесах Мариинского лесничества, сообщили в департаменте лесного комплекса региона. Читайте также: В кузбасском лесничестве произошёл пожар

12:52 16.04.2020 В Еврейской автономной области пожарные ликвидируют палы сухой травы, угрожающие населенным пунктам. 79.mchs.gov.ru

13:47 16.04.2020 Глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что сейчас основная задача — не допустить ситуации прошлого года, когда лесными пожарами было уничтожено более 1,5 млн га леса. На территории лесного фонда, переданного в аренду, в 2019 году произошло 337 пожаров на площади почти 600 тысяч га. Это 31% от общего количества возгораний и 36% от общей площади, пройденной огнем.

13:47 16.04.2020 C арендаторами лесных участков, допустившими возникновение и распространение пожаров, нужно расторгать договоры, заявил на видеоконференции с лесопользователями исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает 16 апреля 2020 года пресс-служба регионального правительства. Также вопрос о расторжении договоров аренды будет подниматься, если арендатор не предоставляет силы и средства для тушения возгораний.

13:54 16.04.2020 Пожар из-за пала травы. Фото Андрея Дьячкова

14:20 16.04.2020 В Иркутской области по состоянию на 16 апреля произошло 22 лесных пожара, 21 пожар ликвидирован силами регионального лесхоза. Все пожары потушены в течение 24 часов с момента их возникновения. «Вместе с тем мы готовимся к еще более сложной пожароопасной обстановке. Перед арендаторами лесных участков была поставлена задача, чтобы они оказывали максимальную помощь при ликвидации лесных пожаров. Для этого министерство лесного комплекса продолжает заключать соглашения с арендаторами о взаимодействии. Этими документами предусматриваются дополнительные силы и средства, в первую очередь, техника сверх сводного плана тушения лесных пожаров, — отметил и.о. министра министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

14:22 16.04.2020 По мнению главы Иркутской области Игоря Кобзева, одна из основных причин масштабных пожаров — это недостаточная координация оперативных действий. «По данным Иркутсгидромета, ожидается снижение количества средних многолетних осадков и значительное превышение средних температур на 6−10 градусов. Погода аномально теплая, весна наступила на две недели раньше обычного. С точки зрения пожароопасного сезона условия неблагоприятные. Необходимо быстро реагировать на возгорания, — потребовал врио губернатора.

16:40 16.04.2020 Дознаватели МЧС России расследуют причины лесных пожаров в Иркутской области при содействии сотрудников Росгвардии. 38.mchs.gov.ru

21:58 16.04.2020 С начала года в Забайкалье было зарегистрировано около 400 лесных пожаров. Читайте также: В Забайкалье загорелся лес, площадь пожаров составляет более 90 тысяч га

06:57 17.04.2020 В Приморье задержаны шесть поджигателей лесов, они переданы правоохранительным органам. Читайте также: В Приморье задержаны поджигатели леса

07:01 17.04.2020 В Приморье за минувшие сутки было потушено 10 природных пожаров на площади 216 гектаров. Читайте подробнее: В Приморье потушили 216 гектаров горящего леса

07:47 17.04.2020 Федеральный штаб отмечает непростую лесопожарную обстановку на территории Российской Федерации — с начала года лесные пожары регистрируются в 47 субъектах, а за прошедшую неделю значительно увеличилось и количество лесных пожаров, из которых около 98% приходится на регионы Дальневосточного федерального округа.

07:48 17.04.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на 16 апреля 2020 года на 08:00 мск, на землях лесного фонда действовало 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 20 682,5 га (из них локализовано 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7 389 га), в том числе: [[[list-1]]]

07:48 17.04.2020 В Краснодарском крае произошло загорание лесной подстилки в Северском районе. 23.mchs.gov.ru.

07:49 17.04.2020 Наиболее сложная лесопожарная обстановка наблюдается в Забайкальском крае, на территории которого с начала года зарегистрировано порядка 400 лесных пожаров на площади, пройденной огнём более 93 тысяч га. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства за прошедшие сутки ликвидировано 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем боле 14 тысяч га, по состоянию на начало суток 16 апреля ведутся работы по тушению 21 лесного пожара на площади, пройденной огнем, более 15 тысяч га.

07:51 17.04.2020 На всей территории Забайкалья действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов. Введение данного режима установило запрет на сжигание горючих отходов на приусадебных участках, палы прошлогодней растительности и разведение костров. Установление данной ограничительной меры дает право сотрудникам надзорных органов применять штрафные санкции к гражданам, продолжающим работы с применением открытого огня.

07:52 17.04.2020 В Забайкалье установилась сухая засушливая погода. В условиях сильного ветра использование открытого огня, сжигание мусора на приусадебных участках, и разведение костров в лесной и степной зоне может привести к трагическим последствиям — МЧС.

07:52 17.04.2020 Федеральный штаб поручил министерству природных ресурсов Забайкальского края в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров усилить группировку сил и средств за счет привлечения сил второго и третьего эшелонов, а также за счет привлечения сил в рамках межрегионального маневрирования, и обеспечить их оперативную доставку на действующие лесные пожары.

07:53 17.04.2020 Режим ЧС введен в 3 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края, в Магдагачинском муниципальном районе Амурской области.

07:53 17.04.2020 Для стабилизации лесопожарной обстановки на тушении пожаров в рамках межрегионального маневрирования задействовано 160 авиапожарных федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана»: — 110 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» в Забайкальском крае; — 50 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» в Амурской области.

07:53 17.04.2020 Причиной лесных пожаров по-прежнему является человеческий фактор: нарушение запрета на выжигания сухой растительности, как следствие поджоги сухой травы. Федеральным штабом отмечено, что данная проблема касается всех регионов России. Причины возникновения природных пожаров связаны с нарушениями населением правилам пожарной безопасности на прилегающих к лесу территориях, от которых огонь распространяется в леса.

07:54 17.04.2020 Так в Приморском крае по вине местного населения возникло более 50% лесных пожаров, в Омской области по причине перехода в лес огня с земель иных категорий возникло около 70% лесных пожаров.

07:54 17.04.2020 Федеральный штаб настоятельно рекомендовал субъектам принять все необходимые профилактические меры по недопущению переходов огня с земель иных категорий и возникновения лесных пожаров. Региональному лесному ведомству Омской области настоятельно рекомендовано рассмотреть вопрос введения режимов, обеспечивающих дополнительную пожарную безопасность в лесах с учетом прогноза погоды.

07:56 17.04.2020 Поджигатель леса в Забайкалье. Цитата 5.mchs.gov.ru.

07:56 17.04.2020 По предварительным прогнозным данным в период с 16 по 19 апреля 2020 дефицит осадков будет наблюдаться: по югу Приморского, востоку Амурской области. Усиление ветровой нагрузки (с порывами до 20−22 м/с) ожидаются: по югу Амурской области.

07:57 17.04.2020 Снежный покров отсутствует: по югу Забайкальского края, Амурской области, Омской области, по западу Приморского края. Риски возникновения лесных пожаров максимальны: по югу Приморского края и в Амурской области. В таких условиях любые источники огня на природных территориях могут повышать риск возникновения лесных пожаров.

07:58 17.04.2020 Из-за поджога травы ребенком сгорели надворные постройки. Цитата 5.mchs.gov.ru.

07:58 17.04.2020 Федеральный штаб обратил внимание регионов на необходимость обеспечения усиления контроля за лесопожарной обстановкой в преддверии выходных дней и наступающих праздников.

07:59 17.04.2020 В связи с этим штаб поручил региональным лесным ведомствам Забайкальского, Приморского краев, Амурской и Омской областей совместно с силами МЧС, региональных органов самоуправления и другими органами, ответственными за пожарную безопасность на всех категориях земель усилить лесопожарный мониторинг на землях лесного фонда и на прилегающих к лесу территориях, в том числе посредством увеличения авиационного и наземного патрулирований, а также усилить работу со СМИ по информированию населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях.

08:31 17.04.2020 Забайкальский край. Пожары продолжают бушевать у Беклемишево. Один не могут потушить уже пять дней. Цитата gazetavechorka.ru.

08:53 17.04.2020 Значительное превышение температуры над климатической нормой ожидается в ближайшие дни в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае. Об этом сообщил 17 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом: Гидрометцентр РФ: в некоторые регионы придёт аномальное тепло

09:21 17.04.2020 За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 лесных пожаров. Об этом: В Красноярском крае за сутки потушили 14 лесных пожаров

11:00 17.04.2020 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16 апреля, в России ликвидировано 147 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 22 343 га. Лесные пожары ликвидированы в Смоленской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Иркутской, Омской, Амурской областях, Республиках Хакасия и Бурятия, Красноярском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области.

11:02 17.04.2020 На 00:00 мск 17.04.2020 на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 338 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: — 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 33 235 га (Забайкальский край); — 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 483 га (Хабаровский край); — 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 370 га (Амурская область); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 156 га (Красноярский край); — 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 га (Бурятия); — 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Хакасия); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Курганская область); — 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 14 га (Еврейская автономная область). На тушении задействованы 2 533 человека и 541 единица техники. На авиационном мониторинге — 21 воздушное судно, на тушении — 10 воздушных судов. В Забайкальском крае задействовано 148 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», в Амурской области задействовано 50 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

11:02 17.04.2020 Пожароопасный сезон открыт в 62 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в 3 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края, в Магдагачинском муниципальном районе Амурской области.

11:03 17.04.2020 В Амурской области потушено 7 природных пожаров. minlhpb.amurobl.ru.

11:53 17.04.2020 В Новосибирске, по прогнозам синоптиков, с 18 по 21 апреля днём в городе ожидается температура до +20°С и выше. Это, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, может привести к возникновению лесных пожаров. Об этом: В Новосибирск идёт потепление до +20°С и выше

12:01 17.04.2020 За минувшие сутки на территории Бурятии велись работы по тушению девяти лесных пожаров. Возгорания произошли в Джидинском, Кяхтинском, Иволгинском и Еравнинском районах. К настоящему моменту ликвидированы четыре пожара, ещё две локализованы. Пройденная огнём площадь составила 115 гектаров. «На утро 17 апреля продолжается работа по тушению 3 лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах на площади 23 га. Также продолжается работа по дотушиванию локализованных очагов», — отметили в ведомстве. Читайте подробнее: В Бурятии действует три лесных пожара

14:24 17.04.2020 Круглосуточный мониторинг ситуации с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проводят специалисты МЧС Брянской области. Задымление не распространяется на территорию России, сообщили 17 апреля в МЧС России. Подробности в материале: МЧС: дым от лесных пожаров в Чернобыле не угрожает Брянской области

15:24 17.04.2020 Более 50 жителей Бурятии привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Фото: 03.mchs.gov.ru

11:32 19.04.2020 Забайкальскому краю пока не удается справиться с охватившими регион лесными пожарами. Из-за малоснежной зимы, потепления и поджогов на сегодняшний день, 19 апреля, на территории государственного лесного фонда действует 14 лесных пожаров на площади 20 325 га. «Из них шесть пожаров локализовано на площади 6240 га. В тушении пожаров принимают участие 553 человека и 82 единицы техники», — сказано в официальном сообщении забайкальских властей. Читайте подробнее: В Забайкалье горит уже более 20 тысяч гектаров леса

12:07 19.04.2020 Лесопожарную обстановку в Иркутской области спокойной не назовёшь. Как сообщает сегодня, 19 апреля, официальный сайт региона, за прошедшие сутки в лесном фонде потушили два возгорания, оба они зарегистрированы в Братском районе. Общая площадь, пройденная огнем — восемь гектаров, из которых семь гектаров покрыты лесом. «Один пожар, в километре от деревни Куватка, возник в лесу на незакрепленной за арендаторами территории в связи с переходом огня с земель иных категорий. Другой — в шести километрах от поселка Подъвыездный случился по вине местного населения», — сказано в официальном сообщении иркутских чиновников. Об этом: В Приангарье ликвидировали два крупных лесных возгорания

12:21 19.04.2020 Обстановка с лесными пожарами в Приангарье может не улучшиться. Судя по предупреждению региональных спасателей, сегодня, 19 апреля, в южных, верхнеленских, северо-западных и западных районах Иркутской области ожидается высокая, 4-го класса, и чрезвычайная, 5-го класса, пожароопасность лесов. «Высокие классы пожарной опасности прогнозируются на территории Качугского, Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Боханского районов. Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, силой ветра и некоторыми другими условиями, которые способствуют возникновению и быстрому распространению огня», — предупредили сотрудники Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте подробнее: МЧС предупредило о высокой пожароопасности в иркутских лесах

12:30 19.04.2020 Всего с начала пожароопасного периода в Приангарье проведено 439 рейдов. По их итогам устранено 77 нарушений требований пожарной безопасности, но остаются 255 населенных пунктов, имеющих нарушения. Об этом: Иркутские спасатели упрекнули муниципалитеты в недобросовестности

12:50 19.04.2020 Иркутская область. 20 апреля местами в южных, северо-западных, северо-восточных и верхнеленских районах ожидается высокая, 4-го класса, и чрезвычайная, 5-го класса, пожароопасность лесов. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

07:53 20.04.2020 За минувшие выходные (18−19 апреля) в Красноярском крае ликвидировали 22 лесных пожара. Об этом: В Красноярском крае за выходные потушили 22 лесных пожара

08:24 20.04.2020 В Алтайском крае, где уже выявлено 72 случая заболевания COVID-19, наступила по-летнему тёплая погода, что способствовало массовому началу дачных и огородных работ. Как сообщает сегодня, 20 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, только за прошедшие выходные в крае зарегистрировано более 300 пожаров. Большинство возгораний — палы сухой травы. «До 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока. Причинами происшествий являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание всевозможного мусора на приусадебных участках, неосторожное обращение с огнем в природной зоне», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов. Травяной пожар, фото МЧС. Подробности в материале: Огненные выходные: на Алтае за выходные потушили более 300 пожаров

08:29 20.04.2020 Пожароопасный сезон на землях лесного фонда объявлен в Томской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Жвачкин. Читайте также: В лесах Томской области начался пожароопасный сезон

08:34 20.04.2020 За неделю с 13 по 19 апреля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 906 лесных пожаров в 33 регионах России. Работы по тушению проводятся в 10 регионах на площади 6 956 га, пройденной огнем. Об этом сообщили 20 апреля в ФБУ «Авиалесоохрана».

08:51 20.04.2020 По ситуации на 00:00 мск 20 апреля, работы по тушению лесных пожаров проводились в десяти регионах Российской Федерации, в том числе в Республиках Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия, Томской, Иркутской областях, Красноярском, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях. За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае.

08:53 20.04.2020 Пожарный тушит траву. Хабаровский край. 27.mchs.gov.ru

09:30 20.04.2020 Екатеринбургские полицейские и сотрудники областного главка МЧС провели совместные рейды по поиску нарушителей режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу. За минувшие выходные было составлено 104 протокола о нарушении правил самоизоляции. «В свою очередь, сотрудниками МЧС составлен один протокол в отношении гражданина, который готовил шашлыки в лесопарковой зоне микрорайона Академический», — уточняют в управлении МВД. Протоколы направлены в региональное министерство общественной безопасности. Подробности в материале: Полиция провела рейды по соблюдению противопожарного режима в Екатеринбурге

09:46 20.04.2020 В 53% случаев причиной возникновения пожаров в лесу является человеческий фактор, более чем в 36% случаев — переход огня в лес с земель иных категорий, в 9% — выжигание сухой растительности.

10:07 20.04.2020 Дважды за выходные (18−19 апреля) в Хакасии горел лес, сообщили 20 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии. 18 апреля лесной пожар обнаружили недалеко от посёлка Туим в Ширинском районе. Его потушили. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га. 19 апреля лесной пожар произошёл в Таштыпском районе, в двух км от посёлка Малые Арбаты. Очаг возгорания локализовали на площади 10 га. Как заверили в министерстве, угрозы населённым пунктам нет. Читайте подробнее: В Хакасии в выходные горел лес

10:55 20.04.2020 Лесные пожары, которые нанесли значительный ущерб в Сибири в 2019 году, могут стать фактором, способствующим распространению коронавируса в некоторых регионах. Читайте также: Учёные оценили влияние лесных пожаров на ситуацию с COVID-19

11:15 20.04.2020 В Северном и Кыштовском районах Новосибирской области с сегодняшнего дня, 20 апреля, объявлен пожароопасный период. Данные меры рассмотрены на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Травникова. Пожароопасный сезон в северных районах планировалось ввести с 22 апреля, но, по словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Даниленко, обстановка с пожарами потребовала более ранних сроков. Читайте также: В новосибирских районах усложнилась ситуация с лесными и травяными пожарами

11:27 20.04.2020 Режим ЧС из-за природных пожаров введен в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края. Особый противопожарный режим введен в 45 субъектах Российской Федерации, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

11:50 20.04.2020 В Бурятии возбудили уголовное дело против победителя аукциона на услуги по мониторингу пожарной опасности и тушение лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, к правоохранителям обратились организаторы конкурса из учреждения «Авиалесоохрана». Об этом: Конкурс на тушение лесных пожаров в Бурятии завершился уголовным делом

12:42 20.04.2020 В Новосибирской области возбуждено 70 административных дел и составлено 263 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает региональное управление МЧС РФ. Читайте также: В Новосибирской области возбуждены десятки дел за сжигание травы и костры

13:47 20.04.2020 С начала пожароопасного периода в Бурятии выявлено 359 нарушений, из которых 271 — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Отмечается, что всего к настоящему моменту рассмотрено 68 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 612 тыс. рублей. Об этом: Нарушителей противопожарного режима в Бурятии оштрафовали на 612 тысяч

14:12 20.04.2020 Более 330 административных дел возбуждено за нарушение требований пожарной безопасности в Новосибирской области. 54.mchs.gov.ru

14:13 20.04.2020 Борьба с лесным пожаром. aviales.ru

14:46 20.04.2020 Халатность, которую проявили должностные лица, отвечающие за сохранность лесных угодий в Забайкальском крае, привела к тому, что пожар площадью 10 га, возникшей 11 апреля в квартале № 367 Усуглинского участкового лесничества, охватил территорию в 3,8 тыс. га. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил помощник прокурора Тунгокоченского района Юлия Чернобук. Выездная проверка показала, что почти неделю возгоранием кто не занимался. Затем к тушению огня приступили пятеро человек, но, при этом, в сведениях о лесных пожарах, составляемых диспетчерской службой, были заявлены недостоверные данные о силах и средствах, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации. Об этом: Вовремя непотушенный в Забайкалье пожар разросся в 380 раз

15:21 20.04.2020 Лесопожарная обстановка в России ухудшается, пожароопасный сезон начался в 63 регионах. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на тематическом совещании, сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства. Наиболее сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в субъектах Южного федерального округа. Подробности в материале: Глава МЧС России заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами

17:39 20.04.2020 Лесные пожары, нанесшие серьезный ущерб в Сибири в 2019 году, могут стать фактором, способствующим распространению коронавируса в регионах. Такое мнение высказал первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко, сообщает ТАСС.

18:33 20.04.2020 Уровень радиации на территории России, примыкающей к зоне лесных пожаров у Чернобыльской АЭС, не превышен, сообщает 20 апреля официальный сайт Роспотребнадзора. «В связи с пожарами в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором продолжается мониторинг радиационной обстановки в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной», — указано в сообщении ведомства.

19:11 20.04.2020 В Пензенской области с началом пожароопасного периода удалось пресечь 11 случаев несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Читайте также: Выявлены нарушители правил пожарной безопасности в лесах Пензенской области

20:49 20.04.2020 Борьба с лесным пожаром в Иркутской области. irkobl.ru

03:24 21.04.2020 В Приморье за минувшие сутки огнеборцы потушили 24 гектара лес. Читайте подробнее: Два крупных лесных пожара ликвидированы в Приморье

07:38 21.04.2020 На Сахалине вводят особый противопожарный режим. Власти, в том числе, опасаются, что смог от лесных пожаров резко ухудшит ситуацию с коронавирусом. Об этом: На Сахалине введут особый противопожарный режим

09:26 21.04.2020 Резкое потепление ожидается в Хакасии, возможен ветер. В связи с этим растёт риск пожаров. Как сообщили в республиканском правительстве, особый противопожарный режим, введенный в Хакасии до 24 апреля, будет продлён до 15 мая. Читайте подробнее: В Хакасии продлевают особый противопожарный режим

09:33 21.04.2020 Правоохранители в Туве устанавливают виновников поджога травы, которые спровоцировали возникновение пожаров в степи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, только на прошедших выходных здесь произошло девять степных пожаров. Читайте также: На выходных в Туве произошло девять степных пожаров

10:25 21.04.2020 В Новосибирской области ищут поджигателей сухой травы, из-за которых пострадал пасечник, сгорел автомобиль и сено, сообщает региональное управление МЧС РФ. За прошедшие сутки в регионе обнаружены 572 термические точки, из них в пяти километрах от населённых пунктов — 443, зарегистрировано 12 лесных пожаров. Подробности в материале: В Новосибирской области из-за пала травы пострадал пенсионер

10:42 21.04.2020 Жара, накрывшая Алтайский край, вынуждает власти ввести особый противопожарный режим в шести районах. Как сообщает сегодня, 21 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, речь идёт об Усть-Пристанском, Шипуновском, Краснощёковском, Калманском, Первомайском и Шелаболихинском районах, где соответствующими постановлениями вводятся ряд запретов: на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ. По данным Алтайского ЦГМС на территории Алтайского края сохраняется 3, 4 классы пожарной опасности в лесах. Читайте также: Алтайский край вводит противопожарный режим в шести районах

12:06 21.04.2020 Ситуация с природными пожарами в России за последнюю неделю стабилизировалась. Об этом заявил 21 апреля на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев. Читайте также: В МЧС назвали самую распространённую причину пожаров в РФ

12:30 21.04.2020 Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал РИА «Новости» о наиболее частых причинах возникновения пожаров. По его словам, одними из главных причин являются сигареты и неправильная эксплуатация печного отопления. 45 процентов пожаров в жилых домах случаются в результате неисправности или неправильного использования электрооборудования.

14:39 21.04.2020 Аномальная жара ожидается в Хакасии, сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. По прогнозам синоптиков, 21−26 апреля в Абакане ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 7−12 градусов. В Аскизском районе 22 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Жителям района следует подготовиться к осложнению пожарной обстановки и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Подробности в материале: На Хакасию надвигается аномальная жара

15:27 21.04.2020 Тушение травы. Фото: 17.mchs.gov.ru

07:13 22.04.2020 В Томской области увеличилось число лесных пожаров, произошедших по причине палов сухой травы на землях сельхозназначения, сообщили в региональной администрации. С 20 апреля в регионе начался пожароопасный сезон.

09:07 22.04.2020 За минувшие сутки в Красноярском крае сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 36 лесных пожаров, сообщили 22 апреля в региональном минлесхозе. Очаги возгораний были зафиксированы в Богучанском, Ачинском, Боготольском, Нижнеингашском, Абанском, Тасеевском, Дзержинском, Иланском, Шарыповском, Сухобузимском, Балахтинском, Новоселовском, Березовском, Емельяновском, Манском, Ирбейском, Саянском, Рыбинском, Краснотуранском, Курагинском, Каратузском и Шушенском районах. Общая площадь пожаров составила 1000 га.

11:00 22.04.2020 По оперативной информации Лесопожарного центра на утро 22 апреля, в Красноярском крае действуют 13 лесных пожаров на площади 1155 га в Мотыгинском, Нижнеингашском, Канском, Иланском, Абанском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском, Шарыповском и Ермаковском районах. В авиационной труднодоступной зоне зафиксированы четыре очага возгорания, остальные — в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в краевом минлесхозе. Один пожар локализован.

11:20 22.04.2020 Главам городских округов и муниципальных районов Алтайского края поручено принять особые меры по обеспечению защиты населённых пунктов от огня. Дело в том, что в регионе установилась очень тёплая погода. К примеру, в Барнауле сегодня, 22 апреля, температура воздуха прогрелось до +24 °C, а спустя день в столице региона и вовсе обещают +30 °C. Читайте подробнее: На Алтай пришла жара +30 °C, не исключены пожары

12:23 22.04.2020 В Красноярском крае инспекторы Лесной охраны задержали местного жителя, по вине которого в районе села Еловое Емельяновского района возник лесной пожар. Как пояснил мужчина, он с друзьями решил поджечь граничащие с лесом земельные участки, чтобы таким способом убрать сухую траву. Общая площадь возгорания составила 15 га. Причиненный государственному лесному фонду ущерб превысил 400 тыс. рублей. За это предусмотрена уголовная ответственность, все материалы переданы в полицию, сообщили 22 апреля в краевом минлесхозе.

13:08 22.04.2020 Лесники уже вторые сутки тушат крупный лесной пожар в Хакасии, сообщили 22 апреля в республиканском министерство природных ресурсов и экологии. Информация о двух термоточках в Усть-Абаканском районе в 18 км от посёлка Вершина-Биджа поступила на пульт единой диспетчерской службы 20 апреля. Возгорание перекинулось на лесную территорию с сопредельных земель, в том числе и сельхозназначения. Жара, ветер и густая сухая трава способствовали быстрому распространению низового пожара, уточнили в министерстве. С огнём борются более 30 человек, в том числе и сотрудники МЧС. Читайте подробнее: В Хакасии вторые сутки тушат крупный лесной пожар

14:20 22.04.2020 Лесопожарные формирования Томской области за прошедшие сутки потушили три лесных пожара на общей площади 26,1 га на территории Парабельского, Тегульдетского и Тимирязевского лесничеств, сообщили 22 апреля в администрации региона.

15:01 22.04.2020 С 20 апреля в Томской области объявлен пожароопасный сезон. 70.mchs.gov.ru

16:38 22.04.2020 Сгорели два дачных дома и 14 хозпостроек, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. Об этом: Под Омском сгорели 16 строений в результате пала сухого камыша

19:17 22.04.2020 МЧС тушат степной пожар в Хакасии. 19.mchs.gov.ru

04:36 23.04.2020 194 лесных пожара общей площадью в 19 486 гектаров ликвидировано за последние сутки на территории России, 23 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте подробнее: В России потушили свыше 190 лесных пожаров за сутки

06:58 23.04.2020 В связи с жаркой погодой в Алтайском крае (сегодня, 23 апреля, в регионе ожидается до +25 °C) то и дело возникают ландшафтные пожары. По признанию сотрудников регионального ГУ МЧС РФ, их география не оставляет пустых мест на карте — счет ежедневных очагов перевалил за две сотни. «Пожарные машины, порой не заезжая в часть, мчатся с одного пожара на другой. И загорания эти в большинстве свое рукотворные: по недосмотру, а то и по злому умыслу. И для преломления этой непростой ситуации задействуется большое количество специалистов из различных ведомств», — поясняют спасатели Читайте подробнее: Летняя жара значительно обострила пожароопасную обстановку на Алтае

07:40 23.04.2020 Региональное управление МЧС предупреждает жителей Красноярского края о сохранении до 26 апреля аномально жаркой погоды, выше суточной нормы на 7−14 °C, при дневной температуре до +26… +28 °С. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Жители региона также были проинформированы об этом при помощи СМС.

07:44 23.04.2020 194 лесных пожара общей площадью в 19 486 гектаров ликвидировано за последние сутки на территории России, 23 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Также ведется активное тушение еще 59 пожаров на площади 12 298 гектаров.

08:14 23.04.2020 Жительницы Искитима решили сжечь сухую траву на своём дачном участке, но из-за ветра огонь перекинулся на деревянный дом — жилище сгорело, одна из женщин была госпитализирована в больницу. Читайте подробнее: В Искитиме из-за пала сухой травы сгорел дом и пострадала женщина