Иваново, 6 апреля, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Пожароопасный сезон объявлен в Ивановской области с 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://37.mchs.gov.ru/ Последствия лесного пожара

Постановлением регионального правительства утвержден перечень из 49 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году.

Пожароопасный сезон в ивановской области в этом году начался раньше обычного — причиной стала сухая погода и ранее завершение паводка.

«На последней неделе марта в регионе участились случаи возникновения неконтролируемых палов сухой травы. Лесопожарная служба региона приступила к патрулированию лесных участков для выявления и ликвидации очагов возгораний. Проводится разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах», — уточнили в пресс-службе.

Лесные пожары в регионе участились. Так, днём 6 апреля в Южском районе огонь уничтожил 0,4 га травяной подстилки на территории лесничества.