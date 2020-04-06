Ярославль, 6 апреля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Ярославле подрядчиком строительства детской поликлиники больницы № 2 вновь стало АО «Группа компаний «ЕКС». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Строительство детской поликлиники в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания выиграла тендер на строительство поликлиники по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году стоимостью 450 млн рублей. Однако в конце года контракт был расторгнут по соглашению сторон из-за якобы недостаточной несущей способности свай. После этого «ЕКС» перепроектировала поликлинику, которая стала на один этаж ниже. Тендер на перепроектирование ярославские власти не объявляли.

Цена же строительства выросла на 181 млн рублей и составила 631 млн. Как и в 2019 году, ГК «ЕКС» стала единственным участником закупки и получила тендер по максимальной цене. Стоить отметить, что именно о таком сценарии развития событий писало ИА REGNUM в феврале.

Прокуратура Ярославской области, которая проводила проверку по обращению депутата облдумы Елены Кузнецовой, никаких нарушений закона в этой ситуации не нашла.