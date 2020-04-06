Киев, 6 апреля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов констатирует, что из-за отсутствия демократических правоохранительных органов и судов «не удалось построить успешную страну».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

С таким заявлением он выступил сегодня, 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Милованов заявил, что в экономике Украина в настоящий момент отстает от всех соседей, за исключением Молдавии.

«Пока у нас не получилось… в государственном управлении критически мало профессионалов и распространена практика принятия быстрых и необоснованных решений», — заявил экс-министр.

ИА REGNUM напоминает, что Милованов занимал пост министра экономики в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года по начало марта 2020 года.

В феврале этого года на одной из конференций Милованов заявил, что Украине понадобится 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, соответственно, для модернизации основных фондов, только чтобы достичь уровня соседних стран — Словакии и Белоруссии. По его словам, основные украинские средства производства изношены на 60%.