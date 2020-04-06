Москва, 6 апреля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса показала, что человечество в очередной раз столкнулось с собственным умением выискивать неприятности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля рассказал политический консультант Анатолий Вассерман. Как пояснил эксперт, насколько можно судить по уже имеющейся медицинской статистике, данный коронавирус сам по себе практически не способен убивать.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Зато он замечательно умеет обострять уже накопившиеся проблемы здоровья, — сказал Вассерман. — То есть, судя по медицинской статистике, кривая заболеваемости не меняет свою форму, а только приподнимается немного выше. А это как раз и значит, что это не болезнь, возникающая, так сказать, с нуля, а обострение того, что накопилось. И, на мой взгляд, это гораздо опаснее, чем если бы данный коронавирус вызывал какое-то самостоятельное расстройство. Тогда было бы хоть примерно понятно, с чем бороться, а тут надо принимать меры поддержки всего организма. Ибо трудно в наши дни найти человека, безукоризненно здорового во всех отношениях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов на меры по борьбе с коронавирусом в 2020 году.