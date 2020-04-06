Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 апреля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. На Ямале для православных во время режима самоизоляции стали проводить богослужения онлайн. Об этом сообщается в официальной группе храма Архистратига Михаила города Ноябрьска «ВКонтакте».

Vk.com/public193716427 Фрагмент онлайн-службы

В паблике храма проводятся богослужения онлайн.

«Уважаемые жители города, в связи со сложившейся ситуацией, все желающие могут подать записки на совершение треб в официальной группе храма «ВКонтакте», — сообщается в паблике храма.

И указаны реквизиты храма. по которым можно переводить пожертвования. Ранее православным Ямала было рекомендовано на время карантинных ограничений молиться дома.