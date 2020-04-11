К 6 апреля в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 1 274 956 человек, зараженных коронавирусом. 69 479 человек умерли. Заводы и фабрики по всему миру приостанавливают работу, в кризисе оказались сфера услуг, туризм, авиатранспорт. Растет уровень безработицы. По прогнозам, за чертой бедности могут оказаться как минимум десятки миллионов человек по всему миру. Тяжелое финансовое положение может вынудить ряд стран досрочно отказаться от части карантинных мер. Более 80 государств обратились в Международный валютный фонд с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

16:03 06.04.2020 Голливудский актер Адам Сэндлер представил песню, посвященную медикам, которые борятся с коронавирусом. «Карантинная песня» была представлена Сэндлером в онлайн-эфире «Вечернего шоу с Джимми Фальконом». Из-за ограничительных мер ведущий и гость принимали участие в программе, находясь в своих домах. Читайте подробнее: Актер Адам Сэндлер спел песню про коронавирус — видео

16:04 06.04.2020 Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини поддерживает ранее высказанное несколькими общественными деятелями предложение открыть двери храмов в католическую Пасху (12 апреля).Можно обеспечить участие мирян в праздничных церемониях с соблюдением всех мер предосторожности, включая социальную дистанцию, отметил Сальвини. Для того, чтобы побороть пандемию, недостаточно науки, нужна и помощь Господа, убежден Сальвини.В свою очередь опрошенные СМИ кардиналы и архиепископы, включая главу Конференции епископов Италии Гуалтьеро Бассетти, высказались против, отметив, что открытие храмов рискованно, а дистанционное переживание Святой недели — особый акт веры и любви, который должны совершить в 2020 году христиане.

16:04 06.04.2020 «Коронавирусную» версию своего популярного хита PPAP («Pen-Pineapple-Apple-Pen» — «Ручка-ананас-яблоко-ручка») перепел японский комик и исполнитель Пико-Таро (Казухито Косака). Ролик с клипом музыкант выложил на своем канале в YouTube.

16:04 06.04.2020 После окончания всемирного карантина Россия перейдёт на шведскую модель — когда молодые люди получают иммунитет, а пожилых людей вакцинируют. Об этом заявил главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в ходе эфира на Youtube-канале «Соловьёв Live». «После окончания всемирного карантина мы перейдём на шведскую модель. Коронавирус никуда не уйдёт — он утратит свою злобность», — сказал Мясников. Подробности в материале: Врач заявил о том, что коронавирус «никуда не уйдёт»

16:04 06.04.2020 Певица Пинк вместе со своим трехлетним сыном выздоровела от коронавируса, объявила исполнительница в Twitter. Положительный тест Пинк сдала два месяца назад, когда у них появились первые симптомы, повторный тест в последние дни дал отрицательный результат, говорит она. Теперь Пинк обещает пожертвовать миллион долларов двум медицинским центрам, просит сограждан оставаться дома в следующие «две критические недели» и критикует правительство за то, что тестирование на коронавирус недостаточно широко доступно.

16:05 06.04.2020 Россия оказала Приднестровью гуманитарную помощь для борьбы с пандемией нового типа коронавируса. Как заявил сегодня, 6 апреля, в ходе совещания оперативного штаба президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он уточнил, что в республику прибыли 5 тыс. тестов на определение наличия в организме коронавируса.