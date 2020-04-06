Ярославль, 6 апреля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Ярославле с 7 апреля трамвай и троллейбус вернутся к режиму работы прошлой недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Трамвай в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля электротранспорт перешел на работу только в часы пик, дневные рейсы были отменены. В социальных сетях горожане начали выражать недовольство.

«С завтрашнего дня возвращаем рейсы в режим, который был на прошлой неделе. Причин две: постановление правительства области о возобновлении работы крупных предприятий и реальное увеличение пассажиропотока. Мы совместно с «Яргортрансом» сегодня выехали и зафиксировали, что по пятибальной шкале третий уровень загруженности. В час пик сидячие места были заняты, часть пассажиров ехали стоя. В дальнейшем будем менять график движения исходя из реальной загрузки транспорта», — рассказал Сергей Волканевский.

Электротранспорт вернется не к полному режиму, а к сокращенному, так как ранее часть рейсов уже были отменены.