Кострома, 6 апреля, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Из-за пандемии COVID-19 АО «Костромское авиапредприятие» отменило часть рейсов из Костромы в Санкт-Петербург — передает корреспондент ИА REGNUM.

Kostroma-avia.ru

«Рейсы в Санкт-Петербург в прямом и обратном направлениях с 5 апреля по 21 апреля включительно выполняться не будут. Предполагается, что первый рейс по этому направлению осуществится 22 апреля, если обстановка по коронавирусу не ухудшится и не будут введены дополнительные ограничения», — сообщили в компании.

Цены на перелеты и расписание вылетов в северную столицу России при этом не изменятся. Бронь на летние рейсы в Анапу на сайте авиапредприятия остается открытой.