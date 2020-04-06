Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от правоохранительных органов жёстко пресекать факты нарушения самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы или контактировавшими с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект во время нерабочей недели

Таких лиц будут привлекать к административной и уголовной ответственности, а также наказывать рублем по «трудовой» и «страховой» линии.

Напомним, в Петербурге за сутки выявлено 35 новых зараженных COVID-19, их общее количество превысило 220 человек.

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В ходе состоявшегося 6 апреля координационного совещания по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге Александр Беглов поручил силовикам усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами указанных выше категорий.

При нарушении режима самоизоляции к ним будут применяться штрафные санкции, согласно КоАП, в размере до 30 тысяч рублей.

Если нарушение режима повлекло причинение вреда здоровью других лиц, предусмотрены штрафы в размере до 300 тысяч рублей для физического лица, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Кроме того, власти рассчитывают задействовать и другие меры, стимулирующие к соблюдению режима самоизоляции.

«Губернатор отметил, что отказ нарушителям в выплатах заработной платы за период режима самоизоляции или в оплате больничного листа — это может быть справедливым решением со стороны их работодателей или страховых компаний», — заявили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в режиме домашнего карантина после возвращения из-за рубежа или контакта с зараженными лицами находится 8791 петербуржец. Еще 40 человек содержатся в обсервации на базе пансионата «Заря».