Беглов потребовал преследовать нарушителей режима самоизоляции в Петербурге
Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от правоохранительных органов жёстко пресекать факты нарушения самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы или контактировавшими с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Таких лиц будут привлекать к административной и уголовной ответственности, а также наказывать рублем по «трудовой» и «страховой» линии.
Напомним, в Петербурге за сутки выявлено 35 новых зараженных COVID-19, их общее количество превысило 220 человек.
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В ходе состоявшегося 6 апреля координационного совещания по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге Александр Беглов поручил силовикам усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами указанных выше категорий.
При нарушении режима самоизоляции к ним будут применяться штрафные санкции, согласно КоАП, в размере до 30 тысяч рублей.
Если нарушение режима повлекло причинение вреда здоровью других лиц, предусмотрены штрафы в размере до 300 тысяч рублей для физического лица, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы.
Кроме того, власти рассчитывают задействовать и другие меры, стимулирующие к соблюдению режима самоизоляции.
«Губернатор отметил, что отказ нарушителям в выплатах заработной платы за период режима самоизоляции или в оплате больничного листа — это может быть справедливым решением со стороны их работодателей или страховых компаний», — заявили в Смольном.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в режиме домашнего карантина после возвращения из-за рубежа или контакта с зараженными лицами находится 8791 петербуржец. Еще 40 человек содержатся в обсервации на базе пансионата «Заря».