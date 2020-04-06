Чебоксары, 6 апреля, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают выявлять в социальных сетях фейки, связанные с ситуацией с коронавирусом. На этот раз речь идёт о якобы обязательных тестах на наличие нового вируса и закрытии границ. МВД по региону и Генеральная прокуратура опровергли данные сообщения.

Cap.ru В Чебоксарах

В чувашской полиции отмечают, что ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что врачи с полицейскими совершают поквартирный обход, якобы заставляя сдавать тест на коронавирус и делать прививки.

«Эта информация является недостоверной. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и медицинских служб в целях проведения обследования населения тестов и прививок от вирусной инфекции не проводят», — подчёркивают в полиции.

Ранее Генеральная прокуратура рассмотрела материалы надзорных органов пяти регионов, включая Чувашию, о размещении в социальных сетях «недостоверной общественно значимой информации», «создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». В частности, в одном из сообществ, посвящённых Чувашии, была опубликована информация о том, что якобы в Чебоксарах перекрывают границы, а нарушителей ждут большие штрафы.

«В соответствии с письмом администрации города Чебоксары решения об ограничении на территории муниципального образования въезда и выезда, выдаче специальных разрешений (пропусков) на передвижение не принимались», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

МВД по Чувашии напоминает, что за распространение недостоверной информации предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее в ряде регионов, в том числе в Чувашии, распространялась информация о том, что полиция якобы проводит патрули по торговым центрам с целью выявления детей и подростков. МВД по Чувашии опровергло данные сообщения, подчеркнув, что «информация не соответствует действительности».

«МВД по Чувашской Республике призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации», — просят жителей правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии полиция предупреждала о возможных мошенничествах в связи с режимом самоизоляции.