Москва, 6 апреля, 2020, 14:51 — ИА Регнум.

Мотивацию распространителей заведомо ложной информации в условиях пандемии пока оценивать сложно, нет достаточного количества статистики, но мотивация и не является квалифицирующим признаком, а законодатель, устанавливая суровые меры наказания, стремится не допустить наступления более тяжких последствий пандемии в виде массового психоза, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 апреля, заведующий отделом административного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Александр Емельянов.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

31 марта Госдума утвердила законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях, днем позже закон был подписан президентом.

« Мотивацию распространителей заведомо ложной информации пока оценивать сложно — нет достаточного количества статистики. Да и в любом случае мотивация не является квалифицирующим признаком. Для привлечения к ответственности за распространение фейков вполне достаточно самого факта их распространения безотносительно мотива их распространителя.

Можно предположить, что некоторыми из этих людей движет желание «пошутить», другие делают это ради «хайпа», третьи — для достижения определенных политических целей. Но это только предположения.

Ответственность за такие деяния для физических лиц установлена достаточно суровая, вплоть до лишения свободы. И это неслучайно, ведь достаточно высок и уровень общественной опасности этого деяния.

В 14-м веке в Европе была сильная эпидемия чумы. По некоторым подсчетам, численность населения европейских стран сократилась наполовину. И умирали люди не только непосредственно от болезни, но и от последствий того, что мы называем теперь «пиром во время чумы» или же «пляской святого Витта». То есть от массового психоза в условиях эпидемии, который заставлял людей неадекватно реагировать на внешние обстоятельства, участвуя в карнавалах и умирая.