Майкоп, 6 апреля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Распределение продуктовых наборов для инвалидов и одиноких пожилых людей, которые доставят им на дом безвозмездно, началось в Республике Адыгея по поручению главы региона Мурата Кумпилова, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе главы республики. В рамках акции «Мы вместе» в регионе организовали благотворительную помощь нуждающимся, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Пресс-служба главы Республики Адыгея В Адыгее волонтёры формируют продуктовые наборы

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, уже в течение текущей недели всем одиноким пенсионерам старше 65 лет и инвалидам, а также малоимущим семьям передадут продуктовые наборы, на эти цели, том числе из резервного фонда правительства РА, выделено 12 млн рублей.

Глава Адыгеи для оперативной организации работы по оказанию данной адресной помощи поручил мобилизовать все необходимые силы и средства: в исполнении поручения задействованы сотрудники соцзащиты, представители ОНФ, «Единой России», волонтерского корпуса. Для составления списков адресатов было открыто 20 номеров телефонов горячей линии, которые действуют в каждом муниципальном образовании.

На данный момент сформировано около 24 тысяч продуктовых наборов, семь тысяч уже переданы в муниципальные образования, их уже начали доставлять волонтеры. В каждый набор входят консервы, макароны, растительное масло, мука, сахар, крупы, чай, мыло.

Мурат Кумпилов также подчеркнул, как важно продолжать разъяснительную работу среди населения, а также помогать нуждающимся. Все номера телефонов горячих линий продолжат свою работу в течение всего периода действия ограничительных мер.