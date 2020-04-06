Москва, 6 апреля, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Действия, которые Молдавия предпринимает для гуманитарной блокады Приднестровья в условиях эпидемии коронавируса, являются крайне непорядочными. Об этом заявил ИА REGNUM глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

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По словам депутата, в такие времена, когда обычным людям тяжело и они подвержены риску заражения, «проверяется истинность намерений и истинность самой дружбы, о которой говорят два, по сути, самостоятельных государства».

«При этом одно из них пытается интегрировать второе в свои ряды. К сожалению, то, что происходит, очень сильно затормозит любую нормализацию отношений. Люди, особенно на такой небольшой территории, не забудут этой враждебности, которая сейчас, к сожалению, сложилась между Молдавией и Приднестровьем», — полагает Калашников.

По словам депутата, Приднестровье находится между двумя враждебными государствами — Украиной с одной и Молдавией с другой стороны, и это, на его взгляд, только усугубляет гуманитарную ситуацию на территории республики.

«Я вчера общался с гражданином Молдавии, который рассказал о том, как сейчас молдаване выезжают, например, на Украину. Украина до последнего времени формировала колонны и в сопровождении ГАИ, не разрешая людям даже выйти из машины на заправку, довозила их до границы Молдавии и пропускала туда. Можете себе представить, в каком положении находится Приднестровье, у которого с одной стороны Украина, а с другой Молдавия, предпринимающая такие недружественные действия? Поэтому я не могу к этому относиться иначе как отрицательно и считаю, что руководство в Кишиневе должно помнить, что завтра, когда все нормализуется, эти факты никто не забудет. Прежде всего в самом Приднестровье», — рассказал Калашников ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, что Москва может сделать для того, чтобы помочь Тирасполю в сложившейся ситуации, депутат заявил, что в первую очередь действовать нужно замглавы администрации президента Дмитрию Козаку, который курирует вопросы взаимоотношений со странами СНГ.

«Он должен был вмешаться в ситуацию еще раньше, на этапе руководства последствиями борьбы с коронавирусом в рамках нашего штаба и проговорить все моменты с руководством этих республик», — полагает Леонид Калашников.