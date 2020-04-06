Екатеринбург, 6 апреля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга вынуждены толпиться в метро Екатеринбурга из-за увеличившихся интервалов между прибытием составов. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Anton Novoselov Метро. Екатеринбург

Спустившись в подземку, екатеринбуржцы обнаружили, что людей внизу почти столько же, сколько и в «рабочие» дни. Так получилось из-за увеличения интервалов следования: теперь составы не так скоро прибывают на станцию, из-за чего и скапливаются люди.

Ранее частные перевозчики города предупреждали, что уменьшат количество выпускаемых автобусов на улицах. Соответственно, там тоже вырос интервал движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим самоизоляции. В Свердловской области подтверждено 44 случая COVID-19.