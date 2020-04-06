Барнаул, 6 апреля, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Школьники Алтайского края приступят к дистанционному обучению лишь с 13 апреля. Об этом со ссылкой на слова министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко сообщает сегодня, 6 апреля, официальный сайт ведомства.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

До этого времени администрациям школ и комитетов по образованию предписано обеспечить надомные условия для работы учителей — каждый педагог должен провести апробирование режима.

Как пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина, проблема, связанная с отсутствием у школьников компьютеров или интернета тоже решаема.

«Даже в отдалённых деревнях, без гаджетов и интернета, есть возможность получать задания и консультации по стационарному телефону или в рабочую тетрадь», — уверена Наталья Полосина. Что касается преподавания физкультуры, рисования, музыки и хореографии в условиях дистанта, то по этим предметам будет изучаться теоретическая часть.

Также 13 апреля в дистанционном режиме начнутся занятия в алтайских колледжах: студенты и преподаватели будут находиться в домашних условиях, вместе с тем будет пересмотрен учебный план и перенесены учебные практики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в режим самоизоляции Алтайский край, как и многие российские регионы, перешёл с 31 марта. С сегодняшнего дня, после того как число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 10, власти приняли дополнительные карантинные меры. В частности, запретили весеннюю охоту.

Читайте также: Алтайский край ужесточает условия самоизоляции