Киев, 6 апреля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский «не Порошенко» — в том смысле, что для него важны не кадры, а принципы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, материал опубликован сегодня, 6 апреля.

«Как только он почувствует какое-то распутье между тем, чтобы держаться за кого-то до последнего, и тем, чтобы ответственно вести разговор с гражданами Украины, он не будет за кого-то держаться», — заявил Корниенко.

Отвечая на вопрос, кого больше слушает Зеленский, глава партии заявил, что президент «не замыкается на мнении одного человека». Корниенко также перечислил основных советников Зеленского:

«В профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах. К примеру, если речь идет о силовом блоке, то это силовики… Если речь идет о коронавирусе — там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19. Когда речь идет о выборах, то разговаривает, например, со мной. По каким-то кадровым вопросам — это, скорее, Сергей Шефир, Андрей Ермак, а также премьер-министр, потому что он занимается подбором людей по линии правительства. По главам облгосадминистраций — это Сергей Трофимов, который координирует региональную политику».

ИА REGNUM напоминает, что ранее впервые с прихода Владимира Зеленского на пост президента Украины его партия объединила усилия с политсилой Порошенко «Европейская солидарность», чтобы принять закон о продаже земли. Эксперты и политики заявили, что нынешний и бывший президенты Украины заключили неформальный союз — Зеленский прекращает преследования Порошенко в обмен на лояльность последнего по ключевым политическим вопросам.