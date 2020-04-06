Ярославль, 6 апреля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. в Ярославской области за прошедшие сутки сделано 336 тестов на коронавирус, 2 из них предположительно положительные и отправлены в Москву. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

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«В области пока 6 человек с подтвержденным диагнозом. Состояние одного — средней тяжести с тенденцией к улучшению, у остальных — удовлетворительное. В изоляции после возвращения из-за границы находятся 1087 человек», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.