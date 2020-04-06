Ярославский НПЗ усилил контроль за здоровьем сотрудников
Ярославль, 6 апреля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В ПАО «Славнефть-ЯНОС» усилен контроль за здоровьем сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Завод относится к производству непрерывного цикла, поэтому продолжает работу в штатном режиме. При этом вход на территорию предприятия с любыми признаками ОРВИ строго запрещен. Всем входящим измеряют температуру бесконтактным методом. Потоки работников завода и подрядных организаций разведены по разным проходным. 6 апреля в социальных сетях появились фотографии скопления людей перед одной из проходных. На предприятии объясняют это усилившимися мерами безопасности.
Чтобы избежать скопления людей, на предприятии открыты дополнительные проходные для входа работников подрядных организаций с аналогичным контролем состояния здоровья персонала. Для них установлено новое расписание входа на территорию завода.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» дополнительно проинформировало подрядные организации о необходимости соблюдения социальной дистанции при проходе на территорию завода. На самом предприятии предприняты профилактические и противоэпидемические меры. Ведется дезинфекция помещений и транспорта.
Выпуск и отгрузка нефтепродуктов в ПАО «Славнефть-ЯНОС» идут в плановом режиме.