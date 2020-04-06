Ярославль, 6 апреля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В ПАО «Славнефть-ЯНОС» усилен контроль за здоровьем сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

«Славнефть-ЯНОС» Применение тепловизора на проходных

Завод относится к производству непрерывного цикла, поэтому продолжает работу в штатном режиме. При этом вход на территорию предприятия с любыми признаками ОРВИ строго запрещен. Всем входящим измеряют температуру бесконтактным методом. Потоки работников завода и подрядных организаций разведены по разным проходным. 6 апреля в социальных сетях появились фотографии скопления людей перед одной из проходных. На предприятии объясняют это усилившимися мерами безопасности.

«Установленные меры контроля состояния здоровья персонала вызвали разовое краткосрочное замедление пропуска сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия. Приняты дополнительные меры по недопущению скопления персонала даже на непродолжительное время», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Чтобы избежать скопления людей, на предприятии открыты дополнительные проходные для входа работников подрядных организаций с аналогичным контролем состояния здоровья персонала. Для них установлено новое расписание входа на территорию завода.

«Славнефть-ЯНОС» Третья проходная Ярославского НПЗ

ПАО «Славнефть-ЯНОС» дополнительно проинформировало подрядные организации о необходимости соблюдения социальной дистанции при проходе на территорию завода. На самом предприятии предприняты профилактические и противоэпидемические меры. Ведется дезинфекция помещений и транспорта.

«Славнефть-ЯНОС» Обработка столовой дезинфецирующим раствором

«Славнефть-ЯНОС» Диспенсер с дезинфицирующим раствором

Выпуск и отгрузка нефтепродуктов в ПАО «Славнефть-ЯНОС» идут в плановом режиме.