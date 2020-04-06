Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Вторая неделя самоизоляции петербуржцев, введенной из-за угрозы распространения новой коронавиурсной инфекции, началась с небольшого понижения индекса самоизоляции — сейчас он составляет 3,1 балла по пятибалльной шкале, где 5 баллов — наивысший уровень изоляции. Об этом 6 апреля сообщает сервис «Яндекс».

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время первой нерабочей недели

Согласно данным сервиса, за всё время введенных властями мер горожане предпочли остаться дома лишь в воскресенье, 5 апреля. В течение дня на улице практически никого не было, а индекс составлял 4 балла.

С утра понедельника статистика начала немного падать. Так, пик нахождения дома — 5 баллов — пришелся лишь на 3 часа ночи, а с 08:00 кривая начала меняться в худшую сторону, с 3,8 до 3,1 к полудню.

Отметим, индекс самоизоляции людей оценивается лишь у пользователей сервиса на анонимной основе. У сервиса есть три категории баллов: 0 — 2,4 балла — на улице много людей, 2,5 — 3,9 балла — большинство людей дома, 4−5 баллов — на улицах почти никого.