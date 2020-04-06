Кострома, 6 апреля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Костромское швейное предприятие «Орбита» намерено наладить выпуск экспериментальных противочумных костюмов для врачей, контактирующих с больными COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

В создании экспериментальных образцов костюмов приняли участие специалисты Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты и региональный департамент здравоохранения. После проведения испытаний, которые намечены на 6 апреля, спецодежду запустят в массовое производство.

Ранее компания «Орбита» специализировалась на выпуске одежды для детей и подростков. Сейчас предприятие переориентировалось и шьет маски по заказу Костромской аптечной базы.

Проблема обеспечения медиков средствами защиты актуальна и для Костромской области. 3 апреля информационный портал К1NEWS.RU сообщал об инциденте, произошедшем в костромской окружной больнице №2. Один из врачей больницы принимал 70-летнюю пациентку с подозрением на коронавирус без защитного костюма. Позднее, когда биопробы женщины показали положительный результат, сотрудник медучреждения был госпитализирован. Медицинские работники, контактировавшие с ним, самоизолировались.