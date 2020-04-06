Железноводск, Ставропольский край, 6 апреля, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Футуристический фонтан в Железноводске Ставропольского края напомнил горожанам изображение коронавируса под микроскопом. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации города-курорта.

Пресс-служба города Железноводска Фонтан в Железноводске

Данный фонтан был построен в 1980-х годах. Конструкция выполнена в форме сферы, поверхность которой украшают металлические трубы разной длины, а на конце каждой из них — шар.

«Фонтан установлен на площадке между грязелечебницей и водолечебницей, а это значит, что именно нашими природными лечебными факторами и фитонцидами мы сможем справиться с коронавирусом. А наш фонтан станет своеобразным памятником торжества здоровья над инфекцией, которую мы все вместе победим», — цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Мэр Железноводска также пообещал подумать над тем, чтобы позже отремонтировать фонтан «в назидание всем возможным будущим напастям».

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