Ярославль, 6 апреля, 2020, 11:59 — ИА Регнум. В Ярославской области решение о возобновлении работы ряда крупных предприятий вызвало противоречивую реакцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одни приветствуют ослабление мер, другие критикуют и выступают за ужесточение ограничений. Третьи недоумевают: почему одни могут могут работать, а другим это запрещено? Эту точку зрения выразил депутат областной думы Сергей Хабибулин, который обратился с открытым письмом к губернатору Дмитрию Миронову.

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«Господин губернатор, вчера вы подписали распоряжение, разрешающее работать 55 градообразующим предприятиям. Я не буду говорить, хорошо это или нет. Решать вам. Но только хочу задать вопрос. Где справедливость? Почему предприятиям, где работают тысячи людей, вы разрешили, а сапожнику ремонтировать обувь, сидя одному в своей мастерской, или парикмахеру, находящемуся один на один с клиентом, не разрешаете? Чем одни отличаются от других? Почему вы закрываете мелкий бизнес, оставляя людей без средств к существованию, и при этом разрешаете работать отдельным крупным отраслям?» — пишет Сергей Хабибулин.

Депутат задается вопросом, как выжить малому и среднему бизнесу, как платить заработную плату сотрудникам при условии отсутствия доходов.

«Я прошу Вас собрать представителей власти и малого бизнеса и принять решения. Или вы помогаете материально на выплату зарплат и налогов, или разрешите им работать с соблюдением санитарных норм хотя бы с ограничениями. Например, те же автосервисы и шиномонтажи, автосервису нельзя, а шиномонтажу можно? И там, и там приезжает одна машина с водителем, но колесо поменять можно, а лампочку в фаре нельзя. И таких примеров множество», — пишет Хабибулин.

Депутат выступает с парадоксальным предложением: закрыть границы области, но при этом разрешить работать малому бизнесу работать внутри региона. То есть по сути самоизолироваться от всей остальной страны.

«Я лучше прошу Вас закрыть границы области, как это сделало большинство субъектов, но при этом разрешить малому бизнесу работать внутри региона. Иначе мы победим пандемию, но получим множество банкротных малых предприятий и безработных», — пишет Сергей Хабибулин.

Как технически осуществить «закрытие границ», депутат не написал. Многие ярославцы работают в Москве и Подмосковье, многие жители столичного региона имеют дачи в Ярославской области. Большинство крупных предприятий связаны межрегиональными технологическими цепочками, а малый бизнес абсолютное большинство товаров получает из московских логистических центров.