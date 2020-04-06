Новосибирск, 6 апреля, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания областного правительства сегодня, 6 апреля, подчеркнул: основная угроза распространения коронавирусной инфекции в регионе сегодня — это завоз инфекции из-за пределов Новосибирской области — из-за рубежа или из очагов внутри нашей страны, в первую очередь — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

С 4 апреля в Новосибирской области введён режим самоизоляции для граждан, которые прибывают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сегодня Андрей Травников напомнил руководителям муниципалитетов и предприятий о порядке действий.

«Всем, прибывающим из аэропортов этих городов, вручается уведомление с предписанием о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию. В тех случаях, когда человек не имеет возможность найти безопасное место пребывания в режиме самоизоляции, по желанию человека или по решению санитарного врача возможна обсервация. Прошу руководителей на местах донести дополнительную информацию до населения на ваших территориях о том, что режим самоизоляции и жёсткие противоэпидемические мероприятия продолжаются. Также необходимо разъяснять жителям, руководителям, предпринимателям, что, в соответствии с федеральным законом №99 от 2 апреля этого года, усилена ответственность за нарушение противоэпидемических мер — вплоть до уголовной ответственности».

Андрей Травников