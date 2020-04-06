В Ярославле начали производить препарат для возможного лечения COVID-19
Ярославль, 6 апреля, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Компания Р-Фарм организовала на заводе в Ярославле производство препаратов, которые в будущем могут быть использованы для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Речь идет о веществах олокизумаб (ингибитор интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитор интерлейкина-1). Блокирование интерлейкина-1 и интерлейкина-6 применяется для лечения аутовоспалительных заболеваний, ревматоидного артрита и других. В компании говорят, что этот метод может быть эффективен и при лечении больных с коронавирусом.
Лекарства пока не продаются, идут их клинические испытания, причем в отношении других заболеваний — ревматического артрита. 3 апреля Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинического исследования эффективности и безопасности в лечении пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19. Исследования пройдут в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и городской клинической больнице № 52 в Москве.