Ярославль, 6 апреля, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Компания Р-Фарм организовала на заводе в Ярославле производство препаратов, которые в будущем могут быть использованы для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Yarregion.ru Завод «Р-Фарм» в Ярославле

Речь идет о веществах олокизумаб (ингибитор интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитор интерлейкина-1). Блокирование интерлейкина-1 и интерлейкина-6 применяется для лечения аутовоспалительных заболеваний, ревматоидного артрита и других. В компании говорят, что этот метод может быть эффективен и при лечении больных с коронавирусом.

«Предварительные данные из разных стран мира указывают на то, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях ИЛ-1 или ИЛ-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма», — сказал директор медицинского департамента «Р-Фарм » Михаил Самсонов.

Лекарства пока не продаются, идут их клинические испытания, причем в отношении других заболеваний — ревматического артрита. 3 апреля Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинического исследования эффективности и безопасности в лечении пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19. Исследования пройдут в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и городской клинической больнице № 52 в Москве.