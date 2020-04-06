Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Количество новых подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за последние сутки составило 35 случаев. Об этом 6 апреля сообщили в оперативном штабе, опираясь на данные Роспотребнадзора.

КПП больницы им. Боткина в Петербурге

Днем ранее в Петербурге было зафиксировано 20 новых случаев COVID-19. Цифра в 35 за сутки — вторая по числу заразившихся за день со времени начала эпидемии COVID-19. Больше за день в Петербурге было лишь 30 марта — 48 случаев инфекции.

С учетом новых данных общее число зараженных коронавирусом в Северной столице с начала эпидемии составило 226 случаев. За сутки в Петербурге выздоровели 25 человек.

По данным на 5 апреля, в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина с подтверждённым диагнозом «коронавирус» находилось на лечении 115 человек, из них 109 петербуржцев и шесть жителей Ленинградской области. Новые цифры по стационару будут известны позже в течение понедельника.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах. Произошло 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.