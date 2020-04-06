Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Предприятия и организации Санкт-Петербурга, на которые не распространяются установленные правительством города запреты и ограничения в связи с угрозой коронавирусной инфекции, по решению руководителей продолжают свою работу. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего экономические вопросы.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

Такие предприятия обязаны в срок до 7 апреля официально уведомить о продолжении своей деятельности комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В комитет должны быть поданы сведения о численности работников, непосредственно обеспечивающих деятельность предприятия, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. А в срок до 10 апреля предприятиям следует разработать и утвердить Стандарт безопасной деятельности организации.

Как разъяснили в Смольном, могут продолжить работу следующие предприятия:

— промышленные предприятия;

— непрерывно действующие предприятия в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

— жизнеобеспечивающие предприятия, включая медицинские учреждения и аптеки;

— организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители;

— организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;

— организации торговли;

— организации, осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные;

— кредитные организации.

Как уже говорилось, речь идет только о тех организациях и индивидуальных предпринимателях, на деятельность которых не распространяются установленные запреты и ограничения.

При этом они обязаны выполнять противоэпидемические мероприятия и соблюдать целый ряд требований, которые должны быть утверждены локальным нормативным актом — Стандартом безопасной деятельности организации.

В частности, магазинам, аптекам и другим организациям рекомендовано обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров, в том числе используя специальную разметку или установив режим допуска в здания и на прилегающие территории.